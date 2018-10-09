Турецкий эксперт: Нынешний уровень цен на нефть может привести к ее усиленному снижению в долгосрочной перспективе

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Нынешняя высокая волатильность и нестабильность цен на нефть в основном является следствием неопределенности. Об этом Report заявил президент Ассоциации по энергетической экономике Турции, преподаватель Босфорского университета, профессор Гюркан Кумбароглу.

По его мнению, посторонние факторы, влияющие как на поставки, так и на спрос нефти, вызывают неопределенность, что в свою очередь, влияет на волатильность цен на нефть.

"Эскалация торговой войны между США и Китаем ослабляет ожидания роста спроса. Даже сам ОПЕК снизил свой прогноз роста мирового спроса на нефть на 2019 год. Поставка нефти в настоящее время находится под давлением из-за санкций в отношении Ирана. Это происходит в то время, когда в последние годы нефтяные инвестиции были отложены до лучших времен, по сути, после глубокого падения в 2014 году", - сказал Кумбароглу.

Эксперт отметил, что сейчас ОПЕК имеет небольшие свободные резервы нефти, способные компенсировать иранский экспорт. Г. Кумбароглу подчеркнул, что, как недавно объявила Саудовская Аравия, у нее крупнейшие резервные мощности в рамках ОПЕК, 1,3 миллиона баррелей в сутки. За счет этого есть некоторая возможность компенсировать дефицит от иранского экспорта.

Президент Ассоциации по энергетической экономике Турции, преподаватель Босфорского университета, профессор Гюркан Кумбароглу Краткосрочный прогноз нефтяного рынка зависит преимущественно от геополитических решений, но имеет важные долгосрочные последствия для самого рынка. После устранения неопределенностей, связанных с поставкой и спросом, а также вопросами запасов сырой нефти и свободных мощностей, цены стабилизируются. Я считаю, что трехзначные цены являются довольно нереалистичными и, стабилизация произойдет в области двузначного числа

"Тем не менее, в такой ситуации, резервные мощности становятся в очень напряженное положение. Более того, геополитические риски оказывают дополнительное давление на сторону поставки, с упором на возможное развитие в Сирии и Ираке", - добавил профессор.

Коснувшись вопроса стабилизации цен, эксперт подчеркнул что нынешний уровень цен на нефть, значительно увеличившийся в краткосрочной перспективе, угрожает росту спроса и приводит к усиленному понижению цен на нефть в долгосрочной перспективе.

"Краткосрочный прогноз нефтяного рынка зависит преимущественно от геополитических решений, но имеет важные долгосрочные последствия для самого рынка. После устранения неопределенностей, связанных с поставкой и спросом, а также вопросами запасов сырой нефти и свободных мощностей, цены стабилизируются. Я считаю, что трехзначные цены являются довольно нереалистичными и, стабилизация произойдет в области двузначного числа", - сказал Гюркан Кумбароглу.