На пороге революционных преобразований - Украина после парламентских выборов - КОММЕНТАРИЙ

Предполагалось, что первым важным шагом, к которому прибегнет новый президент Украины Владимир Зеленский, будут внеочередные парламентские выборы в стране. Этот процесс уже успешно свершился.

Напомним, что парламент Украины - Верховная Рада состоит из 450 депутатов. В связи с тем, что Крым и Севастополь были аннексированы Россией, а в Донецке и Луганске при поддержке Кремля установлены сепаратистские режимы, выборы на этих территориях не проводились. В результате в Верховной Раде пустовало 26 мест. Иными словами, по мажоритарным одномандатным округам было избрано не 225, а 199 депутатов. Поэтому партия и блок, занявшие 215 мест в парламенте, будут формировать правительство в одиночку.

На выборах в законодательный орган Украины были зарегистрированы 22 партии. Однако за день до голосования - 20 июля лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили заявил о том, что снял возглавляемую им партию с выборов. Он призвал своих сторонников голосовать за партию "Слуги народа", у руля которой стоит нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

По предварительным подсчетам, 5%-й проходной барьер преодолели партия "Слуги народа", пророссийская оппозиционная платформа "За жизнь", партия Европейской солидарности, "Батькивщина" и "Голос".

По одномандатным округам за партию Зеленского, по предварительным данным, отдали свои голоса 42,19% избирателей, что уже сулит ему 121 кресло в парламенте. По мажоритарным округам партия президента Украины заняла 106 мест. Таким образом, завоевав в общей сложности 227 мест, партия Зеленского получит возможность сформировать правительство.

Оппозиционная платформа "За жизнь" получила 12,75 % голосов (то есть 37 депутатских кресел), а по мажоритарной системе – еще 6 депутатских мандатов, партия Европейской солидарности 8,75 % (25 мест), а по мажоритарным округам 2 депутатских кресла, партия "Батькивщина" получила 8,15% голосов или 24 места в парламенте и плюс еще 2 депутатских кресла, а партия "Голос" - 6,39% (18 мест) и еще 2 по мажоритарным округам.

Партия "Слуги народа" может сформировать и коалиционное правительство. После выборов Зеленский призвал партию "Голос" к созданию коалиции. Лидер партии Святослав Вакарчук дал понять, что возражать не станет, в то же время отметив важность формулировки четких и ясных условий. По его словам, Украина должна двигаться по направлению к Европе, ЕС и НАТО, закон должен быть равен для всех, экономику надо вывести из-под контроля олигархов, а факты злоупотребления депутатами своих полномочий должны строго пресекаться.

Напомним, что в предшествовавший период правительство формировали партия Европейской солидарности (135 депутатов) и партия Народного фронта (80 депутатов).

Оппозиция была представлена в тогдашнем парламенте 147 депутатами: Оппозиционный блок – 38 депутатов, объединение "Самопомощь" - 25 депутатов, партия "Возрождение" - 25 депутатов, "Радикальная партия" Олега Ляшко – 21 депутат, "Батькивщина" – 20 депутатов, группа "Народная воля" – 18 депутатов. Ни к одной фракции не примкнул 61 депутат, а 27 кресел так и остались пустовать.

Таким образом, 17 партий, в том числе и политическая организация "Украинская стратегия Гройсмана" последнего премьер-министра Владимира Гройсмана не смогли добиться успеха на парламентских выборах. Ряды оппозиции изменились.

Пророссийские силы в парламенте Украины тоже будут выступать против политического курса Зеленского, но ввиду малочисленности вряд ли будут иметь успех. А значит, есть основания предполагать ускорение процесса евроинтеграции Украины или ее дрейф к Западному блоку.

На внеочередных парламентских выборах граждане Украины поддержали кандидатов президента, тем самым вновь выказав приверженность политическому курсу главы государства. А столпами курса Зеленского являются: обеспечение территориальной целостности страны, отдаление олигархов от власти, борьба с коррупцией, сильная экономика, решение социальных проблем, сильная армия, некоррумпированное правительство. Без сомнения, в достижении поставленных целей ему может помочь экс-президент Грузии и экс-губернатор Одессы Михеил Саакашвили, что подтверждают события недавнего прошлого. Все хорошо помнят его спор с министром внутренних дел Арсеном Аваковым на совещании под председательством тогдашнего президента страны Петра Порошенко.

В ходе агитационной кампании накануне парламентских выборов Саакашвили обещал в случае победы арестовать 25 тысяч чиновников-коррупционеров. Представитель его партии, экс-прокурор Одессы Давид Сакварелидзе, сказал, что несмотря не отказ Саакашвили от участия в выборах, сотни тысяч избирателей отдали свои голоса за "Движение новых сил". Таким образом, отказ Саакашвили от участия за день до выборов, несмотря на мощную поддержку избирателей, может говорить вот о чем:

- После прихода в его родной Грузии к власти партии "Грузинская мечта", возглавляемой миллиардером Бидзиной Иванишвили, М.Саакашвили был лишен гражданства и в отношении него было возбуждено уголовное дело. Ныне его сторонники составляют ядро акций протеста в Грузии. А значит, Саакашвили лелеет мечту вернуться на Родину и вновь оказаться у власти, для чего предпримет определенные шаги;

- Даже если этого не произойдет, задействовав свои возможности в Украине, Саакашвили продолжит попытки вмешательства в политическую жизнь Грузии;

- Владимир Зеленский предоставит Михеилу Саакашвили полномочия для борьбы с олигархами и коррупционерами;

- Саакашвили хоть и не представлен во власти, но в качестве сторонней силы поддерживает президента Украины, сохраняя шансы побороться в будущем за высокий пост;

- Зеленский создает условия членам партии Саакашвили для представленности во власти.

Весьма вероятно, что после формирования правительства Зеленский возьмется за коррумпированных чиновников и олигархов. Для этого ему понадобится решительный генпрокурор. Предположительно, на эту должность будет назначен один из верных соратников Саакашвили - Давид Сакварелидзе. Он родился 15 сентября 1981 года в Тбилиси. В период президентства Саакашвили три года проработал заместителем генерального прокурора, заместителем генерального прокурора Украины и прокурором Одессы.

Видимо, распустив Верховную Раду и одержав победу на парламентских выборах, "Слуги народа" получили еще одно преимущество. Тем самым Зеленский получил возможность усилить борьбу с коррупцией, отстранить от власти олигархов, ускорить евроинтеграцию, укомплектовать самолично новое правительство и очистить властные структуры от пророссийских сил. Сколотив правительство и добившись большинства в парламенте, Зеленский легко сможет проталкивать нужные законопроекты.

Одной из основных задач, стоящих перед Зеленским, является выравнивание отношений с Россией.

Таким образом, в Украине могут быть осуществлены преобразования, равные по своей мощи революции. Для этого есть все предпосылки: новый президент, новый парламент и новое правительство.