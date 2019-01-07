Report: В этом году золото может подорожать до 1 350-1400 долларов за унцию - АНАЛИТИКА

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ На прошлой неделе цена унции золота на мировом рынке незначительно превысила 1 300 долларов и обновила рекорд за последние 6 месяцев. Затем цена вернулась к прежнему уровню в 1 285 долларов.

Аналитическая группа Report считает, что резкий рост цены на драгоценный металл объясняется слабыми показателями промышленного производства в США.

Данный фактор снизил доверие к экономике США, в том числе к доллару, и привел к удорожанию золота, стоимость которого тесно связана с курсом доллара. Однако после позитивных заявлений официальных лиц США касательно рабочих мест и динамики заработной платы в стране курс национальной валюты вновь укрепился, а золото упало в цене примерно на 15 долларов.

Тем не менее, на подорожание золота влияют некоторые другие факторы, благодаря которым процесс повышения цен длится вот уже месяц. Это неопределенность в отношении выхода Великобритании из Европейского Союза (Brexit), продолжение американо-китайской торговой войны, вероятность ослабления глобального экономического роста. Все это вызвало беспокойство среди инвесторов и вынудило их обратиться к более безопасному инвестиционному инструменту - золоту.

Аналитическая группа Report полагает, что общая тенденция цены на золото двигается вверх. Хотя в последующие 3 месяца драгоценный металл подешевеет до 1 200 – 1 250 долларов в результате положительных экономических показателей, в дальнейшем до сентября возможен рост цены до 1 350 – 1 400 долларов.