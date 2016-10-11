В Азербайджане подешевеет недвижимое имущество

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ На автомобильном рынке Азербайджана в следующем году ожидается подорожание цен, в то время как жилье и земельные участки подешевеют.

Аналитическая группа Report считает, что последний рост таможенных пошлин затронет и рынок автомобилей. Помимо этого, на их стоимости скажется также повышение курса доллара и соответствующий рост импортируемых товаров.

В 2017 году недвижимость подешевеет на фоне сокращения реальных доходов населения: "Реальные доходы населения сокращаются вследствие роста импортируемых товаров в манатном эквиваленте, повышения коммунальных расходов. Сокращение государственных капитальных вложений в бюджете на следующий год на 1,14 млрд. манатов или 38%, наряду с наличной денежной массой, окажет влияние и на экономический рост. В то же время на снижение доходов повлияет и фактор сокращения иностранных инвестиций из-за глобального финансового кризиса. В бюджете предусмотрено также снижение оборонных, коммунальных, а также расходов на культуру примерно на 1 млрд. манатов".

"Перечисленные факторы снизят уровень накоплений населения. В результате, в секторе недвижимости возникнет застой. Если за последние два года недвижимость не дешевела за счет расходов населением накопленных во времена нефтяного бума средств, начиная с 2017 года мы станем свидетелями завершения этой тенденции", - отметили аналитики.

Эксперты Report прогнозируют удешевление недвижимости на 10-15% в случае сохранения курса доллара в диапазоне 1,60-1,70 AZN/USD и на 5% при росте курса до 2,00 AZN/USD: "В связи с ситуацией на глобальном финансовом рынке цены на недвижимость еще больше снизятся, а автомобили подорожают в соответствии с ростом курса доллара".