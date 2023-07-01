Убийство подростка во Франции вновь всколыхнуло недовольство правительством Макрона

Расстрел 17-летнего подростка во Франции стал поводом для ожесточенных обсуждений и критики со стороны международных СМИ. Событие вызвало негодование и возмущение в обществе, а президент Эммануэль Макрон столкнулся с серьезными обвинениями. Событие стало

Убийство полицией 17-летнего подростка во Франции стало поводом для критики властей этой страны, выплеснуло на поверхность застарелые проблемы и недовольство общества правительством Макрона. Событие вызвало очередную волну негодования и возмущения в обществе, а президент Эммануэль Макрон столкнулся с серьезными обвинениями.

Темы полицейского насилия, расизма и другие социальные проблемы во французском обществе стали предметом для международных СМИ. Причем, не только само насилие со стороны полиции, еще больше как правительство реагируют на подобные случаи и разбираются с ними.

Как пишут многие французские и международные издания, этот случай лишь вершина айсберга, так как во Франции в правоохранительной системе Франции наблюдаются системные проблемы, а не отдельные случаи полицейской жестокости.

На фоне продолжающихся беспорядков, перекинувшихся с пригородов Парижа на другие части страны, Макрону пришлось изрядно понервничать и даже вернуться с саммита Европейского совета в Брюсселе, чтобы созвать заседание правительства в связи с кризисом.

CNN пишет, что продолжение беспорядков станет серьезным ударом по повестке дня правительства: "Макрон и его министры потратили большую часть года на борьбу с последствиями проведения чрезвычайно непопулярных пенсионных реформ, которые вызвали достаточно разногласий, и правительство сочло необходимым запустить 100-дневный план по исцелению и объединению страны". Это план остался незавершенным ввиду нового кризиса.

Но, как оказалось, Макрон не забывает про свой досуг, даже когда в стране демонстрации и беспорядки. В сети появились фотографии с концерта Элтона Джона в Париже 28 июня, где Макрон с супругой мило беседуют с певцом после шоу.

Британское издание Independent пишет, что "Эммануэль Макрон вызвал гнев, посетив концерт Элтона Джона в Париже, когда во Франции бушевали беспорядки из-за убийства полицией подростка". А Тьерри Мариани, член Европарламента от Национального объединения Марин Ле Пен, охарактеризовал Макрона как "совершенно безответственного", добавив, что "пока Франция была в огне, Макрон предпочитал аплодировать Элтону Джону".

Один из пользователей соцсетей в Twitter пишет, что Макрон обвиняет социальные сети и видеоигры в том, что они "опьяняют" молодежь и разжигают беспорядки, требует, чтобы социальные сети удалили видео и фотографии продолжающихся беспорядков: "Но пока Франция была в огне уже третью ночь, Макрон отправился на концерт Элтона Джона".

Macron blames social media and video games “intoxicating” the youth and fueling the riots.



The French President is demanding that social media companies take down videos and photos of the ongoing riots.



As France burned for the third night, Macron went to an Elton John concert. pic.twitter.com/tmyr2ulz4P — Ian Miles Cheong (@stillgray) June 30, 2023

Люди в соцсетях выставляют видео, на которых видны пожары, грабежи, которые не прекращаются во Франции, с комментариями: "Франция впадает в полный хаос. Кто-то въехал на машине в магазин Lidl, и все грабят этот магазин. В то же время Эммануэль Макрон и его жена развлекаются на концерте Элтона Джона...".

France is falling into utter chaos. Someone drove a car into a Lidl store and everyone is looting that same store.



At the same time Emmanuel Macron and his wife are enjoying themselves at an Elton John concert....

pic.twitter.com/RuTC8pXKHY — Richard (@ricwe123) June 30, 2023

СМИ арабских стран не скрывают своего возмущения относительно столь неоднозначного поступка президента Франции. "Его присутствие на концерте продемонстрировало отсутствие сочувствия к своему народу и оторванность от насущных проблем, стоящих перед страной", - пишет Arab News.

Эммануэль Макрон стал примером того, как не следует вести себя первому лицу. Французский президент и его правительство не справляются с вызовами, с которыми сталкивается общество. А первое лицо не только не высказало человеческое сострадание, но и не проявило лидерские качества, не смогло сплотить людей - то, что ждала от него Франция. Несомненно, и так невысокий рейтинг власти пойдет по нисходящей в геометрической прогрессии.