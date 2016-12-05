В ближайшие дни цена на нефть может превысить 60 долларов/баррель

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ В течение ближайшей недели цена на нефть на мировом рынке может превысить отметку в 60 долларов/баррель.

Аналитическая группа Report отмечает, что 10 декабря в Вене состоится очередное заседание стран-участниц ОПЕК и не входящих в картель стран, на котором ожидается принятие решения о сокращении нефтедобычи странами, не входящими в организацию.

Отметим, что не входящие в ОПЕК страны-производители нефти предположительно сократят добычу на 591 тыс. баррелей в сутки. Эти ожидания спровоцировали продолжающийся рост цен на нефть, который сегодня превысил 55 долларов за баррель, несмотря на рост числа активных нефтяных скважин в США на прошлой неделе.

Напомним, что в последний раз цена на Brent достигала 55,60 долларов/баррель 24 июля этого года. Аналитики Report прогнозируют, что в ближайшие 3-6 месяцев нефть будет торговаться дороже 50 долларов/баррель.