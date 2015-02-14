​Эксперты: Конфликт на востоке Украины станет замороженным - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Эксперты считают, что перемирие, заключенное по итогам переговоров "Нормандской четверки" может предвещать лишь эскалацию более масштабного вооруженного конфликта.

"Думаю, что единственное о чем можно договориться с Путиным, и то это очень большой вопрос, - это о перемирии", - заявил Report украинский журналист и публицист Виталий Портников.

Он провел параллель между ситуацией в Украине и армяно-азербайджанским конфликтом. "Вот на границе нагорно-карабахского конфликта перемирие в том или ином виде продолжается десятилетиями. Но это не мир, это перемирие, со всеми известными внутри и внешнеполитическими последствиями и для Азербайджана, и для Армении", - подчеркнул он.

В.Портников отметил, что Россия использует ситуацию в Украине в качестве рычага воздействия. "Для Путина важна территория Украины, причем вся, и это политическая цель Путина. Он считает, что Украина должна быть частью его собственного государства, если не российского государства, то хотя бы частью Евразийского союза", - выразил мнение журналист.

Публицист также заявил, что противостояние на востоке Украины имеет искусственное и политическое происхождение.

По словам украинского журналиста, В. Путин сел за стол переговоров вынужденно.

"Единственный мотив, почему Владимир Путин пошел на перемирие, это страх перед тем давлением, которое было на него оказано США и ЕС. Российская экономика сейчас находится в крайне плачевном состоянии - экономика падает, цены растут, уровень финансовых резервов России самый низкий, начиная с 2007 года", - считает В. Портников.

Он указал, что Кремль будет стремиться сохранить статус-кво в этом вопросе, фактически, заморозив конфликт, однако ненадолго.

"Потому, что чем дольше Путин стоит, тем больше на оккупированной территории ухудшается ситуация, усиливается разочарование, уменьшается готовность действовать. Тут два варианта: либо он опять в какой-то момент приступает к эскалации ситуации с известными последствиями - новые санкции, тяжелые бои, переговоры, новые решения, либо он пользуется ситуацией, чтобы поэтапно и осторожно выйти из этой игры, попутно выторговывая что-то для себя у Запада и у Украины. Если Украина и Запад увидят, что он действительно уходит, то понятно, что они могут искать какие-то компромиссы чтобы его поощрить. Но для Путина это опасный путь потому, что если он хочет настоящей нормализации отношений, то ему придется уйти не только из Донбасса, но и из Крыма. Крымский вопрос возникнет сразу же, как только станет ясно, что покидает Донбасс", - сказал украинский журналист.

В свою очередь председатель Экспертного совета ФПНИ "Мастерская евразийских идей" Григорий Трофимчук подчеркнул, что с реализацией минских договорённостей и достижением полноценного мира связано много надежд.

По его словам, была предпринята попытка оттягивания будущей большой войны в виде заморозки ситуации на конкретных территориях Восточной Украины: "Однако этот узел в конечном итоге тоже провоцирует большую евразийскую войну, которая не выгодна никому, и прежде всего самой России", - подчеркнул политолог.

Говоря о политических выгодах, Г.Трофимчук заявил, что по итогам переговоров выиграли Вашингтон и НАТО объяснив это тем, что противостояние между Украиной и Россией даёт им шанс на раскол всего евразийского пространства и усилению контроля над Европой.

По его мнению, нынешняя ситуация вокруг конфликта России с Украиной больше напоминает ситуацию с Чехословакией. "Реальность такова, что это Россия и Украина, вместе взятые, являются одной большой "Чехословакией", приговорённой к разделу. Не будем забывать и того, о чём ни на минуту не забывает Вашингтон: даже идеальная реализация решений Минска, что в принципе невозможно, не снимает вопроса Крыма, который никогда не уходил из американской повестки дня", - резюмировал он.