Украинский эксперт о внешней политике Киева при новом президенте - КОММЕНТАРИЙ

Внешняя политика Киева при новом президенте будет зависеть от президентской администрации и, судя по всему, нового главы МИД Украины.

Об этом Report заявил директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко, комментируя возможное изменение векторов внешней политики этой страны на фоне победы Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине.

"Внешняя политика в направлении Европы, НАТО и Евросоюза останется прежней. Ничего не поменяется, правительство приходит новое, но вектор (внешней политики - ред.) остается", - заявил А.Охрименко.

Говоря о выстраивании будущих отношении Украины с Россией эксперт подчеркнул, что на данный момент пока не понятно, как будут развиваться события в этом направлении: "Владимир Зеленский давал разные по сути заявления - то он за дружбу, то он не за дружбу. Хотя в последнем заявлении предвыборного штаба В.Зеленского было сказано о необходимости восстановления отношений. Тут немаловажно отметить, что это не его слова, а его штаба. В.Зеленский конкретики говорит мало, больше заявлений делают представители его штаба".

По словам эксперта, для понимания выстраивания внешней политики Киева при новом главе государства необходимо знать, кто войдет в будущую президентскую администрацию.

"Во-вторых, интересно, кого В.Зеленский предложит на пост министра иностранных дел, так как это прерогатива и функция президента. Скорее всего, Климкин поменяется, что вполне ожидаемо. Возможно, он назначит такую антироссийскую фигуру, что Москва будет ошарашена", - выразил мнение А.Охрименко.

"Знаете в чем прелесть Зеленского? Он - "белый лист". Его нельзя обвинить на сегодняшний день в каких-то "анти", потому что на сегодняшний момент у него нет шлейфа компроматов, как у Петра Порошенко", - считает политолог.

По его мнению, Владимир Зеленский после инаугурации в первую очередь поедет в турне по европейским странам - Париж, Берлин, что будет свидетельствовать об основном векторе внешней политики Украины.

Комментируя вопрос о развитии азербайджано-украинского сотрудничества после избрания В. Зеленского, эксперт заявил, что страны могли бы укрепить взаимодействие в области энергетики. "Обращаю ваше внимание: Россия запретила импорт нефти в Украину. Азербайджан на данный момент поставляет нефть в Украину. Если правильно все продумать, я думаю, может резко увеличиться импорт нефти в Украину и уровень переработки, продажи на территории Украины и перепродажи в Европу. Я думаю, что здесь может оказаться довольно интересный бизнес-проект, если будет заинтересованность сторон", - считает эксперт.