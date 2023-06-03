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Вашингтон, Брюссель и Москва: налицо активизация мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией на всех площадках

Вашингтон, Брюссель и Москва: налицо активизация мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией на всех площадках Вопреки ожиданиям, неформальная встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Совета ЕС Шарля Мишеля, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона в Кишиневе на полях саммита
Аналитика
3 июня 2023 г. 15:35
Вашингтон, Брюссель и Москва: налицо активизация мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией на всех площадках

Вопреки ожиданиям, неформальная встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Совета ЕС Шарля Мишеля, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона в Кишиневе на полях саммита Европейского политического сообщества (EPC) не завершилась подписанием какого-либо документа. Но все стороны отметили, что она прошла в позитивном ключе и дает надежду на дальнейшее движение вперед.

После встречи глава Совета ЕС Шарль Мишель заявил азербайджанским журналистам, что наблюдается определенный прогресс в переговорах по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Об этом сигнализирует и то, что уже намечен график дальнейших встреч и переговоров. 12 июня в Арлингтоне, недалеко от Вашингтона вновь встретятся министры иностранных дел Азербайджана и Армении с участием Госсекретаря США в продолжение майской встречи. А 21 июля в Брюсселе вновь соберутся президенты Азербайджана и Совета ЕС Ильхам Алиев и Шарль Мишель и премьер Армении Никол Пашинян. Более того, на очередном, уже третьем по счету, саммите EPC в октябре в испанской Гранаде вновь запланирован кишиневский формат.

Интенсификация переговоров позволяет делать вывод, что стороны настроены на продолжение диалога, а оказывающие им содействие стараются сделать все, чтобы процесс не застопорился. Правда, Армения иногда старается "вставлять палки в колеса" неконструктивным подходом по некоторым вопросам, но все равно вынуждена сесть за стол переговоров, ибо альтернативы миру нет.

Даже наличие многих сторон, желающих оказать содействие, не стоит рассматривать как негативный факт. Каждый из посредников, будь то официальный Вашингтон, Брюссель или Москва, хочет внести свой особый вклад в процесс нормализации отношений.

Сложная геополитическая ситуация, когда Европа особенно обеспокоена вопросами безопасности на фоне войны в Украине, привела к переосмыслению вопросов мира и стабильности на более широком пространстве, нежели только за пределами своих границ. И значимость процветания важных партнеров (а Азербайджан, безусловно, относится к ним) и мира в их регионе также стали осознаваться по-другому.

Поэтому и ЕС, и США, и Россия будут прилагать все усилия для продолжения переговоров и для предоставления новых площадок для этого. И есть надежда, что частые встречи лидеров Азербайджана и Армении приблизят стороны к подписанию мирного соглашения.

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Версия на английском языке Washington, Brussels and Moscow: Azerbaijan-Armenia peace talks intensifying on all platforms
Версия на азербайджанском языке Vaşinqton, Brüssel və Moskva: Azərbaycan və Ermənistan arasında bütün platformalarda sülh danışıqları intensivləşir

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