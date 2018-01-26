Турецкий эксперт: Мы сломали хребет террористов в операции "Щит Евфрата", а в ходе "Оливковой ветви" искореним окончательно

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Стамбул. 26 января. REPORT.AZ/ "Турция проводит в Африне антитеррористическую операцию".

Об этом турецкому бюро Report заявил политолог-международник, профессор, доктор Месут Хаккы Чашин.

По его словам, причиной развертывания операции "Оливковая ветвь" стали процессы, происходящие на турецко-сирийской границе на протяжении долгих лет: "С территории Сирии в приграничные районы Турции было совершено около 700 вооруженных нападений. Официальная Анкара выступала с неоднократными предупреждениями до начала операции "Оливковая ветвь", однако союзники не придали значения беспокойству Турции. В итоге парламент Турции принял решение о начале турецкими Вооруженными силами антитеррористической операции в Африне. Турция не могла позволить создать коридор для террористов на границе с Сирией, в августе прошлого года в ходе операции "Щит Евфрата" был направлен соответствующий месседж. По сути, в операции "Щит Евфрата" турецкие военнослужащие сломали хребет террористам, а в ходе "Оливковой ветви" искоренят их окончательно".

По словам эксперта, США и Россия ведут в Сирии борьбу за наследство: "Наглядным тому свидетельством была гражданская война в Испании в 1936-1939 гг. В то время одну из сторон в Испании вооружали немцы, а другим поставляли оружие союзники. В результате десятки тысяч людей стали жертвами гражданской войны. Ныне Франция, разыграв карту ООН, пытается стать одним из игроков по урегулированию сирийского кризиса. Однако никто не вопрошает, почему молчит ООН – непосредственный виновник этого кризиса. Турция, Россия и Иран уже запустили Астанинский процесс для решения сирийской проблемы. После прозвучавших в Сочи требований прекратить огонь в Сирии, а затем и перестать вооружать террористические группировки, давление на Турцию со стороны крыльев РПК в Сирии усилилось. За это время Турция наладила свои отношения с Россией и, развив успешное сотрудничество с официальной Москвой, приступила к операции "Оливковая ветвь". Операция началась с участием 72 самолетов ВВС Турции. Операцией "Оливковая ветвь" Турция также продемонстрировала свой военный потенциал. Задействованные в операции танки, пушки, F-16 произведены в Турции. Вооруженные силы Турции совместно со Свободной сирийской армией уже очистили 30 км территории от террористов, и движутся вперед. Теперь основной целью является захват военно-воздушной базы. Установив здесь систему радаров, можно будет отразить любую угрозу с воздуха".

Месут Хаккы Чашин отметил, что Турция, руководствуясь 51-й статьей Конвенции ООН, реализует свое право на обеспечение безопасности своих границ: "Турция ведет борьбу с террористическими группировками в Сирии, то есть мы воюем не с армией. Эта операция законна. Некоторые попытались представить ее как борьбу с курдами, но их намерения не удались. Взгляните, предпринимаются все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности всего гражданского населения, включая курдов. Африн заминирован террористами, вырыты туннели. Современная турецкая военная техника работает сверхточно для обнаружения и обезвреживания этих мин".

По словам эксперта, очень важно продемонстрировать мощь турецкой армии: "После попытки госпереворота в Турции 15 июля 2016 года Турцию хотели представить ослабевшей, пораженной. Однако Турция преподала подлинный урок этим внешним и внутренним силам. Сплоченность народа в столь чуткий момент, моральная поддержка военнослужащих создали прекрасную атмосферу. Поэтому стратегически Турция победит в этой военной операции. Как отметил в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Турция не отступит, пока не искоренит террористические силы в регионе. В этой борьбе победит мир, однако он будет достигнут не благодаря ООН, а благодаря силе, отваге и решимости турецкой армии".

По мнению Месута Хаккы Чашина, одна из целей крупных сил и пособников террористов – разорвать связь Турции по Черному морю с Кавказом и Россией, и не позволить Турции играть роль энергомоста: "Энергетическая ветвь Турции пролегает через Баку-Джейхан, Киркук-Юмурталыг и Искендерун. Есть силы, считающие своей стратегической целью захват энергорынков на востоке Средиземноморья и на Кавказе. Турция никогда не допустит этого, поскольку это сердце Турции. Наша энергетическая ветвь пролегает оттуда, именно здесь – ворота для выхода на мировой рынок для Азербайджана, среднеазиатских республик, Туркменистана и Казахстана. Турция будет держать эти врата открытыми. Выход Азербайджана и Турции на мировой рынок, а также продолжение двумя странами таких крупных энергетических проектов, как TANAP связано именно с этим. Турция сохранит свою роль в качестве безопасного энергетического рынка".

Вюсаля Аббасова