У Родины нет пасынков, только сыновья

Как советует старая притча: если ты заблудился, отпусти поводья коня, он сам привезет тебя к родному дому

Ключевой фразой, ознаменовавшей переход вынужденных переселенцев к новому этапу жизни, стало обращенное к ним заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева: "Дорогие бывшие вынужденные переселенцы, вы больше не переселенцы. Вы не беженцы, вы возвращаетесь. Мы вернем вас. Тысячи наших солдат и офицеров возвращают вас на родные земли". Сказать это позволила блистательная победа азербайджанской армии, освободившей земли, находившиеся под армянской оккупацией почти три десятка лет.

У изгнанных с родных мест людей судьба была нелегкой. И что бы ни говорили наши более удачливые соотечественники про них, никому не пожелаешь того, что они пережили. Да, некоторым из них удалось покинуть родной кров до того, как туда ворвались бесчинствующие орды армянских головорезов и обеспечить себе более или менее сносное существование. Но десятки тысяч кельбаджарцев, агдамцев, зангиланцев и остальных пострадавших от армянских захватчиков жителей оккупированных районов продолжили свою жизнь в палаточных лагерях под палящим солнцем. И только около десяти лет назад были закрыты последние из этих временных пристанищ. Мы не неслучайно акцентируем внимание на том, что у определенной части нашего общества существовало предвзятое отношение к беженцам и вынужденным переселенцам, давайте признаемся в этом честно. Что только не говорилось о них за эти годы! Дескать, живут за счет государства, иждивенцы, и прочие досужие рассуждения некоторых людей, видимо, лишенных начисто чувства сострадания. Государство, и об этом не следует забывать, делало для них все, что было возможно. Вызволяло своих граждан из недостойных человека условий проживания, предоставляло им и их детям различные льготы, создавало программы занятости, позволяя этим людям жить не с протянутой рукой, а самим зарабатывать себе на хлеб насущный. Давало не рыбу, как говорят мудрые китайцы, а удочку.

Нашим беженцам и вынужденным переселенцам не пришлось, как многим, таким же, как они, пострадавшим гражданам других государств, заполонить собой чужие края. Верховный комиссариат по делам беженцев ООН не раз отмечал громадные усилия, осуществляемые руководством Азербайджана по обеспечению этой самой уязвимой категории населения, и называл нашу страну примером по решению такой серьезной проблемы. Да, некоторые, будем до конца правдивыми, и не только вынужденные переселенцы, искали счастья в других пределах. Это тоже понятно, поскольку сегодня мир стал более открытым, и каждый волен сам строить свою судьбу. Но эта тема другого обсуждения.

Победа наших Вооруженных сил в 44-дневной войне за освобождение оккупированных территорий, как и достигнутые дипломатическим путем успехи, приведшие к подписанию трехстороннего заявления 10 ноября прошлого года, обозначили один очень важный тренд в развитии нашего общества. Это – единство всего народа. В победе, которой мы все сегодня гордимся, главный герой - сильный, мощный, динамично развивающийся Азербайджан, благодаря которому мы восстановили свою территориальную целостность. Обязательно подчеркнем, в становлении такого государства - труд всех граждан нашей страны.

Как сообщил Report Ибрагим Мирзоев, директор департамента международных связей, информации и пресс-службы Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев: "Все эти годы мы открывали рабочие места, чтобы обеспечить вынужденных переселенцев работой. Но важно отметить и то, что и их труд вливался в достижения страны".

Мы приводим лишь некоторые данные, предоставленные нам главой департамента Госкомитета. В новых поселках, построенных для вынужденных переселенцев, 137 семьям были выделены места для открытия объектов торговли и обслуживания, в которых работают свыше 300 человек. В ковроткацкой мастерской "Хары бюльбюль" получили работу вынужденные переселенцы из жилых комплексов "Гобу парк-1", "Гобу парк-2" и "Гобу парк-3". Фонд развития предпринимательства в течение года выдал льготные кредиты на 368 тысяч манатов 23 предпринимателям .

Директор департамента Ибрагим Мирзоев: "Все эти годы мы открывали рабочие места, чтобы обеспечить вынужденных переселенцев работой. Но важно отметить и то, что и их труд вливался в достижения страны"

В поселках, находящихся в Физулинском районе Агентством развития малого и среднего бизнеса было создано пять обществ с ограниченной ответственностью. Из 366,9 тысяч трудоспособных граждан более 200 тысяч работали постоянно и 134 тысячи были заняты на сезонных работах. Все эти люди трудились на благо нашей общей родины, создавая возможности не только лично для себя, но и для всего общества в целом.

Но еще больше всем нам, гражданам Азербайджана, предстоит сделать. Впереди огромная созидательная работа. Программа "Боюк гайыдыш" ("Большое возвращение") потребует не только материальных ресурсов, но и того единства народа, которое столь ярко продемонстрировала вторая карабахская война. И опять, к сожалению, хотя, может, и не стоит об этом сожалеть, на то и демократия, чтобы каждый имел и мог высказать свое мнение, раздаются голоса, что не захотят переселенцы вернуться к родным очагам. Вернее, к тому, что будет построено на оставленных оккупантами руинах. Да, действительно. Кто-то и не вернется, потому почти тридцать лет – большой срок. Те, кто на руках матерей спасался от наступающего врага, выросли, получили образование, обзавелись семьями, работой. Возможно, их устраивает та жизнь, которой они живут. Но очень многие вернутся.

По словам зампреда Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуада Гусейнова, абсолютное большинство вынужденных переселенцев настроено вернуться на родные земли. В своих обращениях к руководству страны и в Госкомитет они постоянно говорят о том, что хотят не только вернуться, но и активно участвовать в восстановительных работах на освобожденных землях. Вернутся те, чьи руки, тоскуют по работе на земле, для кого важен взгляд из окна собственного дома не на соседнее здание, а на простор полей. Вернутся представители старшего поколения, как та старушка из Шуши, которую мы все видели, целовавшая родную землю, счастливая, что дожила до такого дня. А еще там поселятся те, кто очищал эти территории от мин и снарядов, кто приедет туда строить дома и прокладывать дороги, возводить мосты и тянуть линии электропередач.

Зампред Госкомитета Фуад Гусейнов: "Абсолютное большинство вынужденных переселенцев настроено вернуться на родные земли"

Восхищенные красотой природы и открывающимися возможностями, возможно, многие городские жители захотят, как сегодня во многих странах, жить на экологически чистых территориях, чтобы дети сидели не только за компьютером, но и имели возможность играть во дворах. И некоторые наши соотечественники, живущие за рубежом, готовы вернуться на родину, чтобы жить в Карабахе.

Словом, как советует старая притча: если ты заблудился, отпусти поводья коня, он сам привезет тебя к родному дому. Человеческий фактор многовариантен. Порой не все можно предусмотреть. Главное, что государство делает все возможное, чтобы приблизить время Большого возвращения. Но государство - это не только власть, но и мы, каждый из нас. И только вместе, единой общностью, единым кулаком мы будем способны на большие дела, которые нам предстоит свершить.

Элеонора Абаскулиева