В Армении предлагают сформировать союзное государство с Россией

Есть ли у Армении независимость, чтобы ее терять?

В Ереване предлагают сформировать союзное государство с Россией.

С таким предложением выступил лидер армянской партии "Альянс" Тигран Уриханян.

По его мнению, Армения не потеряет своей независимости при вступлении в такой союз, а наоборот только выиграет.

"Многие спрашивают, предполагает ли это вступление Армении в состав России. Нет! Это значит сформировать межгосударственный союз, исходя из логики развития событий. В таком случае Армения остается членом ООН, суверенной и независимой страной, которая укрепляет свою армию и ведет внешнюю политику. Все остальные разговоры находятся на уровне бытовой неграмотности", - цитирует Уриханяна Sputnik Армения.

Он подчеркнул, что "следующим логичным шагом должно стать формирование совместных войсковых соединений, в частности, в виде пограничных сил".

В целом, резкая смена риторики в Армении неудивительна. После прихода к власти Никола Пашиняна на передовую вышли прозападные политики. Правда, свою позицию они выражали весьма неумело. Даже не то, что неумело - слишком много гонора и дерзости было в их словах. По степени резкости своих заявлений они могли дать сто очков форы многим политикам сильнейших держав мира.

Чего только стоит выражение "если Владимир Путин хочет встретиться с Робертом Кочаряном в тюрьме, пусть остерегается, чтобы за ним не закрыли дверь".

После поражения в Карабахской войне в Армении поняли то, о чем знали все, кроме них. Точнее они тоже знали, но никак не хотели признавать - Армения не может существовать без России. Слишком велика зависимость. Никакие США или Европа не смогут заменить роль России в регионе.

Вот и теперь, когда осознание пришло, политики разных мастей начинают признаваться в любви к России. Уриханян переплюнул их всех - так далеко не заходил ни один армянский политик. Расширение военного присутствия России в Армении - было, более тесные экономические связи - было, льготы российским инвесторам - было, а вот в состав России входить - это впервые.

И пусть, Уриханян говорит, что "независимость Армения не потеряет", "вступления Армении в состав России не предполагается" и так далее и тому подобное.

Но, во-первых, а есть ли у Армении независимость, чтобы ее терять? Во-вторых, товарищ Уриханян, кажется не совсем понимает смысл своих слов. Ему бы посоветоваться с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Между Россией и Беларусью есть проект Союзного государства - создание надгосударственности между странами. Идея вынашивается еще с 90-х годов, но практической реализации пока нет. Поговаривают, что Лукашенко намеренно тормозит процесс.

Он еще в январе этого года, говоря об этом проекте, подчеркивал "мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России".

Многие эксперты говорили о том, что Беларусь и Украина должны были стать первыми странами в новом Союзном государстве, а в перспектике к ним должны были присоединиться и другие страны. Но Украина выбрала другой путь, а в Беларуси сейчас неопределенная ситуация.

Неоднократно о желании вступить в Союзное государство говорили в Южной Осетии. С сентября-октября этого года об этом активно говорят в Абхазии. Ранее Владимир Жириновский призывал ввести т.н. "НКР" и другие непризнанные республики постсоветского пространства в состав России. Создать "усеченный вариант СССР", как он это назвал.

Как видно, те, кто не в состоянии самостоятельно развиваться хотят перекинуть эту ношу на других. А почему бы и нет? Там же дотации будут - Россия в беде не оставит. Она и сейчас помогает Армении, годами помогала, а почему бы, так сказать "не оформить брак официально"?

Азад Гасанли