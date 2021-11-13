Вашингтон создает новый альянс. Уже под прикрытием демократии

Президент США Джо Байден созывает в декабре 2021 года виртуальный саммит лидеров за демократию, а спустя год такая встреча состоится в очном формате.

Президент США Джо Байден созывает в декабре 2021 года виртуальный саммит лидеров за демократию, а спустя год такая встреча состоится в очном формате.

Как передает Report, виртуальный саммит состоится 9-10 декабря, он "стимулирует обязательства и инициативы по трем основным темам: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией и содействие уважению прав человека". Затем в течение года будут проводиться консультации, за которыми последует второй саммит уже в очном формате. Он будет призван продемонстрировать прогресс в выполнении обязательств.

В связи с этим возникает ряд вопросов. Не совсем понятно, почему США взяли на себя право измерять уровень демократии и политических свобод в тех или иных странах? Ведь ранее американский Госдеп распространил среди своих подразделений специальный приказ, в котором говорилось, что отныне Вашингтон признает, что у США тоже существуют проблемы с демократией. Такое решение было принято на фоне многочисленных скандалов, охвативших страну в последние годы: начиная от массовых протестов (беспорядки в Фергюсоне и поведение представителей полиции и властей в этой ситуации) и заканчивая подозрением, что последние президентские выборы, на которых победителем стал Байден, были сфальсифицированы. Об этом до сих пор высказываются большинство американских граждан, которые не переставая напоминают об очевидном вмешательстве в работу социальных сетей и ограничения доступа к ним, которое применялось к экс-президенту Трампу и его окружению.

Многие зарубежные эксперты, в том числе и американские, сегодня отмечают, что власть в Вашингтоне находится в руках небольшой группы элиты, а принципы и элементы демократии не являются четко прописанными и выполняемыми в самой Америке. И в Белом доме посчитали, что проведение т.н. "саммита за демократию" якобы поможет защитить американскую политику от критиков и скептиков. И, в первую очередь, от России и Китая.

Кстати, глава МИД РФ Сергей Лавров уже заявил, что США, приглашая страны на "саммит демократии", "хотят максимально обеспечить себе массовку, показать массовость своего движения, во главе которого стоит Вашингтон", а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "саммит за демократию" "химерой" для показа единой повестки Запада.

Проблема также заключается в том, что многие страны, которые США позвали на саммит, не совсем соответствуют критериям демократичности. Эксперты отмечают, что полемика о том, какие страны достаточно "демократичны", чтобы пригласить их в организацию, а какие нет, велись в США фактически с того момента, когда Байден впервые высказал эту идею. В итоге демократичность не стала обязательным параметром для вступления в новый создаваемый Вашингтоном альянс. Если просмотреть список приглашенных и неприглашенных на саммит стран, то не совсем понятен принцип сегментации. В Вашингтоне заявили, что на саммит приглашены те государства, которые "полностью соответствуют демократическим высоким стандартам", и те, "которые только к этому стремятся". Но, опять же, как это измеряется и какими параметрами?

К примеру, общеизвестно, что одним из критериев, необходимых для вступления в НАТО, является приверженность правам человека и верховенству закона. Почему на саммит не позвали Турцию и Венгрию? Разве эти страны, которые являются членами НАТО, не соответствуют демократическим стандартам?

Вывод очевиден, а именно, на саммит не приглашены те страны, руководство которых проводит независимую, несогласующуюся с позицией США внешнюю политику, нацеленную на защиту своих национальных интересов, и которые имеют собственное мнение и не боятся его высказывать. Не стоит забывать, что для многих стран очевидно, что в попытке навязать свое видение мироустройства, имеет место манипуляция. Наглядный пример тому - практика цветных революций. Сначала общество политически дезориентируется, а потом происходит силовой захват власти и передел собственности в интересах малой организованной группы. Иными словами, под прикрытием демократии берут власть и уничтожают демократические традиции.

Одним словом, основные цели саммита прояснились. Это, во-первых, собрать всех, кого США считают "союзниками", чтобы создать проамериканский политический блок в мировой политике, а, во-вторых, создать площадку для координации действий этих самых "союзников" для более жесткого политического прессинга и достижения своих интересов в мире. То есть, площадку, где, к примеру, у России и Китая не будет права накладывать вето на всякого рода американские инициативы.

Проведение "саммита за демократию" можно объяснить желанием Белого дома доминировать на глобальной арене, укрепить свои позиции, пошатнувшиеся после провала и поражения в Афганистане. Склонность к мировой гегемонии США демонстрировали неоднократно и в прошлом, и не исключается, что проведение саммита очередное ее проявление.

Эльчин Велиев