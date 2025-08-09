Вашингтонский прорыв: Алиев открывает новую страницу Южного Кавказа - АНАЛИТИКА

В пятницу в Вашингтоне состоялось беспрецедентное событие: президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в присутствии президента США Дональда Трампа сделали еще один шаг вперед для завершения мирного процесса между Баку и Ереваном.

Кроме этого, Азербайджан и Армения подписали отдельные документы с США, что говорит об открытии новой страницы в отношениях с южнокавказскими странами.

Какие документы подписаны

Совместная декларация: Алиев, Трамп и Пашинян по итогам трехсторонней встречи подписали Совместную трехстороннюю декларацию. Подписание Совместной декларации подтвердило мирную повестку, инициированную Азербайджаном.

В декларации отдельный пункт посвящен открытию транспортных коммуникаций и обеспечению беспрепятственной связи между основной территорией Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой. Также зафиксировано, что на территории Армении будет реализован специальный проект – "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания", предусматривающий поддержку США в обеспечении указанного транспортного соединения.

Президент Ильхам Алиев, комментируя этот документ заявил, что Трампу за несколько месяцев ему удалось положить конец конфликтам в Азии, Африке, а теперь и на Южном Кавказе. "То, чего мы не могли достичь более 30 лет, – мы были вынуждены нести жертвы, перенести две очень тяжелые войны с огромными потерями, и если бы не президент Трамп и его команда, а также наш близкий друг господин Уиткофф и его команда, вероятно, сегодня Армения и Азербайджан снова увязли бы в бесконечном процессе переговоров", - сказал азербайджанский лидер.

По его словам, этим документом устанавливается мир на Южном Кавказе, который откроет огромные возможности не только для нашего региона, а "Маршрут процветания и мира Трампа" устранит преграды в отношениях, откроет возможности для многих стран, обеспечивая инвестиции, процветание и стабильность.

Дональд Трамп со своей стороны отметил, что Армения и Азербайджан находились в состоянии войны на протяжении 35 лет: "Этот конфликт нанес огромный ущерб обоим государствам, и они искали выход. Одновременно серьезно работали в этом направлении Европейский Союз, русские. Но не получилось. Джо Байден, который весь день ходил сонным, тоже пытался, но не смог, не получилось. Другие команды, другие государства тоже пытались решить конфликт. Но не получилось. На этот раз мы, как США, подписали целый ряд документов, которые станут составной частью этого соглашения".

Американский президент считает, что теперь Армения и Азербайджан будут действовать с условием возобновления торговли, восстановления дипломатических отношений. "В декларации также отмечается, что – и это на самом деле большая честь для меня – именно "маршрут Трампа", маршрут процветания и мира, обеспечит полный выход Азербайджана к территории Нахчывана, уважая при этом суверенитет Армении. Они добьются этого посредством "Международного маршрута процветания и мира Трампа". В то же время Армения также подписывает эксклюзивное соглашение о сотрудничестве с США по развитию этого коридора. Они обещают сотрудничать в течение 99 лет, а затем продлить это сотрудничество. А американские компании намерены провести на этой территории большую инфраструктурную работу. Они потратят там большие деньги, что безусловно, принесет выгоду нашим трем государствам. Это чрезвычайно важная и полезная новость для всего региона и всего мира», - сказал Трамп.

Парафирование мирного договора: Одним из ключевых элементов саммита стало парафирование главами МИД Азербайджана и Армении Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений. Текст этого документа стороны согласовали еще в марте 2025 года, теперь он парафирован и остается последний этап – его подписание. Как заявил президент Азербайджана, теперь, когда Баку и Ереван парафировали текст соглашения, его подписание не должно занять много времени.

Кроме этого, Азербайджан и Армения направили совместное обращение действующему председателю ОБСЕ с призывом ликвидировать Минский процесс и связанные с ним структуры.

Как известно, одним из условий для подписания мирного договора являлось упразднение Минской группы ОБСЕ. Баку неоднократно заявлял о том, что Азербайджан и Армения должны направить ОБСЕ совместное обращение о роспуске этой группы, которая за 30 лет ничем не запомнилась. Тем самым Армения выполнило одно из условий для подписания мирного договора. Надо отметить, что МИД Франции вчера же заявил, что Париж поддерживает обращение Баку и Еревана о роспуске МГ. Теперь осталось услышать мнение Москвы на этот счет.

Вторым условием является внесение изменений в армянскую конституцию для устранения территориальных претензий к Азербайджану. Пашинян и его окружение уже заявили, что Армении нужна новая Конституция, но при этом постоянно оттягивают вынесение этого вопроса на референдум. Это связано со стремлением Пашиняна сохранить пост премьера по итогам парламентских выборов, которые пройдут в Армении в июне следующего года.

Президент Алиев, комментируя ситуацию вокруг устранения Арменией территориальных претензий к Азербайджану, заявил следующее: "Не сомневаюсь, что при изменении конституции Армении, - армянская сторона также заявляет, что эти изменения должны быть внесены, - из нее будут исключены территориальные претензии к Азербайджану. В противном случае это будет неуважением в первую очередь к Соединенным Штатам Америки. Потому что все знают, и наша позиция воспринимается с понимаем практически всеми ведущими международными акторами, в том числе Соединенными Штатами Америки, при подписании мирного соглашения должны быть решены все вопросы, и необоснованные территориальные претензии к нам должны быть оттуда исключены. Поэтому у меня нет никаких сомнений в этом вопросе".

