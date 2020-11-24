В НЕОПЛАТНОМ ДОЛГУ или глобальная финансовая пирамида

Многие мировые эксперты уверены: США, ЕС и ряд других стран, вероятно, уже никогда не отдадут свои долги и только продолжат их увеличивать

Несколько дней назад все мировые СМИ разразились новостью о том, что объем мирового долга к концу этого года достигнет рекордной суммы в 277 трлн долларов США (365% глобального ВВП) из-за пандемии коронавируса. По данным отчета Institute of International Finance (IIF), прирост с прошлого года составил целых 15 трлн долларов США.

Причиной роста мирового долга эксперты назвали увеличение числа займов по всему миру со стороны государств и корпораций из-за низких процентных ставок. В связи с этим экономисты констатируют рост риска дефолта и отмечают, что на сегодняшний день эта сумма более чем втрое превышает размер глобальной экономики. «В настоящее время мировой долг составляет более 322% глобального ВВП — то есть на 40 процентных пунктов (87 трлн долларов США) выше, чем в начале финансового кризиса 2008 года», — говорится в исследовании IIF.

Не секрет, что самыми большими должниками-государствами являются как ни странно развитые страны. Именно «благодаря» их бесшабашной, по сути, экономической политике последних лет мир начал скатываться в долговую яму. Как отмечают эксперты, правительства этих стран с каждым годом занимали все больше денег для того чтобы поддерживать темпы экономического роста. С наступлением коронавирусного кризиса, естественно, объемы займов пришлось увеличивать до гигантских размеров. Говоря языком цифр, общая задолженность развитых государств составляет порядка 184 трлн долларов США (383% ВВП), что более чем в два раза превосходит показатель развивающихся стран — 71 трлн долларов США (219% ВВП). При этом среди развитых стран самую тяжёлую долговую нагрузку испытывают США, Япония и государства еврозоны. По оценке IIF, в Соединённых Штатах задолженность правительства, граждан и бизнеса превышает 327% ВВП страны. В еврозоне данное значение составляет 391% ВВП, в Японии — 548%.

«Монетарные власти, такие как ФРС США или Европейский центробанк, пытаются залить свои экономики деньгами, чтобы справиться с последствиями коронавируса. Но в итоге подобная политика может привести к ещё большему кредитному пузырю, который рискует лопнуть в любой момент», — считает, в частности, исполнительный директор Goldman Group Дмитрий Гелемурзин.

Возникает логический вопрос – зачем странам со столь мощными экономиками влезать в долги? Все достаточно банально – необходимо обеспечивать финансирование социальных программ, «американской мечты», за которой в основном и едут на Запад многие мигранты. Есть и куча других причин - гиперинфляционные и девальвационные процессы, в частности, возникающими из-за бесконтрольного включения денежных печатных станков, низкая производительность труда и т.д.

В любом случае, получается, что экономики даже сверхдержав не совсем-то и самодостаточны, а вирус лишь еще больше обнажил нелицеприятную картину мировой экономики. «Из-за вируса промышленное производство сократилось более чем на треть, а часть заводов стоит. Как следствие, предприятия не получают прибыль, а объём кредитов остаётся прежним. В итоге правительства встали перед трудным выбором: поддерживать производства деньгами или допустить их банкротство. Оба сценария рискуют обернуться усугублением финансового кризиса», — считает аналитик «Финам» Алексей Коренев.

Однако есть и другой интересный парадокс – именно самые большие страны-должники одновременно выступают в роли … крупных кредиторов для более экономически слабых стран. Либо же они - крупные доноры ведущих международных финансовых организаций, выдающих самые выгодные займы - МВФ, ВБ, ФРС, ЕБРР и т.д. Есть еще и весьма влиятельный Парижский клуб кредиторов - неформальная организация, которая объединяет ряд развитых государств. При этом вышеназванные МФИ хоть и входят в число наблюдателей этого клуба, но не участвуют в принятии решений.

Получается какой-то круговорот долгов в природе. При этом многие мировые эксперты уверены: США, ЕС и ряд других стран, вероятно, уже никогда не отдадут свои долги и только продолжат их увеличивать, поэтому глобальный тренд роста мировой задолженности может сохраняться продолжительное время.

Так что же будет, если все же долговой пузырь лопнет? Мир обанкротится?

Как подсчитали эксперты, чтобы выплатить такую ​​сумму - при сохранении нынешних показателей производительности труда - человечество должно неустанно трудиться фактически два с половиной года, ничего при этом не потребляя. Это, конечно, невозможно.

Да и никто не утверждает, что брать в долг – плохо. Плохо то, что займы, судя по статистике, не служат росту экономической активности и производительности труда, - тогда за их возвратность можно было бы не беспокоиться. Скажем, несмотря на рост кредитных вливаний в бизнес во время пандемии, из-за карантина все же может закрыться 18% малых и средних предприятий, о чем говорится в исследовании SME Competitiveness 2020 - Covid-19, которое провела организация International Trade Center (ITC).В итоге это не может не повлиять негативно на общий объем мирового ВВП в ближайшие годы. То есть, налицо явные просчеты с эффективным использованием выделяемых кредитов.

Именно такая абсурдная ситуация, обострившаяся из-за коронавирусного кризиса, и вынуждает аналитиков и ученых все настойчивее говорить о необходимости перемен в экономической модели мира. В конце концов, происходящее сегодня очень сильно смахивает на классическую финансовую пирамиду. А, как хорошо известно из истории, до сих пор еще ни одна такого рода авантюра не заканчивалась «хеппи эндом».

Эксперт Гулу Нуриев