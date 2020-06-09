Вековое турецко-российское сотрудничество - неоспоримая роль Азербайджана - КОММЕНТАРИЙ

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Минуло 100 лет с момента установления дипломатических отношений между Турцией и Россией. Двусторонние связи были установлены 3 июня 1920 года, а 16 марта 1921 года страны подписали договор о дружбе и братстве. Позиция Азербайджана в истории турецко-российских взаимоотношений подчас имела решающую значимость.

Надо отметить, что между Россией и Турцией временами образовывались трещины недопонимания. В последний раз отношения между странами накалились после того, как 24 ноября 2015 года был сбит российский истребитель, нарушивший воздушное пространство Турции. Стороны оказались в состоянии "холодной войны". Оттепель произошла на фоне событий, сопровождавшихся попыткой государственного переворота в Турции 15 июля 2016 года. Тогда стороны пришли к взаимопониманию, а двусторонние отношения получили новый виток развития. После 2016 года Россия и Турция стремятся решать спорные вопросы путем диалога. Очевидно, во многом благодаря этому стремлению, отношения между Москвой и Анкарой развиваются по восходящей. При этом каждая из сторон руководствуется своими интересами, в том числе на международной арене. Так, например, в сирийском вопросе Россия отстаивает правящий режим, а Турция считает главу правящего режима в Сирии преступником, чьи руки обагрены кровью народа. Взгляды сторон расходятся и в отношении РКК. Москва подчас закрывает глаза на деяния этой террористической группировки, а Турция ведет с ней борьбу, видя в РКК угрозу национальной безопасности. Позиции России и Турции разнятся и в ливийском вопросе – стороны придерживаются диаметрально противоположных позиций.

На прошлой неделе посол признанного на международной арене Правительства национального согласия Ливии (ПНС) в ООН Тахир ас-Сунни заявил о поражении фельдмаршала Халифы Хафтара. Председатель парламента ПНС Акиля Салех совершил официальный визит в Россию. Турция поддерживает и признает Правительство национального согласия. А Россия всячески помогает фельдмаршалу, в том числе поставляя ему оружие. Неслучайно, что за последние несколько месяцев ливийская проблематика является одной из основных тем телефонных переговоров между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным. Кстати, Америка тоже обвинила Россию в защите фельдмаршала наемниками "Вагнера". Надо полагать, что именно переговоры между Турцией и Россией во многом уладили ситуацию вокруг мятежника Хафтара. Россия и Турция совместно патрулируют в Идлибе. Официальная Анкара пошла наперекор западным соратникам и в другом вопросе. Речь идет об исполнении договоренности о поставках зенитно-ракетного комплекса С-400. Общая сумма контракта исчисляется 2,5 млрд долларами США.

8 мая председатель Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил о том, что процесс развертывания ЗРК С-400 продолжается и некоторые системы комплекса уже запущены. При этом И.Демир уверил в том, что Россия не получит желаемого доступа к размещенным в Турции С-400: "Несмотря на обозначенный в договоре пункт об обучении и техническом обслуживании, российский контингент не получит желаемого от поставок С-400". Это стало своего рода ответом на опасения, высказанные 21 апреля официальным представителем Госдепартамента США Морганом Ортагусом относительно закупки Турцией российских комплексов С-400.

Россия и Турция также достигли согласия в вопросе строительства АЭС "Аккую". Соответствующее соглашение было заключено 10 мая 2020 года. Общая стоимость проекта оценивается в 20 млрд долларов. В настоящее время процесс строительства продолжается. Россия и Турция успешно сотрудничают и в энергетической сфере. Соглашение в рамках проекта "Турецкий поток", стоимость которого оценивается в 6-7 млрд долларов, было подписано 10 октября 2016 года. А уже 8 января 2020 года газопровод "Турецкий поток" был введен в эксплуатацию.

