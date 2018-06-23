Удручающее положение армянской армии - заместитель министра обороны уличен в воровстве мясных консервов - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ События последних дней в Армении обнажили удручающее положение армянской армии, царящие в ней произвол и анархию. Следствие выявило крупные факты хищений в армянской армии арестованным депутатом Манвелом Григоряном в его бытность заместителем министра обороны страны.

Армения оккупировала Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы, а значит, является оккупантом и врагом для Азербайджана в условиях продолжающихся военных действий. Армия страны-оккупанта – оккупационная армия.

В ходе апрельских боев 2016 года Азербайджан развеял миф о "несокрушимости" армянской армии. А преступные деяния М.Григоряна, выявленные в ходе следственных мероприятий, обнажили личину армянской армии и нравственный облик ее руководителей. Это своего рода собрание общих черт, присущих всему офицерско-солдатскому корпусу армянской армии.

Сербские генералы бывшей Югославии осуждены в Международном Гаагском трибунале за совершенный геноцид в Сребренице. Манвел Григорян – один из многочисленной рати армянских военных преступников, которые должны предстать перед Гаагским трибуналом за совершенные зверства в Ходжалы и других оккупированных территориях Азербайджана. Этот генерал, ныне уличенный в воровстве пайков своих военнослужащих, печально известен чудовищными пытками, которым он в свое время подверг ни в чем неповинных женщин, детей и стариков в Ходжалы. Мировая общественность, Международный трибунал оставили безнаказанными преступления, совершенные Манвелом Григоряном и ему подобными армянскими генералами.

Манвел Григорян родился в 1956 году в Эчмиадзинском селе Аршалуйс. Он – выпускник юридического факультета Ереванского госуниверситета, один из активных участников кровавых деяний в ходе оккупации азербайджанских земель. Манвел Григорян сознался в том, что четыре года держал в своем доме в рабском положении одного из сотен азербайджанцев, взятых в плен в военных действиях за Карабах. Возглавляемая им группировка отличалась особой жестокостью в отношении мирных азербайджанцев в Нагорном Карабахе. Он командовал различными военными частями в оккупированном Нагорном Карабахе, был командиром корпуса армянской армии. В 1996 году он дослужился до генерал-майора, а в 2000 году получил воинское звание генерал-лейтенанта. В 2000-2008-х годах занимал пост заместителя министра обороны Армении. В 2012 и 2017 годы был избран депутатом от Республиканской партии Армении. М.Григорян – председатель добровольческого объединения "Еркрапа". После его ареста никто не выказал желания возглавить это общественное объединение. Примечательно, что после ареста М.Григоряна подал в отставку его сын - мэр Эчмиадзина Карен Григорян.

М.Григорян, арестованный 16 июня сотрудниками Службы нацбезопасности Армении, обвиняется в незаконной продаже оружия и хищениях. В его доме и на принадлежащих ему территориях были обнаружены огромное количество боеприпасов, военной и специальной техники, медикаментов и продовольствия, собранных для фронта. Были выявлены факты сокрытия им части украденного военного пайка – мясных консервов в оккупированном Нагорном Карабахе. Сообщалось, что 20 июня были проведены оперативно-розыскные мероприятия на захваченной Григоряном территории, именуемой "Ара лер". В ходе обыска там были обнаружены не только банки мясных консервов, но и другие продукты, не предназначенные для продажи. Семья арестованного Григоряна также была уличена в преступных деяниях. Жена экс-заместителя министра обороны Армении, депутата Манвела Григоряна – Назик Амирян пыталась сокрыть около 3 тысяч банок мясных консервов – военного довольствия армянских солдат.

Настолько низки и отвратительны совершенные Григоряном деяния, что даже адвокат Грант Ананян отказался защищать его. В уголовном деле против М.Григоряна, являющегося одним из соавторов Ходжалинского геноцида, упоминается и имя экс-министра обороны Армении Сейрана Оганяна. В ходе апрельских боев 2016 года выявилась нехватка одежды, продовольствия и других товаров потребления, предназначенных для армянских военнослужащих. Тогда армяне развернули в соцсетях кампанию по сбору продовольствия и других необходимых вещей для армии. Развешанные объявления гласили о нехватке аптечек первой медицинской помощи, спальных принадлежностей, одеял, фляг для воды, носков, нижнего белья, питьевой воды, соков, чая, кофе, консервов и прочих вещей, предназначенных для армянской армии.

