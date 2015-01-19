Участники рынка восстановят баланс швейцарского франка - ПРОГНОЗ

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Решение Национального банка Швейцарии о ликвидации верхнего предела курса франка стало неожиданным для участников международного валютного рынка. Данное решение приведет к применению силы участниками рынка, ослаблению швейцарского франка и восстановлению рыночного равновесия.

Об этом Report сообщил финансовый директор Saxo Bank Стин Блаафальк (Steen Blaafalk).

"Мы удивились решению Национального банка Швейцарии. Несмотря на наши сентябрьские прогнозы, столь резкого падения мы не ждали. Однако, денежно-кредитная политика Европейского центрального банка, геополитические риски и слабость политической воли увеличили догадки", - заявил С.Блаафальк.

По мнению финансового директора, это - самое крупное принятое до сих пор решение по основным валютам. В то время на рынке ощущалась острая нехватка ликвидности: "Мы серьезно работаем над подготовкой объективного рыночного обзора для клиентов и пытаемся решить их проблемы в вопросе тесного сотрудничества".

Эксперт добавил, что сегодня утром клиенты некоторых брокеров уже передали свои счета в управление Saxo Bank: "Мы воспринимает это как доверие к нашей деятельности и осуществляемым нами операциям. Кроме того, это может расцениваться как шаг, направленный на достижение продолжительного эффекта, включая укрепление нашей деятельности".