Таким образом, Армении осталось выполнить одно условие для подписания мирного договора.

Азербайджан и США подписали Меморандум о взаимопонимании: Президенты Азербайджана и США по итогам двусторонней встречи в Вашингтоне подписали Меморандум о взаимопонимании между правительством Азербайджана и правительством США о создании Стратегической рабочей группы с целью подготовки Хартии о стратегическом партнерстве между двумя странами.

Этот документ станет фактически "дорожной карты" дальнейшего сотрудничества между Азербайджаном и США. Последние четыре года тандем Байден-Блинкен сделал все, чтобы испортить отношения Баку и Вашингтона. Сложно представить насколько бы углубился кризис в отношениях между двумя странами, если бы в Белый дом не вернутся Дональд Трамп. С учетом текущей ситуации в регионе и будущих процессов США заинтересованы в том, чтобы иметь на Южном Кавказе стратегического партнера и Трамп прекрасно понимает, что этим партнером может быть только Азербайджана. Поэтому новая американская администрация начала предпринимать усилия для повышения уровня сотрудничества с Азербайджаном. Трамп уже заявил, что США снимают ограничение на военное сотрудничество с Азербайджаном, а подписание Хартии станет логическим продолжением данного процесса. Хартию планируется подготовить в течение шести месяцев. В рамках Стратегической рабочей группы предполагается уделить приоритетное внимание региональным связям, включая энергетику, торговлю и транзит, экономическим инвестициям, в том числе в сфере искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры, а также вопросам обороны, безопасности и борьбы с терроризмом. Это станет важным шагом в создании институциональных рамок для практического двустороннего сотрудничества.

Президент Ильхам Алиев заявил, что запуск нового формата стратегического сотрудничества с США является историческим событием. "Фактически, мы пишем новую историю двусторонних межгосударственных отношений между США и Азербайджаном. Быть в формате стратегического партнерства с величайшей страной мира – это огромная возможность, но также и большая ответственность. И этот формат стратегического партнерства охватывает множество важных областей: взаимные инвестиции, торговлю, энергетику, связь, транзит, искусственный интеллект, продажу вооружения, борьбу с терроризмом. Во всех этих областях мы сотрудничали и, надеюсь, будем очень активно сотрудничать в будущем. Таким образом, это открывает перед Азербайджаном множество возможностей для того, чтобы продолжать развиваться, диверсифицировать экономику, поддерживать низкий уровень безработицы, каким он является сейчас, и для того, чтобы смотреть в будущее с большим оптимизмом", - сказал азербайджанский лидер, комментируя отношения Баку и Вашингтона.

И, наконец: Важным событием в азербайджано-американских отношениях стало подписание Трампом документа об отмене исполнения поправки 907 к "Акту в поддержку свободы". Это решение является результатом успешного сотрудничества между Ильхамом Алиевым и Дональдом Трампом, оно положит конец несправедливости, с которой Азербайджан сталкивался при прежней администрации Белого дома, а если быть точнее тандема Джо Байден – Энтони Блинкен. "Он (президент США Дональд Трамп – ред.) мог бы сделать это в другой форме, он мог бы подписать документ позже, но решил сделать это в присутствии президента Азербайджана – страны, которая была несправедливо подвергнута санкциям Конгрессом в 1992 году", - сказал Ильхам Алиев, комментируя решение американского президента.

Сейчас Трамп приостановил действие этой поправки на один год, а с учетом того, что азербайджано-армянский мирный процесс близится к логическому завершению, то теоретически, можно ожидать, что 907-ая поправка в обозримом будущем будет полностью снята.

Подписанные в Вашингтоне документы свидетельствуют о том, что более чем тридцатилетний конфликт между Азербайджаном и Арменией подходит к своему логическому завершению. Открытие Зангезурского коридора или "Маршрута Трампа" даст Армении возможность участвовать в крупных региональных проектах. Об этом, кстати, сказал премьер Армении Никол Пашинян в интервью журналистам после трехстороннего саммита: "Проект "Маршрут Трампа" не только о железной дороге. "Речь идет о прокладке по южной территории Армении газопровода, нефтепровода, ЛЭП, интернет-кабелей".

Президент Алиев назвал итоги визита в США успешными. Усиление Южного Кавказа в целом создаст условия для повышения значимости региона в геополитическом и геоэкономическом масштабе. Ильхам Алиев в период своего президентства постоянно акцентировал внимание на этом аспекте. И сегодня мы видим результаты этой выверенной и грамотно выстроенной внешней политики азербайджанского лидера.

Новая администрация США, оперативно оценив все плюсы от нового статуса Южного Кавказа и открывающих возможностей, согласилась поддержать этот процесс. Тем самым, политика президента Алиева за последние 5 лет позволила не только закрыть страницу военного противостояния на Южном Кавказе, но и открыть новую главу в регионе – мира, стабильности и процветания.

Аналитическая служба Report