В Совбезе ООН Армении четко дали понять, что решать свои проблемы надо с Азербайджаном

16 августа Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание для обсуждения "гуманитарного кризиса", возникшего после якобы "закрытия" дороги Лачын-Ханкенди, соединяющей Карабахский регион Азербайджана с Арменией.

16 августа Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание для обсуждения "гуманитарного кризиса", возникшего после якобы "закрытия" дороги Лачын-Ханкенди, соединяющей Карабахский регион Азербайджана с Арменией.

Как передает Report, была задействована вся мощь армянского лобби, в игру включились все подкупленные журналисты и различные Окампо и Линдси Снеллы, Дэвиды Игнатиусы, Натали Луазо и Расмусы Канбеки. Но все это привело к нулевому результату. Одним словом, поговорили и разошлись. Без резолюций, без заявлений. В Совбезе ООН Армении четко дали понять, что решать свои проблемы надо с Азербайджаном, в рамках существующих площадок, а не выносить тему на уровень ООН.

Выступив на заседании, постоянный представитель Азербайджанской Республики в ООН Яшар Алиев рассказал о проводимой Арменией кампании дезинформации, направленной на манипулирование мнением международной общественности и введение ее в заблуждение, проинформировал о позиции Азербайджанского государства по данному вопросу.

Решительно отвергнув в начале своего выступления необоснованные и бездоказательные утверждения Армении о "блокаде" и "гуманитарном кризисе" в регионе, Я.Алиев отметил: "То, что Армения пытается представить как гуманитарный вопрос, на самом деле является провокационной и безответственной политической кампанией, которая ведется для того, чтобы подорвать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана".

Это мнение Я.Алиева позднее поддержал его турецкий коллега Садат Онал: "Турция, как страна, непосредственно заинтересованная в стабильности и безопасности в регионе, а также активный участник инициатив, серьезно обеспокоена попытками Армении использовать международные площадки, чтобы высказывать политически мотивированные обвинения, в том числе по теме Лачынской дороги".

Помимо братской Турции, следует отметить, что представители Албании и Бразилии призвали хотя бы прислушаться к позиции Азербайджана. Дипломаты напомнили коллегам в ООН, что дорога Ханкенди-Агдам открыта. Этим они намекнули Армении, что если у Еревана есть "гуманитарные нужды", то он должен выбрать путь, предложенный Азербайджаном.

Таким образом, в ООН было получено еще одно подтверждение того, что международное право на стороне Азербайджана.