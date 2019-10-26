Успешные реформы возможны с успешными кадрами - КОММЕНТАРИЙ

Как известно, кадры решают все. И так везде и во всем. Почему именно кадры? Да потому что они - блюстители верховенства закона, служители народа и государства. Специалист-неумеха, не справляющийся с вверенной ему работой, вряд ли принесет пользу стране.

В последние месяцы в Азербайджане проводятся серьезные кадровые реформы, совершенствуется структура государственного управления. Слияние ведомств позволяет не только снизить государственные расходы, но и устранить бюрократические проволочки.

Принимая 23 октября Микаила Джаббарова, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев коснулся вопроса реформирования, отметив, что нет альтернативы реформам: "Кадровые реформы необходимы, это неизбежно. Потому что, как я уже говорил, в XXI веке мы не сможем добиться успехов старым мышлением. Конечно, новые, грамотные, обладающие знаниями, современные кадры, в первую очередь, должны быть привязаны к родине, свободны от какого-либо внешнего влияния, должны быть патриотами, чтобы прилагать усилия для развития Родины".

Президент подчеркнул, что в отношении чиновников, препятствующих процессу реформирования, будут приняты самые серьезные меры: "Нам очень хорошо известно, что в развитых странах основную роль в валовом внутреннем продукте играют представители малого и среднего предпринимательства. У нас же пока еще не так. Мы тоже должны постараться создать такие условия, чтобы каждый талантливый человек, имеющий призвание, интерес к бизнесу, мог заниматься этим, был свободен от давления и вмешательства чиновников. Следует убрать эти грязные руки, направленные против предпринимателей. В ряде случаев государственные чиновники, руководители, представители местных исполнительных органов не дают возможности, особенно в регионах. Если кто-то открыл для себя какое-то небольшое дело, то они, подобно пиявкам, сосут его кровь. В отношении таких людей будут приняты строжайшие меры. Правоохранительные органы уже получили от меня очень серьезные поручения. Против таких негодных чиновников будут приняты самые серьезные санкции и меры. Мы должны дать предпринимателям дыхание, чтобы они спокойно работали. Никаких выплат, кроме налогов, быть не может".

Глава государства также коснулся цели кадровых реформ: "Устойчивое развитие экономики страны является для нас в настоящее время основным приоритетным вопросом. Как я уже сказал, это позволит нам выделять более крупные средства на социальную сферу".

Президент Ильхам Алиев отметил важность независимой экономики, поведав о том, сколь это необходимо населению республики: "В основе нашей политической независимости лежит экономическая независимость. Если бы наша экономика зависела от внешних кругов, то мы не смогли бы проводить успешный политический курс. Основным базовым принципом нашей политической независимости, в том числе принципиальной позиции во внешней политике, является экономическая независимость. Для того, чтобы защищать интересы азербайджанского народа, государственные интересы со всех международных трибун, мы, конечно, должны обладать экономическими возможностями".

Говоря о значимости нефтегазового сектора в экономике страны, глава государства отметил: "Основную часть нашей экономики составляет нефтегазовый сектор. Это естественно. Эта картина наблюдается, можно сказать, во всех странах, богатых нефтью и газом, и это факт. Порой это преподносят как негативный фактор. Я не могу принимать это как негативный фактор, потому что именно за счет развития нефтегазового сектора мы реализовали крупные инфраструктурные проекты, за счет доходов от нефтегазового сектора разместили более 300 тысяч переселенцев, усилили нашу армию, реализовали крупные социальные проекты. Не будь у нас нефтегазового сектора или же если бы мы не развивали данный сектор, то за счет чего мы могли бы развиваться? Кто бы нас поддержал? Какая-либо страна или международная финансовая структура оказала бы нам помощь? Поэтому экономическая независимость составляет генеральную линию моей политики. Это придает нам силы, уверенность, наш народ живет в условиях безопасности, и мы реализуем все важные для страны проекты".

Разумеется, реформы служат, в том числе, и обновлению команды. Ушедшим в отставку чиновникам оказывают почести, награждают за заслуги. Это отрадно, а ведь в прошлом все было иначе. Раньше допущенные ошибки списывались на одного человека или группу лиц. В результате складывалось недоверие, возникал страх. Но присвоение наград сломало этот стереотип.

Успех проводимых кадровых реформ можно предречь уже сейчас. Уверенность в этом придают деятельность, образованность и мировоззрение министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева, министра экономики Микаила Джаббарова, вице-премьера Шахина Мустафаева, министра сельского хозяйства Инама Керимова и других чиновников.

Становится очевидно, что основной составляющей успеха начатых правительством Азербайджана реформ и мер по усовершенствованию государственного управления являются кадровые реформы. Успешные реформы возможны с успешными кадрами.