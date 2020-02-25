Верховная Рада Украины не верит крокодильим слезам армян - КОММЕНТАРИЙ

26 февраля исполняется 28-я годовщина Ходжалинского геноцида. Эту чудовищную резню учинили армянские бандформирования совместно с 366-м мотострелковым полком бывшей советской армии. Итогом этой кровавой трагедии стала гибель 613 ни в чем не повинных мирных жителей.

Некоторые страны, в том числе Чехия, Шотландия, Румыния, Иордания, Пакистан, Судан, Мексика, Панама, Перу, Гватемала, а также 19 американских штатов признали Ходжалинский геноцид, и этот список неуклонно растет.

Ожидается, что Верховная Рада Украины - страны, являющейся стратегическим союзником Азербайджана, вынесет на обсуждение вопрос о признании Ходжалинского геноцида. И эта позиция справедлива с исторической точки зрения. То есть Ходжалинский геноцид, совершенный оголтелыми армянскими шовинистами и их приспешниками в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, стоит в одном ряду с Холокостом и геноцидом в Сребренице.

Но в этом вопросе есть определенные аспекты, вызывающие раздражение у армян и всего мирового армянства. Ранее тиражировалась информация о вынесение на повестку Верховной Рады вопросы о пресловутом "армянском геноциде". Однако законодательный орган отказался обсуждать этот документ. вынести этот документ на обсуждение. Следует отметить, что законопроект, извращающий события 1915 года, был подготовлен депутатом от правящей украинской партии "Слуги народа" Дарьей Володиной. Непринятие документа и отказ выносить его на обсуждение в Верховной Раде Украины является справедливым решением, хоть армяне и не отказываются от попыток добиться признания этого вопроса в законодательных органах различных стран. И это не первая подобная инициатива, предпринятая армянским лобби. В 2013, 2015 и 2019 годах армяне уже пытались вынести этот вопрос на повестку Верховной Рады.

Обычно парламенты стран, приверженные исторической справедливости, оставляют события прошлого на суд истории. В этом контексте отказ от рассмотрения данного вопроса в парламенте Украины вполне закономерен и понятен, однако целесообразно рассмотреть его и в другой призме. Современная история подтверждает деструктивную позицию армян, направленную на подрыв мировых демократических ценностей и безопасности.

В Германии уже разоблачена армянская мафия. У всех на слуху то, как немецкая полиция разоблачила и арестовала членов преступной армянской группировки. Правоохранительные органы Украины тоже обличили и явили миру незаконную деятельность армян, обнародовав их непосредственное участие в террористических актах. О подрывной деятельности армян говорит поддержка ими деструктивных сил в Сирии и ярое противодействие мирным инициативам.

Стоит отметить, что отношение Армении и мирового армянства к территориальной целостности Украины тоже весьма неоднозначное. Иными словами, армянские власти проявляют неуважение к территориальной целостности Украины. В ноябре прошлого года посольство Украины в Армении опубликовало на своей странице в Facebook информацию о незаконном визите граждан Армении в Крым. Тогда пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян заявила, что власти Армении не намерены ограничивать право своих граждан на свободное передвижение. Таково официальное отношении Армении к территориальной целостности Украины.

Кроме того, из Еревана в Симферополь ежедневно совершается прямой авиарейс. Стоимость билета составляет порядка 120 долларов. Возможно, ранее Верховная Рада и могла предпринять какие-то шаги для обеспечения интересов армян, но при нынешних обстоятельствах, когда нарушена территориальная целостность Украины, и в условиях продолжающегося конфликта в самой Украине, депутаты Верховной Рады и политические круги страны практично отнеслись к оккупации территории Азербайджана и Ходжалинскому геноциду.

Азербайджан всегда доводит этот вопрос до внимания мировой общественности. Ходжалинский геноцид - черное пятно на челе современного мира. Вынесение на повестку Верховной Рады вопроса о Ходжалинском геноциде следует расценивать с точки зрения признания этой ответственности.