Дмитрий Евстафьев: У американской оппозиции недостаточно внутриполитических тем для дискредитации Трампа - МНЕНИЕ

Реальной альтернативы экономике Дональда Трампа нет и именно она останется базой для американской политики в обозримой перспективе, заявил Report российский политолог, профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Евстафьев.

"Надо понимать, что с внутриполитической точки зрения пока для Дональда Трампа все идет благоприятно, ему удалось даже "прогнуть" под себя отчасти ФРС для стимулирования экономического роста, хотя и звучали тревожные голоса о перегреве экономики. То, что их проигнорировали - хотя в решении ФРС и есть некоторые странности, например, отсутствие заявление и в целом странная относительная "тишина" в экспертном сообществе - говорит о том, что реальной альтернативы "хайпономике Трампа" никто не видит и что именно она останется базой для американской политики – и внешней, и внутренней – на обозримую перспективу", - заявил Д.Евстафьев.

По словам политолога, в целом у оппонентов Трампа были очень большие надежды на ФРС, которые почти не скрывались. "Но регулятор предпочел «умыть руки» и лишил, прежде всего, демократов надежд на свою хотя бы косвенную поддержку. Но нельзя не отметить, что подобная отстраненность регулятора, его нежелание даже косвенно встраиваться в политический дискурс, говорит о присутствии в американской экономике значительной неопределенности, непредсказуемости, которая неизбежно выразится и в политике. Но вообще, интересно: ФРС из борьбы с инфляцией и стимулирования роста в ситуации неопределенности почти всегда выбирала борьбу с инфляцией, поскольку всегда – во всяком случае с 1980х годов точно - была скорее сориентирована на глобальные финансовые системы и процессы. Тот факт, что сейчас выбран, хотя, повторюсь, в очень интересной, нетрадиционной форме, вариант стимулирования экономического роста, говорит, с одной стороны, о том, что ставки в американской экономике очень высоки и замедление роста экономики будет иметь очень непростые последствия. А, с другой, что вариант девальвации доллара или иного изменения формата денежного обращения в США уже не выглядит совершенно фантастическим", - заявил Д. Евстафьев.

По его словам, в случае отсутствия какого-либо глобального форс-мажора, у оппозиции Трампа останется сравнительно мало внутриполитических тем, чтобы "зацепить" действующего президента. "Хотя, конечно, "новый левый курс", который начинает захватывать все более широкие слои симпатизантов демократической партии и может послужить основой для консолидации антитрамповских сил, особенно, если в американской сланцевой энергетике на фоне колебаний мировых цен начнутся, вернее, возобновятся кризисные процессы. Тогда идея "экологической дани" заиграет новыми красками, хотя все равно будет недостаточной для того, чтобы сместить Трампа", - считает эксперт, отмечая, что в остальном "повестка дня" Демократической партии пуста, как никогда, а политические поводы для критики Трампа в значительной мере исчерпаны".

Собственно, Трампу в такой ситуации никакая война с Ираном не нужна в принципе. Ему нужно просто не допустить кризиса формальных индикаторов экономики и не устроить какой-либо новый скандал.

"А критикам Трампа придется концентрироваться на внешней политике. И там есть незавершенные темы, которые становятся очень опасными. Я бы даже тему "российского вмешательства" не сбрасывал со счетов, хотя ответный удар под названием "русские деньги семьи Клинтон" и тем более, - "китайские спонсоры Демпартии" будут очень опасны, почти разрушительны. И, думаю, развития ситуации в эту сторону все в Вашингтоне опасаются. Так, что основная дискуссия будет на выборах, если ничего не произойдет, по внешней политике и там тема Ирана выглядит более, чем внушительно", - резюмировал он.