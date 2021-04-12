Турецко-украинское сотрудничество – гарантия безопасности Запада

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Турцию в непростой для своей страны период. В рамках 9-го заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Украиной и Турцией он обсудил вопросы оборонного сектора, соглашение о свободной т

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Турцию в непростой для своей страны период. В рамках 9-го заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Украиной и Турцией он обсудил вопросы оборонного сектора, соглашение о свободной торговле и сотрудничество в сфере туризма. Официальная Анкара неоднократно заявляла о том, что обеспечение территориальной целостности и неприкосновенности государственных границ является для Турции одним из основополагающих принципов. Турция отстаивает этот принцип по отношению ко всем государствам, включая Сирию, Ирак, Азербайджан и Грузию.

Вопрос сохранения территориальной целостности Украины воскрешает в памяти Будапештский меморандум, подписанный 5 декабря 1994 года президентами Украины, России, Великобритании и США. В соответствии с этим документом, Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на обеспечение территориальной целостности и суверенитета. Впоследствии к этому меморандуму присоединились Франция и Китай. Таким образом, гарантом территориальной целостности и суверенитета Украины выступили 5 государств, обладающих атомным оружием. Нарушение территориальной целостности этой страны означает невыполнение этих обязательств. Поэтому защита территориальной целостности и суверенитета Украины полностью соответствует нормам международного права. В этом отношении позиция Турции считается более справедливой и законной. Официальная Анкара не только отстаивает территориальную целостность Украины, но и права жителей аннексированного Россией Крыма - крымских татар.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Украина вполне обоснованно акцентирует внимание мировой общественности к вопросу Крыма. Как известно, Крым некогда был территорией Османской империи. В 1783 году в эпоху правления Екатерины II полуостров был присоединен к России. В 1792 году Турция была вынуждена по договору признать присоединение Крыма к России. В советское время Крым некоторое время входил в состав Российской Федерации, однако позже был включен в состав Украины. В будапештском соглашении полуостров отмечен как территория Украины. Турция отстаивает права крымских тюрок, являющихся коренным населением полуострова. После вхождения в состав России крымские татары подвергались гонениям и притеснениям. 18 мая 1944 года по приказу Сталина они были в одночасье изгнаны из своих домов и депортированы из Крыма в среднеазиатские республики.

Столкнувшись с подобными проблемами, украинские власти обратились за помощью к международному сообществу. Обстановка в регионе накаляется: Россия стягивает войска к границе с Украиной, а в Донбассе возрастают сепаратистские настроения. США направили военные корабли в Черное море, госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Брюссель, чтобы обсудить украинский вопрос.

После заседания украинско-турецкого Совета стратегического сотрудничества высокого уровня стороны опубликовали совместное заявление. Представляем некоторые положения этого заявления:

- Подтвердить безусловную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в ее международно признанных границах.

- Продолжать координировать шаги, направленные на восстановление территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, в частности на деоккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также территорий в Донецкой и Луганской областях.

- В этом контексте продолжать поддерживать многосторонние усилия в рамках международных организаций, в частности ООН, Совета Европы и ОБСЕ.

- Поддержать создание Крымской платформы как нового формата для урегулирования вопроса незаконной и нелегитимной аннексии Крыма Российской Федерацией.

- Усилить совместные усилия для улучшения условий проживания украинских граждан, в частности, крымских татар, которые были вынуждены покинуть свою родину — Крым вследствие временной оккупации.

Таким образом, визит Зеленского и достигнутые договоренности доказали, что Турция, в отличие от других, уважает международное право. Официальная Анкара стремится содействовать разрешению конфликтов во всем мире. Турция еще раз доказывает, что региональное сотрудничество более выгодно, нежели конфликты. Официальная Анкара своим подходом к украинскому вопросу демонстрирует справедливую позицию в разрешении конфликтов.

Сотрудничество с Россией в военной, экономической, энергетической и туристической областях не мешает Турции отстаивать территориальную целостность Украины. Официальная Анкара предпринимает аналогичные шаги и в вопросе освобождения оккупированных азербайджанских земель.

События в Украине вновь подтвердили важность урегулирования конфликтов. Обеспечение безопасности в Черноморском бассейне - это безопасность Запада, в том числе стран ЕС и НАТО.