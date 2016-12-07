Удешевление евро негативно скажется на всех мировых валютах

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Глобальный валютный рынок находится в ожидании результатов завтрашнего заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Аналитическая группа Report полагает, что принятое на этом заседании решение имеет большее значение, чем итоги заседания Федеральной резервной системы 13-14 декабря. Так, повышение ФРС учетной ставки неминуемо и уже нашло отражение в курсе мировых валют по отношению к доллару США. За последний месяц большинство мировых валют обесценилось по отношению к доллару.

В то же время сохраняется неопределенность по итогам заседания ЕЦБ. Большинство аналитиков и экспертов предсказывают завершение политики монетарного стимулирования ЕЦБ.

Аналитики Report отмечают, что с учетом низких показателей роста ВВП Еврозоны в 1,7% годовых и 0,3% в третьем квартале, можно сказать, что программа стимулирования не достигла своей цели. Согласно последним статданным, инфляция установилась на минимальной отметке в 0,6%, безработица – на максимальном уровне в 9,8%. Единственной страной со стабильной экономикой в регионе остается Германия.

"С учетом вышеперечисленного, ЕЦБ вероятнее всего не изменит монетарную политику, а примет решение о продлении программы монетарного стимулирования. Следует отдельно подчеркнуть, что ЕЦБ не имеет никакой альтернативы, кроме применяемых на данный момент инструментов монетарной политики", - добавили аналитики.

Эксперты агентства также полагают, что удешевление евро позволит увеличить экспортный потенциал экономики Еврозоны. Поэтому ожидается, что глава ЕЦБ Марио Драги примет решение о поддержке евро или выступит завтра с соответствующим заявлением. В этом случае, а также под положительным воздействием итогов заседания ФРС, доллар резко подорожает по отношению к евро и курс пары может приблизиться к паритету. Таким образом, наблюдаемая за последний месяц девальвация большинства мировых валют продолжится.