​В чем причина безуспешности Рижского саммита? - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Результаты прошедшего в Риге саммита Восточного партнерства Евросоюза вызвали серьезные обсуждения и оцениваются в различных формах.

Отношение к заключительной декларации саммита было неоднозначным. На прошедшей спустя день после саммита пресс-конференции министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров обнародовал позицию официального Баку по поводу документа.

Он сказал, что в заключительной декларации выражается требование о включении в нее всех документов, связанных с урегулированием нагорно-карабахского конфликта, и, в первую очередь, резолюций Совбеза ООН.

По словам министра, хотя Азербайджан и подписал декларацию, была достигнута договоренность о предъявлении в понедельник (25 мая) другой декларации, связанной с урегулированием данного конфликта, которую добавят к заключительной декларации.

В принятой в Риге заключительной декларации отразился ряд моментов, связанных с Азербайджаном.

В третьем пункте документа говорится, что Евросоюз верен всем обязательствам, взятым на себя в связи с территориальной целостностью, независимостью и суверенитетом всех стран-партнеров.

Другими словами, Евросоюз выражает поддержку территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, как одной из стран-партнеров. В данном пункте выражается полная преданность принципам и пунктам принятого в 1975 году Хельсинкского заключительного акта, Парижской хартии ОБСЕ 1990 года, а также Уставу ООН. Хельсинкский заключительный акт 1975 года, Парижская хартия ОБСЕ 1990 года, а также Устав ООН закрепляют неприкосновенность территориальной целостности и признанных на международном уровне границ, а также недопустимость захвата территорий путем применения силы и агрессии, направленной против территориальной целостности и суверенитета.

В пятом пункте заключительного документа Рижского саммита отмечается важность решения существующих в регионе конфликтов в кратчайшие сроки в рамках международных правовых норм и принципов.

Здесь полностью поддерживаются шаги Минской группы ОБСЕ, усилия на уровне президентов и принятые с 2009 года резолюции. В принятых Минской группой ОБСЕ с 2009 года резолюциях в основном отмечается о неприемлемости существующего статуса-кво. Основу нынешнего статуса-кво составляют армянская агрессия и оккупация. Для ее замены в первую очередь должны быть ликвидированы оккупация и агрессия.

В документе также отмечается о значении предстоящих в Азербайджане I Европейских игр.

Кроме того, здесь затрагивается роль Азербайджана в осуществлении Южного газового коридора, расширении Южно-Кавказского трубопровода, а также реализации проектов TAP и TANAP.

Нужно с сожалением отметить, что в заключительном документе не отразились вопросы, касающиеся оккупированных армянами азербайджанских территорий. Это может расцениваться как результат недоброжелательности стран-членов Евросоюза, в том числе Франции, к Азербайджану. Так как Франция является страной-сопредседателем и членом как Минской группы ОБСЕ, так и Совбеза ООН.

Выходит, что эта страна не считается с принятыми Совбезом резолюциями относительно вывода армянских войск с территорий Азербайджана? Подобное отношение является серьезной, можно сказать, самой основной проблемой, мешающей освобождению оккупированного Арменией нагорно-карабахского региона Азербайджана.

Как видно из заключительного документа, Евросоюз главным образом смотрит на Азербайджан, как на источник энергоносителей. Неправильность данной политики и подобного подхода получило свое подтверждение на фоне происходящих в мире событий. Выходит, что Евросоюз остерегается оккупанта и его покровителя как в структуре, так и за ее пределами. Другими словами, он не может открыто признаться, что азербайджанские земли оккупированы Арменией, или же захвачены в результате гибридной войны.

Если Евросоюз остерегается каких-то сил, или же покровителей Армении, тогда почему он не признает своего бессилия? В этом случае требований к Евросоюзу будет не так уж и много.

Одним из основных условий партнерства является доверие. Ведь отношения между Азербайджаном и Евросоюзом не носят временный характер, и они будут продолжительными. А в данном процессе уверенность и доверие считаются одними из главных условий.

Следует отметить, что Украина и Грузия не добились серьезных результатов также, как и азербайджанская сторона не может добиться желаемого справедливого результата.

Оба государства подписали с союзом соглашение о примирении. Официальный Киев и Тбилиси надеялись на ликвидацию визового режима между ними и Евросоюзом. Однако этого не произошло.

С этой точки зрения, говорить об успешности саммита не приходится.

Кстати, ударение, сделанное в выступлениях официальными представителя ЕС на то, что "Восточное партнерство не направлено против России", говорит о более серьезных стремлениях.

Отметим, что решение провести в Риге саммит было принято в 2013 году. Если присмотреться к происходящему, принятым документам и ожиданиям стран-партнеров, можно прийти к выводу, что саммит большей частью был мероприятием формального характера.

Таким образом, его можно считать неудавшимся мероприятием в истории Евросоюза.