"Турецкие ворота", или конкурент Баку-Тбилиси-Карс?

Создание сухопутного сообщения Азербайджана с Нахчываном должно создать фундаментальную базу для мира и спокойствия в регионе, а также экономического развития

Строительство железной дороги, которая протянется от деоккупированных территорий Азербайджана до Нахчывана и оттуда в Турцию, должно оцениваться как проект, который служит устойчивому экономическому развитию Азербайджана и региона в целом.

Об этом сообщил Report профессор Азербайджанского Государственного экономического университета (UNEC), экономист-эксперт Эльшад Мамедов.

По его словам, следует учесть, что Нахчыванская Автономная Республика связана с остальной частью Азербайджана только воздушным сообщением, и, несмотря на наличие границы Турции с НАР, отсутствие сухопутного сообщения с Турцией являлось проблемой с позиции выхода Азербайджана на европейские рынки: "Выход на европейские рынки был возможен только через Грузию, что в определенном смысле создавало условия для роста экономической зависимости”.

Эксперт отмечает, что чрезмерная зависимость при выстраивании экономических отношений с соседними странами, даже при самых близких и доброжелательных отношениях, может привести к определенным проблемам: “Для этого мы диверсифицируем выход на внешние рынки. В то же время будет обеспечена более тесная интеграция Нахчывана в экономическую систему, что очень важно”.

В регионе воцарится мир и стабильность

Э. Мамедов говорит, что Азербайджан должен рассматривать региональное экономическое сотрудничество в качестве приоритетного: "Происходящие в мире процессы показывают, что идет постепенный отказ от глобализации, а региональное сотрудничество выходит на первый план. В этих условиях Азербайджан может сформироваться как транзитное, ключевое государство между Россией и Турцией, Россией и Ираном. Это может дать огромное преимущество во внешнеэкономических отношениях Азербайджана. Между этими странами растет торговый оборот, углубляется экономическое сотрудничество, и тот факт, что Азербайджан выступает в качестве ключевого государства на Южном Кавказе с точки зрения углубления экономического сотрудничества этих стран друг с другом, укрепит позиции Азербайджана".

Профессор считает, что открытие коридора в Нахчыван через Армению - это углубление долгосрочных, а не на 3-5 или даже 10 лет, устойчивых экономических, гуманитарных, социальных и политических связей: “Декларация, подписанная 10 ноября главами всех трех стран (Азербайджана, России и Армении), служит долгосрочному устойчивому региональному развитию. Считаю, что этой декларацией Азербайджан обеспечил неизбежность вынужденного присоединения Армении к участию в экономических процессах в регионе. Государство, находящееся вне экономической интеграции в регионе, обречено на экономическую несостоятельность и кризис. Все эти процессы должны служить экономическому развитию стран региона. С другой стороны, экономическое сотрудничество позволит политическим проблемам отойти на второй план и обеспечит мир и процветание в регионе. Считаю, что создание сухопутного сообщения Азербайджана с Нахчываном должно создать фундаментальную базу для мира и спокойствия в регионе, а также экономического развития”.

Потеряет ли Баку-Тбилиси-Карс статус гегемона?

Эксперт, комментируя судьбу железной дороги Баку-Тбилиси-Карс после реализации вышеуказанного проекта, сказал, что азербайджанская сторона должна понять - при реализации проекта Баку-Тбилиси-Карс геополитическая и экономическая ситуация в мире и регионе была иной.

По его словам, необходимо открыто признать, что в то время создание сухопутного транспортного сообщения Азербайджана с Нахчываном и Турцией выглядело не очень реалистично даже в ближайшие десятилетия: “Естественно, когда мы рассматриваем экономические связи с Турцией с точки зрения экспорта, мы должны иметь в виду европейские рынки. В то время коридор в Европу был только через Грузию и Россию”.

Э. Мамедов говорит, что реализация проекта Баку-Тбилиси-Карс была также направлена на получение доступа к экспортным рынкам: “Считаю, что с открытием коридора в Турцию через Армению и Нахчыван, несомненно, будет потерян статус Баку-Тбилиси-Карс в качестве гегемона. Официальные лица страны тогда говорили, что если бы Армения заняла конструктивную позицию, то для Азербайджана самым выгодным был бы экспортный путь через Армению. Однако Армения со своей деструктивной и провокационной позицией в течение 30 лет не предоставляла этой возможности”.

Представитель UNEC говорит, что сегодня ситуация в мире и регионе изменилась: "Естественно, в таком случае это не значит, что Баку-Тбилиси-Карс Азербайджану не понадобится. В этот проект вложены миллиарды долларов. Азербайджан должен еще работать над развитием этой железной дороги. Сегодня Азербайджан получил второй экспортный трубопровод. Но приоритетность проекта Баку-Тбилиси-Карс все еще остается".

Тем не менее, говорит эксперт, мы должны признать, что Баку-Тбилиси-Карс получил конкурента - более экономически выгодный и рентабельный транспортный коридор: "Полагаю, что это должно стимулировать правительство Азербайджана к повышению торгового оборота нашей страны и наращиванию экспортных возможностей".