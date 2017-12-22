Угроза Дональда Трампа - союзники на прицеле - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Эмир Тимур говорил, что как един Аллах, так и тень его на земле должна быть одна. Это был один из принципов политики тюркского султана, правящего миром. Если говорить словами Эмира Тимура, до 30 декабря 1991 года в мире были две такие тени: США и СССР. Тогда во всех международных организациях борьба также шла между двумя блоками. Да, некоторые не держались ни за Запад, ни за Восток, стараясь найти третий путь, однако в итоге не оставалось иного пути, чем попасть под влияние либо США, либо СССР. Однако сейчас мир однополюсный и им руководят США. Есть много стран, позиции которых совпадают вокруг этого полюса, но этот блок не похож на тот, что был 26 лет назад. Здесь есть те, кто на передний план выносят свои интересы и позиции, прилагают все усилия для их защиты.

Это вступление мы сделали из-за произнесенной 20 декабря ночью (по бакинскому времени) Дональдом Трампом угрозы о прекращении финансирования Вашингтоном стран, которые поддержат решение ООН по Иерусалиму. Однако в материале мы затронем и другие вопросы касательно этой угрозы.

Вчера вечером (по бакинскому времени) на спецсессии Генассамблеи ООН обсудили законопроект по Иерусалиму. Два дня назад вопрос обсуждался в Совбезе ООН. 14 из 15 членов Совета проголосовали против решения США о том, что Иерусалим полностью является столицей Израиля. На том собрании постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила, что отмечает в своем блокноте страны, которые проголосовали против резолюции. Она назвала эту резолюцию "оскорбительной" для своей страны. Н. Хейли заявила, что признание 6 декабря Д. Трампом Иерусалима столицей Израиля "полностью соответствует резолюциям" ООН по этому вопросу. Она назвала это решение "суверенным правом США". Н. Хейли направила письмо с предупреждением на электронные адреса представителей 180 из 193 стран-членов ООН: "Голосуя, я прошу вас не думать, что это личное дело США. Президент (подразумевается Дональд Трамп – С.И.) лично будет наблюдать за голосованием. Он попросил у меня названия стран, голосующих против нас. Поэтому все голоса будут зафиксированы".

Отметим, что Израиль в 1980 году, объединив восточную и западную части Иерусалима, объявил город полностью столицей еврейского государства. Однако Совбез ООН принятой в 1980 году резолюцией под номером 478 признал решение Израиля неприемлемым.

Позавчера во время речи в Белом доме Д. Трамп выделил, что поддерживает выступление Н. Хейли: "Они берут наши деньги и голосуют против нас. Они берут у нас сотни миллионов долларов, даже миллиарды, а потом голосуют против нас. Что ж, мы наблюдаем за этими голосами".

Он отметил, что финансовая помощь этим государствам будет прекращена, и США сэкономят много денег. США по всем показателям в состоянии в одиночку управлять миром. Посмотрев на бюджет этого государства, можно увидеть его мощь. В 2018 году расходы бюджета США запланированы в размере 3,165 трлн долларов, доходы - 2,67 трлн долларов, дефицит бюджета составит 495 млрд долларов. До 2027 года США планируют устранить дефицит бюджета. Для 2018 года США повысили лимит заимствования до 21,06 трлн долларов. Ожидается, что до 2027 года лимит займов постепенно будет расти и достигнет 23,48 трлн. долларов. В ближайшие 10 лет США планирует увеличить госбюджет на 20% и довести до 3,8 трлн долларов.

Кроме того, министерство обороны США выделило оружие, боеприпасы, военную технику и автомобили на 500 млн долларов сирийскому крылу террористической группировки РПК – YPG с целью борьбы с ИГИЛ в Ираке и Сирии. Каждому из подготовленных военнослужащими США боевиков YPG Пентагон даст 200-400 долларов зарплаты. По информации министерства обороны, в настоящее время в регионе находится 25 тыс. вооруженных лиц США. Сюда входят военные Пентагона, поддерживаемые США боевики и др. В 2018 году их количество планируется увеличить в 5 раз. В целом, в будущем году бюджет МО США вырастет на 74 млрд долларов по сравнению с предыдущим годом и составит 692,1 млрд долларов.