Власти Армении на протяжении многих лет, пустив в ход карабахскую карту, получали финансовую и иную помощь у США, России, Франции и Китая под видом различных проектов. Армянские эксперты неоднократно заявляли о том, что эта помощь предоставлена на совершенно иные цели. 13 июня экс-министр обороны Армении С.Оганян был вызван в Комитет государственных доходов для дачи показаний. Он призван следствием к ответу за противозаконные действия, имевшие место при строительстве военных объектов и объектов госзаказа. Наряду с ним, к следствию привлечены бывшие чиновники и действующие военнослужащие. С 14 апреля 2008 года по 3 октября 2016 года С.Оганян занимал пост министра обороны Армении.

В отчете Антикоррупционного центра "Transparency International" за февраль 2016 года говорилось о выявленных при проверке фактов расходования Министерством обороны Армении крупных денежных средств не по назначению: "Министр обороны и некоторые сотрудники министерства владеют или являются пайщиками торговых объектов, финансовая деятельность которых отнюдь не прозрачна".

В отчете говорилось о том, что члены семьи министра обороны договариваются с чиновниками, проводящими проверку, чтобы те закрывали глаза на их противозаконные действия. Значит преступные деяния Манвела Григоряна и Сейрана Оганяна были известны давно. Как оказалось, возбуждению в отношении них уголовных дел препятствовал экс-президент и 30-тидневный премьер-министр Армении – Серж Саргсян.

Член британской Палаты лордов, баронесса Кэролайн Кокс, 86 раз незаконно посещавшая Нагорный Карабах, была близкой знакомой Манвела Григоряна. Во всех визитах баронессы в Карабах ее неизменно сопровождал Григорян. Это говорит не только об их дружбе, но и покровительстве и соучастии английской баронессы преступлениям Григоряна. Выходит, что потворствующие оккупационной политике Армении, коксы и иже с ними, те, кто закрывает глаза на Ходжалинский геноцид, так или иначе сотрудничали с Манвелом Григоряном.

Все это дает основание полагать, что он, выкрав довольствие армянской армии, передавал его в денежном эквиваленте в качестве взяток зарубежным покровителям Армении. Это в то же время означает присваивание теми самыми покровителями помощи, оказываемой армии армянским школьником. Несколько месяцев назад депутат от блока "Царукян" – Наполеон Азизян так охарактеризовал армянскую армию: "Армянская армия сохраняет свою боеспособность лишь за счет России. На что наводит мысль о наличии боеспособности нашей армии? В условиях столь ограниченного бюджета в поддержании боеспособности нашей армии основную роль играет российский фактор".

Таким образом, дело Григоряна обнажило нынешнее состояние армянской армии. Военнослужащие этой страны морально деградированы. Все это подтверждает непреложную истину – лишь страна, исповедующая столь низкую мораль, может посягнуть на территории соседнего государства и удерживать их в оккупации. Уместно будет заметить, что такие как Сейран Оганян, Серж Саргсян, Манвел Григорян совершили известные всем зверства на азербайджанской земле не сами по себе, а с дозволения и попустительства. Вероятно, Россия знала о хищениях в армянской армии, а может и использовала этот факт как рычаг давления. Ощущается опосредованная, маскируемая защита Россией Сейрана Оганяна и Сержа Саргсяна. Резонно возникает вопрос – отстоит ли Москва Манвела Григоряна? Ведь экс-заместитель министра обороны, как и его боевые товарищи, учинили Ходжалинский геноцид в составе 366-го российского мотострелкового полка.

Армянские СМИ трубят об ухудшающемся день ото дня социальном положении в стране. Предпринимаются попытки скрасить это все "Пашиняновской революцией", и как-то сплотить расколотое на части общество. Как правило, при этом находят козла отпущения, вешая на него всю вину. Первыми такими козлами отпущения в Армении стали Серж Саргсян и Манвел Григорян.