ВАЛЮТНЫЕ ВОЙНЫ: сможет ли доллар упрочить свои позиции на финансовых рынках?

Приход к власти Байдена намерений Европы не изменил - уже в этот вторник ЕС собирается обнародовать план укрепления международной позиции евро

Вот уже который год финансовый мир периодически сотрясают новости о возможности утраты доминирования американского доллара на валютном рынке. Смена власти в США спровоцировала новую волну споров и прогнозов относительно будущего мировых валют.

Так, европейское экономическое сообщество всерьез нацелено на укрепление позиций евро, что поможет Старому свету защититься от финансовых рисков и потерь, считают евроаналитики.

С другой стороны, Китай, несмотря на то, что стал «родиной» пресловутой пандемии, потрясшей мировую экономику похуже «великой депрессии», сам довольно крепко стоит на ногах, на сегодняшний день его экономика больше, чем у Соединенных Штатов по паритету покупательной способности. Исходя из этого многие аналитики уверены, что юань станет сильным конкурентом, а в конечном счете затмит доллар.

Масла в огонь подливают и другие страны – Россия, Турция и т.д., с программами и договорами, нацеленными на налаживание торговых отношений на основе собственных валют, время от времени на обсуждение выносится идея о едином валютном рынке, скажем, стран СНГ, тюркского мира и др.

Между тем, аналитики считают, что самым большим негативным фактором для доллара может оказаться тот факт, что восстановление наиболее сильно пострадавших от пандемии стран будет более стремительным, чем восстановление экономики США, так как повсеместное вакцинирование позволит населению вернуться к привычному укладу жизни.

«Старый свет» с новой силой евро

Если посмотреть на эту ситуацию извне, то создается впечатление, что мир устал от господства доллара, и правительства видят в этом риски для собственных экономик. Правда, отказаться от доминирования американской валюты означает перестроить всю систему экономических взаимоотношений, на что, собственно, и намекают аналитики, особенно с начала пандемии.

Особенно способствовала этому политика администрации Дональда Трампа, направленная на подчеркивание доминирования Соединенных Штатов и их валюты в мировой финансовой системе. После того, как экс-президент США возобновил санкции против Ирана, европейские страны пытались спасти свои экономические отношения с этой страной, столкнувшись с определенными трудностями на этом пути.

Приход к власти Джо Байдена намерений Европы не изменил - уже в этот вторник Европейский союз (ЕС) собирается обнародовать план укрепления международной позиции евро, согласно которому в центре внимания ЕС будет завершение ключевых проектов, которые будут способствовать объединению банковского сектора и рынков капитала. Также Брюссель заявит о намерении укрепления статуса евро в качестве международной эталонной валюты в энергетическом и сырьевом секторах, в том числе для зарождающихся энергоносителей, таких как водород (тут напомним, что европолитики стремятся найти энергетические альтернативы сырой нефти, где основные ориентиры, такие как Brent и WTI, привязаны к доллару).

Кроме того, Еврокомиссия поддержит работу Европейского центрального банка по введению цифрового евро в качестве дополнения к наличным средствам.

Евросоюз полагает, что поддержку евро сможет оказать созданный блоком фонд помощи странам в восстановлении после рецессии, вызванной пандемией коронавируса. Пакет мер предусматривает выделение 750 млрд евро на субсидии и кредиты, при этом треть этих денежных средств должна быть направлена на проекты в области экологии.

По их мнению, по мере отступления пандемии коронавируса и ослабления ограничительных мер европейская экономика будет восстанавливаться после кризиса, чему также поможет стимулирующая политика со стороны ЕЦБ. И этому будет способствовать тот факт, что реальная процентная ставка по еврозоне выше нуля, тогда как по США – ниже нуля. Таким образом, евро будет сохранять свое преимущество перед долларом США в этом году по данному критерию.

«Евро должен возобновить свое укрепление по отношению к доллару, поскольку текущий рост доходности гособлигаций США окажется неустойчивым, а ожидания в отношении инфляции в США останутся выше, чем в еврозоне», - сообщает Commerzbank.

Планы Европы довольно амбициозны, но выполнимы ли? Ведь справедливости ради нужно отметить, что доля евро, как резервной валюты не меняется уже на протяжении 20 лет, составляя порядка 20%.

Правда, как констатируют в Еврокомиссии, доля доллара за это время несколько снизилась с 70 до 60%, но произошло это, в первую очередь, из-за набирающего силу юаня, доля которого в мировых золотовалютных резервах выросла с 10 до 18%.

Великая китайская экспансия юаня

Вот как раз-таки китайский юань можно считать гораздо более опасным конкурентом доллару: несмотря на все коронавирусные проблемы, экономика этой страны продолжает удивлять темпами своего развития и устойчивости. Китай сумел выйти на второе место в мире по объему внутреннего валового продукта, уступая только США, и значительно опередив крупнейшие страны Европы (Германию, Францию, Италию). ВВП КНР за последние 20 лет вырос в 13 раз (с 1,2 трлн долларов США в 2000 году до 16 трлн долларов США в 2020 году). Поэтому, значимость национальной валюты КНР в международных расчетах будет продолжать расти.

