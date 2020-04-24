В чем мессидж Лаврова армянам?- КОММЕНТАРИЙ

Коронавирус акцентировал внимание международной общественности на урегулировании конфликтов. Беда, охватившая всю планету, не обошла стороной и армян, проживающих на оккупированных землях Азербайджана. Ввиду бесхозности этого региона точных сведений о заразившихся здесь нет.

Судя по распространенным данным, количество инфицированных в Карабахе исчисляется десятками. Во избежание паники эта статистика не разглашается.

Как известно, соседний Иран считается одним из очагов пандемии. Однако несмотря на это, торговые связи между Арменией и Ираном не прервались. В Армению продолжают поступать грузы, принадлежащие исламской республике.

Недавно прибывший из Армении в Карабах водитель заразил коронавирусом 15 человек. К тому же на днях был распространен видеоролик о прибывающих в оккупированный Карабах грузовиках из Ирана, полных горючего.

В связи с коронавирусом в апреле не состоялся мониторинг на линии соприкосновения войск.

Все эти факты красноречиво свидетельствуют о распространении инфекции в регионе.

Выходит, армяне в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана являются заложниками гнилой, фашистской армянской идеологии.

21 апреля состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ в формате видеоконференции. После встречи посредники распространили совместное заявление.

Отметим, что последняя встреча в этом формате состоялась 28-30 января 2020 года в Женеве.

На повестке переговоров были предложения, выдвинутые в 2019 году, и достигнутые договоренности, в частности, о подготовке населения двух конфликтующих стран к миру, а также основополагающие принципы нагорно-карабахского урегулирования. Министры пришли к согласию встретиться вновь.

Напомним, что последняя встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении состоялась 4 декабря 2019 года в Братиславе.

Таким образом, состоявшаяся 21 апреля встреча в формате видеоконференции не принесла ничего нового. Стороны вновь выразили отношение к вопросу, обсуждавшемуся три месяца тому назад.

В тот же день в ходе онлайн-круглого стола, организованного Фондом Горчакова, министр иностранных дел России Сергей Лавров коснулся нагорно-карабахского конфликта.

"В настоящее время на столе переговоров находится документ, предлагающий поэтапное решение нагорно-карабахского конфликта", - отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

В своем выступлении С.Лавров вновь подтвердил территориальную целостность Азербайджана: "Эти документы предполагают продвижение к урегулированию на основе поэтапного подхода, предполагая на первом этапе решение наиболее актуальных проблем, освобождение (армянскими войсками) ряда районов вокруг Нагорного Карабаха и разблокирование транспортных, экономических и прочих коммуникаций. Так что я убеждён, что когда мы придём к решению о подписании этих документов - это будет важнейших шаг в выполнении резолюций Совбеза ООН, которые требовали прекратить войну и начать договариваться. Теперь нужно договариваться, и именно этого мы добиваемся как сопредседатели МГ ОБСЕ".

Все это дает основание предположить, что вопросы на столе переговоров не новы. Поэтапное решение конфликта обсуждается более 20 лет. Согласившийся на это тогдашний президент Армении Левон Тер-Петросян вынужденно подал в отставку под давлением "карабахского клана", состоящего из Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна и иже с ними. А какой порукой связан этот клан всем прекрасно известно.

Реакция официального Еревана на слова российского министра не заставили себя долго ждать и по обыкновению вновь отметились нелогичностью. В ответ на заявления российского коллеги министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта "возможно на основе взаимных уступок", и армянская сторона не пойдет на односторонние уступки. По словам армянского дипломата, "уступка" таит "угрозу безопасности" Армении.

Так о каких же уступках идет речь? С.Лавров упоминал освобождение оккупированных районов Азербайджана. Как в этой связи должен поступить Азербайджан? Уж больно смехотворными выглядели заявления официальных лиц Армении, в том числе З.Мнацаканяна об угрозе безопасности. И это при том, что Армения наряду с Азербайджаном не скрывает территориальных притязаний к соседним странам - Грузии, Ирану, Турции, а значит, источает опасность для стабильности и безопасности всего региона.

К тому же Армения никогда не обеспечивала свою безопасность, а испокон грелась под крылом России. В этом контексте вполне вероятно, что Лавров, выступая с теперь уже общеизвестными заявлениями, наверняка учел безопасность Армении. Ведь ни для кого не секрет, что Россия воспринимает Армению своей вотчиной.

