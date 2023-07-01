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Убийство подростка во Франции вновь всколыхнуло недовольство правительством Макрона

Убийство подростка во Франции вновь всколыхнуло недовольство правительством Макрона Расстрел 17-летнего подростка во Франции стал поводом для ожесточенных обсуждений и критики со стороны международных СМИ. Событие вызвало негодование и возмущение в обществе, а президент Эммануэль Макрон столкнулся с серьезными обвинениями. Событие стало
Аналитика
1 июля 2023 г. 14:08
Убийство подростка во Франции вновь всколыхнуло недовольство правительством Макрона

Убийство полицией 17-летнего подростка во Франции стало поводом для критики властей этой страны, выплеснуло на поверхность застарелые проблемы и недовольство общества правительством Макрона. Событие вызвало очередную волну негодования и возмущения в обществе, а президент Эммануэль Макрон столкнулся с серьезными обвинениями.

Темы полицейского насилия, расизма и другие социальные проблемы во французском обществе стали предметом для международных СМИ. Причем, не только само насилие со стороны полиции, еще больше как правительство реагируют на подобные случаи и разбираются с ними.

Как пишут многие французские и международные издания, этот случай лишь вершина айсберга, так как во Франции в правоохранительной системе Франции наблюдаются системные проблемы, а не отдельные случаи полицейской жестокости.

На фоне продолжающихся беспорядков, перекинувшихся с пригородов Парижа на другие части страны, Макрону пришлось изрядно понервничать и даже вернуться с саммита Европейского совета в Брюсселе, чтобы созвать заседание правительства в связи с кризисом.

CNN пишет, что продолжение беспорядков станет серьезным ударом по повестке дня правительства: "Макрон и его министры потратили большую часть года на борьбу с последствиями проведения чрезвычайно непопулярных пенсионных реформ, которые вызвали достаточно разногласий, и правительство сочло необходимым запустить 100-дневный план по исцелению и объединению страны". Это план остался незавершенным ввиду нового кризиса.

Но, как оказалось, Макрон не забывает про свой досуг, даже когда в стране демонстрации и беспорядки. В сети появились фотографии с концерта Элтона Джона в Париже 28 июня, где Макрон с супругой мило беседуют с певцом после шоу.

Британское издание Independent пишет, что "Эммануэль Макрон вызвал гнев, посетив концерт Элтона Джона в Париже, когда во Франции бушевали беспорядки из-за убийства полицией подростка". А Тьерри Мариани, член Европарламента от Национального объединения Марин Ле Пен, охарактеризовал Макрона как "совершенно безответственного", добавив, что "пока Франция была в огне, Макрон предпочитал аплодировать Элтону Джону".

Один из пользователей соцсетей в Twitter пишет, что Макрон обвиняет социальные сети и видеоигры в том, что они "опьяняют" молодежь и разжигают беспорядки, требует, чтобы социальные сети удалили видео и фотографии продолжающихся беспорядков: "Но пока Франция была в огне уже третью ночь, Макрон отправился на концерт Элтона Джона".

Люди в соцсетях выставляют видео, на которых видны пожары, грабежи, которые не прекращаются во Франции, с комментариями: "Франция впадает в полный хаос. Кто-то въехал на машине в магазин Lidl, и все грабят этот магазин. В то же время Эммануэль Макрон и его жена развлекаются на концерте Элтона Джона...".

СМИ арабских стран не скрывают своего возмущения относительно столь неоднозначного поступка президента Франции. "Его присутствие на концерте продемонстрировало отсутствие сочувствия к своему народу и оторванность от насущных проблем, стоящих перед страной", - пишет Arab News.

Эммануэль Макрон стал примером того, как не следует вести себя первому лицу. Французский президент и его правительство не справляются с вызовами, с которыми сталкивается общество. А первое лицо не только не высказало человеческое сострадание, но и не проявило лидерские качества, не смогло сплотить людей - то, что ждала от него Франция. Несомненно, и так невысокий рейтинг власти пойдет по нисходящей в геометрической прогрессии.

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