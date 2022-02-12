Украина на пороге новой войны: Инсайты из мировых СМИ

Ситуация вокруг Украины с каждым днем становится все более напряженной. Европейские страны начинают бить тревогу: они организуют эвакуацию сотрудников посольств и членов их семей, а также рекомендуют своим гражданам воздержаться от поездок в Украину.

Ситуация вокруг Украины с каждым днем становится все более напряженной. Европейские страны начинают бить тревогу: они организуют эвакуацию сотрудников посольств и членов их семей, а также рекомендуют своим гражданам воздержаться от поездок в Украину.

Мировая общественность задается вопросом «А будет ли война?», многие СМИ настолько уверены в ее неизбежности, что дают свои предположения и называют конкретные даты. Так, немецкая газета Spiegel пишет, что как спецслужбы США, так и американские военные в пятницу проинформировали правительство Германии и другие государства НАТО об опасениях, что атака на Украину может произойти уже в следующую среду, 16 февраля.

Американское издание NBC News делает акцент на том, что Россия может вторгнуться в Украину до окончания зимних Олимпийских игр в Пекине, ссылаясь на выступление советника Белого Дома по национальной безопасности Джейка Салливана 12 февраля. Вдобавок, тревогу бьет и сенатор от штата Коннектикут Крис Мерфи. «Нет никаких признаков того, что Путин отступает….в конечном счете, невозможно проникнуть внутрь его мозга. Но это выглядит и ощущается так, как будто это случится»,- сказал он NBC News.

Politico выдвигает свои версии о возможностях начала войны в Украине, отметив, что Россия нападет на Украину уже 16 февраля. Этом, как сообщает само издание, подтвердили несколько официальных лиц США, имена которых не раскрывается. "Об этой дате Джо Байден сообщил западным лидерам во время часового разговора, состоявшегося вчера. Вашингтон сообщил союзникам, что этому может предшествовать шквал ракетных ударов и кибератак», - пишет издание.

Агентство Reuters рассказывает о будущих санкциях, которые ожидают Россию в случае начала войны с Украиной. «США и страны Европы завершают работу над обширным пакетом санкций на случай вторжения России в Украину, которые нацелены на крупные российские банки, но не включают запрет России на участие в финансовой системе SWIFT»,- отмечает агентство.

Reuters, ссылаясь на три источника, знакомые с ходом переговоров, сообщает, что полный запрет России на участие в системе финансовых транзакций SWIFT не рассматривался активно после того, как столкнулся с серьезными возражениями со стороны европейских стран. Европейские кредиторы выразили обеспокоенность тем, что запрет России на SWIFT будет означать, что те кредиты на миллиарды долларов, которые они имеют в России, в случае введения запрета, не будут погашены.

Ранее от SWIFT были отключены такие страны, как Иран и КНДР.

«Подготовленные санкции включают в себя контроль за экспортом компонентов для оружейного сектора России, а также санкции против конкретных российских олигархов... Один из американских чиновников заявил, что в число подпавших под санкции российских банков могут войти ВТБ и Сбербанк, которые являются крупнейшими финансовыми институтами в России»,- пишет агентство.

«Многие вопросы были решены», — сказал один из официальных лиц США, знакомый с ходом переговоров, агентству Reuters, добавив, "что не сказал бы, что достигнуто 100-процентное согласие, большая часть вопросов, поднятых, в частности, Германией, были учтены».

Напомним, что в понедельник новый канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Вашингтон заявил, что он согласен с действиями Соединенных Штатов в отношении России, но не упомянул о газопроводе «Северный поток — 2», который США пообещали закрыть в случае вторжения России в Украину.

Мировые СМИ все еще продолжают делиться своими предложениями и прогнозами, некоторые указывают на анонимные источники, а некоторые обращаются к экспортам и политическим аналитикам. Что же случится на самом деле и как сложатся отношения России и ЕС в случае войны-покажет время.