Комментируя заявления министра иностранных дел Армении, помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев отметил, что своими высказываниями о нежелании освобождать оккупированные земли Азербайджана, З.Мнацаканян, по сути, поставил крест на переговорном процессе по нагорно-карабахскому урегулированию, проводимом под эгидой Минской группы ОБСЕ: "Поэтапное решение армяно-азербайджанского конфликта на основе Хельсинкского заключительного акта и резолюций Совбеза ООН отражено в заявлениях глав стран-сопредседателей и первым шагом в этом направлении отмечается вывод армянских войск из оккупированных районов вокруг Нагорного Карабаха. Поэтапное решение конфликта отражено в том числе в заявлении сопредседателей от 9 марта 2019 года".

По словам Х.Гаджиева, если цель подобных заявлений – выход Армении из переговорного процесса, то следовало бы открыто заявить об этом: "Сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны оценить деструктивную позицию Армении и высказать свои взгляды на этот счет. Как заявил президент Ильхам Алиев, позиция Азербайджана решительна, однозначна и ясна. Эта позиция вновь была высказана президентом Ильхамом Алиевым на пленарной сессии XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" и в ходе открытых дебатов с премьер-министром Армении на Мюнхенской конференции по безопасности. Конфликт должен быть разрешен в рамках территориальной целостности Азербайджана в соответствии с Хельсинкским заключительным актом, резолюциями Совета Безопасности ООН, нормами и принципами международного права", - подчеркнул Х.Гаджиев.

Говоря о претензиях Зограба Мнацаканяна, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева отметила, что именно Армения, нарушив международные обязательства, применив военную силу против соседнего Азербайджана, оккупировала одну пятую часть международно признанной территории нашей страны, совершив этнические чистки в отношении более миллиона азербайджанцев, проживающих на этих территориях: "И в такой ситуации министр иностранных дел Армении, являющейся страной-оккупантом, без тени смущения говорит о проблемах безопасности. О какой безопасности может идти речь в условиях оккупации? Сам факт оккупации одной страной территорий другой страны является источником постоянной угрозы. Не говоря уже о том, что около трети населения Карабаха были изгнаны из своих постоянных мест жительства и на протяжении 30 лет лишены возможности вернуться в свои дома. При таком раскладе говорить о безопасности населения Карабаха и свободы волеизъявления не приходится”, - подчеркнула Л.Абдуллаева.

Последние заявления Мнацаканяна дают основание предположить, что Армения не намерена в скором времени освобождать оккупированные районы Азербайджана. Несмотря на отдаление "карабахского клана" от власти, арест Р.Кочаряна и допрос С.Саргсяна по уголовным делам, позиция официального Еревана по нагорно-карабахскому вопросу не меняется. Почему? Да все потому, что Армения не сама по себе оккупировала эти земли.

Самое парадоксальное, что страны, ответственные за мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта, сами льют воду на мельницу армянских оккупантов. Так, американские конгрессмены Фрэнк Паллоне, Джейк Спайер, Гус Билиракис и Адам Шифф направили поздравительные письма представителям сепаратистского режима в связи с так называемыми "выборами". Иначе, как безответственностью и провокацией это не назовешь. Ведь, как известно, Америка - сопредседатель Минской группы ОБСЕ. Так чем же продиктовано столь рьяное усердие американских конгрессменов, чего им неймется? Или они решили бойкотировать внешнеполитический курс США?

В мире двойных стандартов и лицемерия еще не скоро что-либо изменится к лучшему, равно как безрезультатны поздравления американских конгрессменов или протест Мнацаканяна на слова Лаврова. Все это не более, чем сотрясание воздуха. Тем не менее, заявления министра иностранных дел России создали нешуточный переполох среди армян. Какую же цель преследовал Лавров, выступая с подобными заявлениями? С одной стороны, видимо, показал армянам, кто в доме хозяин и призвал остепениться, с другой - остудил пыл армянского премьера и его приспешников, позволяющих себе в последнее время антироссийские заявления. Одним словом, Кремль указал Армении ее место.

И еще один факт. Как известно, в последнее время в Карабахе были убиты двое армянских военнослужащих. Сообщается, что они пали жертвами неуставных отношений в рядах армянской армии. Армяне гробят друг друга, но масштабы этой трагедии старательно скрываются от общественности Армении, а тем паче - от армян Нагорного Карабаха, где в последнее время и происходит череда смертей. Подобное сокрытие фактов имеет место и в отношении масштабов жертв коронавируса.

Нецелесообразно и нелепо ждать добровольных уступок от страны, захватившей и на протяжении многих лет удерживающей в оккупации чужие земли. Но позиция Армении стала показательной для России. Вот чего стоила пресловутая верность армянских властей. Видимо, история так ничему и не научила…