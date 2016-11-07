В Каспийском море наблюдается значительный избыток флота, и эта ситуация сохранится и в зимний период - ИССЛЕДОВАНИЕ

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В настоящий момент под отгрузки нефти и нефтепродуктов из портов Каспия задействовано рекордное число танкеров.

Как сообщает Report, помимо традиционных казахских, азербайджанских и туркменских судовладельцев, которые оперируют исключительно внутри Каспия, в регионе значительно увеличилось число танкеров с российским флагом.

Перед закрытием речной навигации, российские судовладельцы типично покидают Каспий, предпочитая оперировать в регионах с меньшим риском простоев и отсутствия груза. Однако, в этом году многие российские судовладельцы заявляют о своих намерениях оставить флот в Каспийском море. В их числе ООО "МРП-Танкер" (7 танкеров), "MT-Group" (2 танкера), Группа компаний "Палмали" (около 10 танкеров), возможны и другие судовладельцы, такие как ВФ Танкер и Прайм Шиппинг, готовые составить конкуренцию традиционным игрокам на Каспии (кораблям Азербайджанского Каспийского Пароходства "Каспар" – более 30 танкеров, компании "КазМорТрансФлот" – 8 танкеров, Морского торгового флота Туркменистана – 6 танкеров).

Однако анализ рынка показывает, что несмотря на рост грузооборота в Каспийском море, сырой нефти и нефтепродуктов будет недостаточно, чтобы обеспечить работой весь флот в зимний период. Это неминуемо приведет к ужесточению конкуренции и падению ставок фрахта. Так, участники рынка считают, что ставки на перевозку сырой нефти и нефтепродуктов снизятся до уровня 7-8 долларов на маршруте порты Туркменистана – Баку и 9-10 долларов на маршруте порты Туркменистана – Махачкала.