Более того, центральный банк Китая начал разработку и тестирование цифровой валюты. И во всем развивающемся мире клиенты его инициативы "Один пояс, один путь" начинают использовать юань в своих растущих торговых и финансовых операциях с Китаем.

Теперь КНР предстоит осуществить ряд мер, чтобы возвысить свою валюту до уровня доллара. Во-первых, несмотря на то, что юань относится к мировым резервным валютам, он до сих пор не в числе свободно-конвертируемых валют в классическом смысле. Это объясняет причину того, что китайская валюта не может прорваться на международные рынки: для этого выдвигаются множество требований, в том числе либерализация экономики, свободные торги юанем, невмешательство государства в курс национальной валюты и т.д.

Пойдет ли на это Китай? Вряд ли. Эта страна всегда отличается собственными правилами игры в экономике, и эффективность прозрачности ее финансовых рынков для развития еще спорный вопрос.

Далее Китаю будет необходимо убедить другие страны в том, что он есть и останется надежным экономическим партнером. Сможет ли он это сделать, если даже самый богатый предприниматель страны не может безнаказанно критиковать политику властей? Затем длящаяся годы торговая конфронтация с США – она вредит обеим странам…

На фоне этих и других препятствий, эксперты считают, что Китай сегодня делает ставку не на традиционный юань, а начинает активно внедрять свою цифровую суверенную валюту: в мае-апреле 2020-го Центральный банк Китая активизировал развитие электронного юаня, который должен стать первой цифровой валютой, созданной и управляемой именно государством, а не частной корпорацией. Но это уже другая тема и более долгосрочные перспективы.

Есть еще «порох в пороховницах» доллара

Между тем, наивно предполагать, что американский доллар так легко сдаст свои позиции – с приходом к власти Байдена надежд на подъем американской валюты значительно прибавилось. Аналитики уверены, что новый президент не будет вмешиваться в деятельность ФРС, как это делал Трамп, оказывая давление на регулятора с целью смягчения монетарной политики и снижения курса доллара.

Да и кандидат на пост главы Минфина США Джанет Йеллен намекает на возврат политики сильного доллара. «США не стремятся к более слабой валюте для конкурентного преимущества. Стоимость доллара США должна определяться рынком. Попытки других стран искусственно манипулировать курсами валют неприемлемы», — заявила она.

Йеллен добавила, что Минфин будет пресекать попытки иностранных государств манипулировать валютными курсами, чтобы нечестным путем получить конкурентное преимущество на международных рынках.

В Bank of America считают, что результаты президентских выборов в США «в краткосрочной перспективе усилили потенциал доллара к снижению».

Инвесторы же ожидают, что, как только темпы роста активности позволят центральным банкам начать нормализацию денежно-кредитной политики, процентные ставки в США будут расти более стремительно, чем в ЕС. В настоящее время разница между ключевыми ставками ФРС и ЕЦБ составляет меньше 0,66 процентного пункта, но ожидания рынка предполагают ежегодное увеличение этого спрэда, до уровня чуть ниже 0,8 процентного пункта к 2026 году.

Вследствие этого доходность долгосрочных государственных облигаций США повысится, а рост доходности гособлигаций еврозоны будет затруднен, и привлекательность доллара для участников рынка вновь возрастет. Руководство ФРС заявляет, что процентные ставки не будут повышены до конца 2023 года, но ситуация может измениться по мере восстановления экономики.

Осторожные прогнозы

Коротко о том, чего можно ожидать в этом году.

Эксперты прогнозируют, что нацвалюта США, скорее всего, продолжит слабеть, по крайней мере, в первой половине 2020 года. Способствовать этому будут более агрессивные шаги ФРС по ежемесячной скупке активов в объеме 120 млрд долларов США. Они к тому же могут быть пересмотрены вверх после принятия Конгрессом США нового пакета стимулов в объеме 900 млрд долларов США, что станет дополнительной нагрузкой на "печатный станок".

Хотя некоторые аналитики уверены, что из-за высокого риска повышенной волатильности на глобальных рынках, более вероятен рост курса доллара до 1,15 к евро. И только во второй половине года можно прогнозировать ослабление доллара к уровням 1,22-1,25 за евро.

Также можно ожидать, что в этом году отыграют свои прошлогодние потери бразильский реал и турецкая лира при условии отступления COVID-19 после начала массовой вакцинации.

В любом случае, понятно, что валютный рынок в этом году ждут интересные события, влияние которых, несомненно, будет распространяться на все страны, так или иначе задействованные в мировых торговых отношениях.

Что касается Азербайджана, с одной стороны основным экспортным товаром страны является нефть, торги по которой осуществляются в долларах, с другой – ЕС важный торговый партнер. Госнефтефонд и Центробанк страны изначально ведут осторожную политику диверсификации валютных резервов с учетом тенденций на мировых рынках, и до сих пор проколов по этой части не наблюдалось. В этой связи обнадеживающими можно считать и прогнозы международных организаций относительно устойчивости маната.

В любом случае, как показал 2020 год, прогнозы дело очень неблагодарное, и многое на валютном рынке будет зависеть от того, как будет развиваться посткризисная ситуация и насколько быстро мир сумеет восстановить прежние темпы развития экономик. Да и сумеет ли вообще…

Эксперт Гулу Нуриев