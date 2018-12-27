Report: Удешевление алюминия на мировом рынке временное - АНАЛИТИКА

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Мировые цены на алюминий падают.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, цена тонны алюминия на Лондонской бирже металлов составляет около 1 900 долларов. Хотя в конце прошлого года легкий металл стоил около 2 300 долларов, а в апреле этого года - выше 2 500 долларов.

Аналитическая группа Report считает, что удешевление алюминия является временным, поскольку спрос на него постепенно растет. В 2019 году средняя цена тонны алюминия составит не менее 2 000 долларов. Участники рынка - экспортеры и импортеры алюминия давно привыкли к периодическому снижению цен, которое зависит от нескольких причин.

Например, в январе-октябре этого года стоимость экспорта алюминия по всему миру составила 55,9 млрд долларов. Это на 22% больше, чем 5 лет назад, а в годовом сравнении рост составил 26%. Резкое увеличение предложения способствует падению стоимости алюминия и позволяет США - основному импортеру металла - получать большие объемы за меньшую сумму.

За первые 10 месяцев этого года США увеличили импорт алюминиевых сплавов на 6,3%, а алюминиевых листов - на 4,6%.

Снижение цен также может быть связано с политическими факторами. Правительство США не исключило устранение санкций против российского алюминиевого гиганта "РусАл" и компаний его главы - Олега Дерипаски. Это, несомненно, сформировало среди инвесторов мнение о росте предложения легкого металла, что побудило их начать продажи и дало толчок к удешевлению.

Кроме того, инновационные шаги производителей алюминия и снижение себестоимости продукта в результате этих шагов также приводят к спаду на рынке.