Намерение Турции участвовать в проекте газопровода "Северный поток-2" тоже вызвало шквал негодования на Западе. Конгресс США планирует расширить санкции против компаний, участвующих в данном проекте. Предположительно, санкции охватят не только компании, участвующие в строительстве трубопровода, но также и те из них, что оказывают юридическую поддержку, предоставляют страховые и портовые услуги. Напомним, что 20 декабря прошлого года президент США Дональд Трамп утвердил оборонный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции в отношении проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

В 2019 году товарооборот между Россией и Турцией составил 26 млрд 34 млн 254 тыс. 715 долларов, что на 1,85 % (473 296 534 доллара) больше по сравнению с 2018 годом. Объем российского экспорта в Турцию составил 21 млрд 63 млн 253 тыс. 647 долларов, а из Турции в Россию было экспортировано продукции на сумму 4 млрд 971 млн 1 068 долларов, что на 17,91% (755 086 553 долларов) больше, чем в 2018 году. В отчетном году Турция заняла 6-е место во внешнеторговом обороте России. Несмотря на многие противоречия, сопутствующие российско-турецким отношениям на международной арене, развитие и расширение этих отношений служит интересам Азербайджана.

В прошлом году возник формат трехстороннего азербайджано-турецко-российского сотрудничества. Отмечая это в интервью телеканалу "Россия-24", президент Азербайджана заявил: "На энергетической карте мира уже образовался формат российско-турецко-азербайджанского сотрудничества, который и в двустороннем, и в трехстороннем плане имеет очень большие перспективы". В ходе состоявшегося несколько лет назад визита в Россию президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тоже позитивно оценил формат азербайджано-турецко-российского сотрудничества. Он заявил о достигнутой договоренности по созданию совместного турецко-российского инвестиционного фонда и намерении усилить сотрудничество с Россией в сфере оборонной промышленности.

За последние годы успешно развивается и трехстороннее экономическое сотрудничество между Азербайджаном, Турцией и Россией. Азербайджан приветствует развитие турецко-российских экономических связей, что подтверждает и заявление президента Ильхама Алиева по поводу запуска проекта "Турецкий поток": "Высокое политическое взаимодействие России и Турции позволило этот проект реализовать или же ускорить реализацию. Поэтому Азербайджан как друг России и Турции приветствовали этот проект, и мы присутствовали на высоком правительственном уровне на церемонии открытия этого проекта". Некоторые считают "Турецкий поток" и "Южный газовый коридор" проектами-конкурентами, однако они скорее взаимодополняют друг друга.

Напряженность в российско-турецких отношениях оборачивалась для Азербайджана немалыми потерями. Наша страна приложила огромные усилия для сглаживания углов в этих непростых отношениях и сохранении их в позитивном русле. На переговорах между президентами Турции и России за последние годы неизменно затрагивается и нагорно-карабахский конфликт, подчеркивается факт оккупации азербайджанских земель.

Азербайджан, придерживающийся независимой политики, наилучшим образом обеспечивает интересы Турции и России на Южном Кавказе. Происходящее в последние годы в Армении поменяло ракурс России на события в регионе. Несмотря на настороженное, а подчас и негодующее отношение к нынешним властям в Армении, Россия по-прежнему считает эту страну своим союзником. Но с момента прихода к власти Пашиняна в Армении все чаще доносятся гневные высказывания в адрес Москвы. В основном, от соратников главы правительства Армении. Некогда с подобным отношением России довелось столкнуться в Грузии. Позиция же Азербайджана к политике России на Южном Кавказе остается неизменной, что благотворно сказывается, в том числе, и на турецко-российском взаимодействии.

Как известно, Россия является одним из посредников переговорного процесса по нагорно-карабахской проблематике. В этом контексте теплые отношения между Турцией и Россией могут содействовать справедливому урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. На повестке встреч между официальными лицами России и Турции неизменно значатся и региональные вопросы. Турция поднимает вопрос деоккупации азербайджанских земель. Таким образом, отношения между Азербайджаном, Турцией и Россией важны с точки зрения стабильности в регионе и обеспечения международной безопасности. Урегулирование нагорно-карабахского конфликта укрепит азербайджано-турецко-российский формат и превратит его в мощный, целостный механизм.