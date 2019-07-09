Вероятность Brexit без согласия Евросоюза возрастает - АНАЛИТИКА

Прошло три года после референдума, когда 52% населения Великобритании проголосовало за выход из Евросоюза (ЕС), однако до сих пор неясно, чем закончится процесс.

Напомним, что в голосовании принимали участие 30 млн избирателей, а Северная Ирландия и Шотландия проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС. С другой стороны, возникли разногласия среди 28 стран ЕС. Поэтому ожидалось, что переговоры будут длительными и тяжелыми.

После того, как британский парламент в третий раз отверг сделку с ЕС, Brexit был отложен с 29 марта до 31 октября. Премьер-министр Тереза Мей подала в отставку. Отметим, что предлагаемый ею вариант состоит из двух частей, и в первой части отражены следующие пункты:

- Великобритания заплатит ЕС 39 млрд фунтов;

- Граждане Великобритании и ЕС сохранят свои права, в том числе на место жительства.

- Таможенно-пропускные пункты, действующие между Северной Ирландией (в составе Великобритании) и независимым государством - Ирландией, получат временный статус.

Первый и третий из этих пунктов привели к серьезным разногласиям в парламенте и не были ратифицированы. С первым пунктом все относительно ясно, в третьем же имеются много пробелов. Дело в том, что единственная сухопутная граница между Великобританией и ЕС проходит между Северной Ирландией и Ирландией, и данный вопрос требует регулирования. Поскольку Великобритания выходит из единой таможенной зоны с ЕС, стороны должны применять взаимные пошлины, и этот пробел на границе недопустим. Вопрос об использовании границы между двумя Ирландиями один из болезненных для британцев вопрос, который возвращает их в неприятное прошлое. Принимая во внимание проблему, ЕС предложил приостановить применение таможенных пошлин до завершения процесса. Решение не было принято, потому что оно не позволяло Великобритании в самостоятельном порядке регулировать тарифы с другими странами, и предусматривалось на неопределенный срок.

Сейчас остается три варианта: ликвидация парламентом результатов старого и проведение нового референдума, ратификация предложения Т.Мей и Brexit без сделки. Третий вариант принимает все более реальные очертания: Великобритания не заплатит 39 млрд фунтов стерлингов при выходе из ЕС без сделки, прервет все связи с Евросоюзом, выйдет из единого рынка и затем пересмотрит свои отношения. Такой резкий разрыв между странами, имеющими высокий уровень интеграции, может привести к неожиданным последствиям. К примеру, временная приостановка экспортно-импортных операций, резкое сокращение товарооборота и пр.

Независимо от результата, экономика Великобритании уже начала ослабевать. Многие компании, в том числе банковский сектор, начали сокращать свои операции в данной стране и переезжать в другие европейские страны.

Параллельно с сокращением рабочих мест, стоимость аренды на недвижимость также начала снижаться, а количество свободных вакансий растет. В то же время фунт стерлингов ослабел по отношению к доллару, упав до минимального уровня за последние 20 лет.

Источник: İnteractive Brokers

Индекс деловой активности в Великобритании в июне этого года упал до 48 пунктов - самого низкого уровня с 2012 года.

Источник: tradingeconomics.com

У сторонников Brexit свои аргументы. Они полагают, что все эти процессы носят временный характер и когда Великобритания обретет независимость от европейских чиновников-технократов, многие из ее проблем будут решены. Гибкая адаптация является одной из наиболее важных черт в стремительно меняющемся мире, и Великобритания сбросит с себя "бремя" Европы. Бюрократическая машина ЕС, который насчитывает 28 членов и все еще нацелен на расширение, в действительности создает проблемы для многих стран. Лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман считает, что введение единой валюты - евро - отличная идея, но не имеет перспектив. В Европе, где нет единой налоговой политики, страны со слабой экономикой страдают от единой валюты и это проявит себя в долгосрочной перспективе. Греция и Италия столкнулись с подобными трудностями в недавнем прошлом, некоторые эксперты даже предвидели Grexit и Italexit.

На данном этапе экономические показатели пока не дают ответа на вопрос, кто же прав - сторонники или противники Brexit. Уровень занятости в Великобритании находится у исторического минимума.

Источник: tradingeconomics.com

Также не удалось достичь сокращения миграции – одного из аргументов сторонников Brexit. Ежегодная нетто-миграция по-прежнему превышает 200 тыс. человек.

Нариман Ягубов