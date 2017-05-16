В ближайшие два года курс доллара в Турции превысит 5 лир

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Курс доллара в Турции до конца мая будет двигаться в диапазоне 3,50-3,60 TRY/USD. С учетом падения курса доллара на мировых финансовых рынках и при условии отсутствия форс-мажора в Турции, падения курса ниже 3,50 TRY/USD не ожидается.

Аналитическая группа Report отмечает, что на фоне ожиданий повышения учетной ставки на очередном заседании Федеральной резервной системы (ФРС) 13-14 июня прогнозируется некоторое укрепление доллара на мировом валютном рынке. Это может привести к подорожанию доллара в Турции. Однако увеличение потока валюты в страну с наступлением летнего сезона не позволит курсу превысить отметку в 3,60 TRY/USD.

Отметим, что вчера, 15 мая, Центробанк Турции (TCMB) спрогнозировал курс доллара на отметке 3,80 TRY/USD к концу года. Аналитики Report прогнозируют, что в следующем году курс пробьет отметку в 4 TRY/USD, а в 2019-м может превысить 5 TRY/USD на фоне укрепления доллара на мировом рынке.