США также являются одной из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, посредничающей в урегулировании конфликта из-за оккупированной территории Азербайджана – Нагорного Карабаха. У Совбеза ООН имеется 4 резолюции об освобождении остающихся под оккупацией азербайджанских земель. В документе требуется безоговорочный выход Армении с названных территорий. Резолюции ООН не выполняются вот уже 25 лет.

20 декабря на сессии Генассамблеи ООН была принята резолюция о "Положении в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе". За резолюцию проголосовали представители 70 государств, против – 26. Авторами документа являются Украина и еще 30 стран. Россия в данной резолюции признается оккупантом. Кстати, Армения среди тех, кто проголосовал против резолюции. В целом, не в первый раз в ООН принимается документ, предусматривающий обеспечение территориальной целостности Украины. Однако резолюции как об освобождении Нагорного Карабаха от оккупации, так и защите прав других государств остаются на бумаге. Иными словами, принявшие их государства не уважают ни свои подписи, ни международное право. Признание президентом США Иерусалима столицей Израиля как раз и вытекает из такого отношения. Словно этого мало, Д. Трамп еще и пригрозил тем, кто выступит против решения по этому вопросу.

США не в первый раз постигает такая неудача с палестинским вопросом в ООН. В 2009 году 114 стран проголосовали за резолюцию, порицающую военные операции Израиля в секторе Газа. США и еще 18 стран проголосовали против этого документа. 23 ноября 2015 года принято решение о прекращении оккупацией Израилем палестинских земель. С этим документом возникла похожая ситуация. 170 государств проголосовали за, а 6 стран наряду с США и Израилем – против. 4 страны не приняли ничью сторону, а остальные страны не участвовали в голосовании. В Генассамблее ООН Германия, Франция, Британия и Чехия один раз были на единой позиции с США, 12 раз голосовали против. Кроме этих 4 стран, в 7 резолюциях Австрия придерживалась единой позиции с США и Израилем.

Как Германия и Британия, ведущие европейские страны 17 раз не выступили с позиции США. Так что, если отнестись к решению Д. Трампа по Иерусалиму с точки зрения резолюций ООН, можно сказать, что оно не обладает такой уж большой силой влияния. С этой точки зрения, подобное отношение Д. Трампа к вопросу можно расценивать как угрозу союзникам в Европе. Отметим, что 15 декабря состоялся саммит Евросоюза по Иерусалиму. На этом саммите было подчеркнуто, что принятое ранее решение по вопросу остается неизменным. Другими словами, Евросоюз признает восточный Иерусалим столицей Палестины. Получается, что Д. Трамп прекратит финансовую помощь и странам Евросоюза. В связи с выводами, вытекающими из событий и принимаемых решений, можно сказать, что иерусалимский вопрос защищают не только мусульманские страны. Подверженная санкциям США Россия много лет назад также признала Восточный Иерусалим столицей Палестины. Решение Д. Трампа и последующее выступление для его защиты в первую очередь направлено против западных союзников, нацелено на них.

К слову сказать, обсужденный в Совбезе ООН проект резолюции подготовил самый близкий союзник США на Среднем Востоке – Египет. Так, известное заявление президента США доказало, что однополюсный мир тоже условен. Кроме того, подтвердило, что финансовая помощь Соединенных Штатов служит политическим интересам. Еще раз было доказано, что через финансово-экономическую зависимость хватают за горло. Из речи Д. Трампа следовало, что финансовой помощью США покупает позиции других государств, чтобы протолкнуть свою позицию. Однако если события продолжатся в таком же духе, даже в едином полюсе возникнут трещины. Поэтому может быть, что в таком случае союзничество примет в основном региональный характер.

Со времен Эмира Тимура прошло 6 веков, государства давно отказались от принципа управления "миром тенью Аллаха". Для этого были созданы международное право, независимые государства, союзничество, принципы уважения решений друг друга и суверенитет и др. Сегодняшние могущественные США несравнимо отличаются от всесильной империи Эмира Тимура. Мы хотим верить, что угроза Д. Трампа не останется без ответа со стороны друзей США.