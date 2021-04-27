Вероломство США - предательство партнера - КОММЕНТАРИЙ

Поддержка президентом США Джозефом Байденом армянских измышлений обостряет конфронтацию на Южном Кавказе

Те, кто нынче оказывают давление на Турцию, проталкивая армянские измышления и притязания - это исторические противники Турции, некогда потерпевшие поражение в войне с Османской империей. Эти силы хотели стереть Османскую Турцию с политической карты мира. В результате этих войн возникла более сильная, независимая Турецкая Республика. Несмотря на потери, Турция воспряла и стала мощным демократическим государством на радость друзьям и вопреки проискам недругов.

Став членом НАТО, Турция избрала себе стратегическими партнерами тех, кто когда-то лелеял мечты растерзать Турцию. В последующие периоды турецкая армия действовала совместно с союзниками. Наиболее ярким примером этого является Корейская война. В 1950-1953 годах в Корейской войне приняли участие 23 тысячи военнослужащих. В бою погибли 734 турецких солдата, 2 147 получили ранения, 234 военнослужащих попали в плен. До сих пор 175 турецких солдат считаются пропавшими без вести. В последние годы Турция в составе сил НАТО участвовала в антитеррористических операциях против ИГИЛ в Ираке и Сирии, а также против террористических группировок в Афганистане. Однако вопреки этому союзничеству Запад в последние годы ведет гибридную войну против Турции. Те, кто потерпел поражение в битве при Чанаккале, нынче пытаются выместить свою злобу, копившуюся 106 лет.

Террористы РКК, действующие во всех ведущих странах - членах Европейского Союза, включая Германию, Францию, Бельгию и Нидерланды, находят поддержку в этих странах. И это при том, что эти страны считают РКК террористической группировкой. Таков лицемерный подход западного политического блока.

Поставки вооружения террористическим группировкам РКК/YPG-PYD в Сирии дают основание говорить о том, что стратегические союзники по НАТО во главе с США ведут гибридную войну с Турцией. Ведь известно, что РКК является источником угрозы для территориальной целостности и населения Турции. Как же назвать тех, кто вооружает и инструктирует террористов, представляющих опасность для стратегического союзника?! Несомненно, тем самым союзники по западному блоку пытаются ослабить Турцию и поставить ее в зависимость.

Военные перевороты, произошедшие в Турции после Второй мировой войны, воспрепятствовали возрождению страны. Общество пребывало в раздробленном состоянии. Приход в 2001 году к власти в Турции Партии справедливости и развития путем демократических выборов нарушил происки западных держав. Об этом свидетельствует предотвращение попытки государственного переворота в июле 2015 года.

Некогда Турция запросила у западных союзников комплексы ПВО для защиты своего воздушного пространства. В феврале 2013 года система "Патриот" была установлена в турецких провинциях Газиантеп, Шанлыурфа и Адана. После завершения срока аренды этого комплекса в 2017 году "Патриот" были спешно демонтированы и в итоге воздушное пространство Турции осталось беззащитным. Хотя НАТО утверждало, что надежно защищает воздушные пределы Турции, ноябрьский инцидент 2015 года, когда российский "Су-25" проник в воздушное пространство Турции, доказал, что Альянс бессилен в этом вопросе.

После этого Турция решила приобрести у России ЗРК "С-400", что обернулось для Турции санкциями США. Турцию также отстранили от проекта F-35. Это лишний раз доказало, что Америка не заинтересована в защите воздушного пространства союзника. В противном случае не инициировала бы столь скорый демонтаж "Патриотов". При том, что Турция продолжала военные действия в приграничной Сирии.

Турция всегда проявляла добрую волю и по отношению к Армении. Еще в октябре 2009 года Турция выразила готовность открыть границу с Арменией и подписать соответствующие протоколы, призвав Армению отказаться от навязчивого стремления добиться признания "геноцида" и освободить оккупированные азербайджанские территории. Однако официальный Ереван и его благодетели не ответили взаимностью и протоколы так и остались на бумаге.

После трехстороннего заявления, принятого 10 ноября 2020 года, в регионе сложилась новая обстановка. Турция поддержала шаги по обеспечению мира и безопасности на Южном Кавказе, вновь проявив стремление к нормализации отношений с Арменией. Однако Армения не спешит выполнять пункты этого договора, как, впрочем, окрыленная поддержкой, на протяжении почти 30 лет игнорировала резолюции Совбеза ООН. Армяне всячески препятствует открытию Зангезурского транспортного коридора и не предоставляет карту заминированных территорий, в результате чего гибнут мирные азербайджанцы.

Джо Байден

Поддержка президентом США Джозефом Байденом армянских измышлений обостряет конфронтацию на Южном Кавказе. Напрашивается вывод о том, что Джозеф Байден выступает против сближения Армении с Турцией и Азербайджаном, и, как следствие, воцарению безопасности на Южном Кавказе.

Становится очевидно, что за поддержкой Байденом армянских измышлений стоит желание оказать давление на официальную Анкару. Азербайджан первым поддержал братскую страну. Ведь радость Турции - наша радость, горесть - наша горесть. Турция не останется наедине с искусственно чинимыми ей препятствиями. 78-летний президент США своими безответственными заявлениями породил межэтнические конфликты и распри. К сожалению, уже на первых порах своего президентства Байден вошел в историю отнюдь не миротворческими инициативами. И такое двойственное, противоречивое отношение Америки к Турции подрывает к США доверие.