Турецкие политики: Нормализация российско-турецких отношений играет важную роль в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ "Нормализация российско-турецких отношений играет важную роль в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта".

Об этом турецкому бюро Report заявил член Республиканской народной партии (CHP), бывший депутат Али Озгюндуз, комментируя последующий этап российско-турецких отношений.

По его словам, кризис между Россией и Турцией и раньше считался ошибочной стратегией: "Воспользовавшись возникшей пустотой, внешние силы пытались нарушить баланс. Думаю, что восстановление отношений также положительно скажется на политике стран в отношении Сирии и Ирака. То есть, политика Среднего Востока будет пересмотрена. Россия, Турция, Иран вновь станут действовать сообща. Стремление нормализовать отношения между Россией и одного из важных государств региона - Турцией, станет самым большим препятствием перед стремящимися в регион империалистическими державами. Кроме того, нормализация российско-турецких отношений представляет важное значение в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта".

Член турецкого парламента Атила Кая заявил, что российско-турецкие отношения постепенно возвращаются к прежнему уровню.

По его словам, обе страны принимают взаимные шаги в данном направлении: "Напряженность между этими странами, которые на протяжении долгих лет тесно сотрудничали в политической, экономической и других областях, беспокоило как одно, так и другое государство. Сейчас мы наблюдаем положительную тенденцию и стремление восстановить прежние отношения.

В этом направлении уже принимаются некоторые положительные шаги. Я придаю важное значение письму, адресованному президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом российскому коллеге Владимиру Путину по поводу инцидента, связанного со сбитым самолетом Су-24. Естественно, чтобы достичь нынешнего уровня отношений был приложен немалый труд".

А.Кая заявил, что в проведенных переговорах была непосредственная роль Азербайджана и Казахстана: "Между президентами России и Турции состоится телефонный разговор. Мы ждем положительного заявления Владимира Путина".

Отметим, что утром 24 ноября 2015 года боевой самолет Су-24 военной авиационной группы России в Сирии нарушил воздушную границу Турции. ВВС Турции сделали русским 10 предупреждений с требованием покинуть территорию, после чего турецкие истребители F-16 сбили Су-24. Один из пилотов был ранен, а другой погиб на месте. В убийстве раненого пилота подозревается гражданин Турции Алпарслан Челик.

После данного инцидента отношения между двумя союзниками - Россией и Турцией - обострились.

27 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил письмо в адрес российского коллеги Владимира Путина. В письме президент Турции выразил соболезнования в связи со смертью пилота и сожаление по поводу сбитого самолета.