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Узбекский историк: Шуша с древних времен является культурным центром

Узбекский историк: Шуша с древних времен является культурным центром Шуша - город великих людей. Я горжусь тем, что я побывал в этом прекрасном азербайджанском городе.
Аналитика
8 апреля 2022 г. 12:28
Узбекский историк: Шуша с древних времен является культурным центром

Шуша - город великих людей. Я горжусь тем, что побывал в этом прекрасном азербайджанском городе.

Об этом Report заявил узбекский политический обозреватель, историк Шарофиддин Тулаганов.

По его словам, "объявление города Шуша культурной столицей тюркского мира - очень символично и прежде всего способствует солидарности тюркского мира".

Тулаганов отметил, что данное событие также позволяет всему миру быть в курсе того, что произошло в Шуше, увидеть последствия вторжения оккупантов.

"Азербайджанской культура, богатая произведениями искусства и великими образцами музыки еще раз доказывает, что Шуша с древних времен является культурным центром. В прошлом Шуша не раз была признана столицей азербайджанской и тюркской культуры",- подчеркнул он.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 2022 год "Годом города Шуша".

Также Шуша избрана столицей тюркского мира на 2023 год. Решение об этом было принято на внеочередном заседании Постоянного совета ТЮРКСОЙ, прошедшем 31 марта в турецком городе Бурса.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistanlı tarixçi: "Şuşa qədim vaxtlardan mədəniyyət mərkəzi olub"

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