​Турецкий публицист: Теракт в Париже выгоден тем, кто наживается на политизации ислама - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ "Считаю, что нападение на журналистов в Париже есть варварский акт против свободы слова и свободы совести". Об этом Report заявил публицист, филолог-русист Улаш Гёкче, комментируя нападение на редакцию "Charlie Hebdo" со стороны террористов, которых связывают с радикальными исламистами.

"Мусульмане должны задуматься о том, куда их ведут религиозные лидеры", - заявил У.Гёкче.

Он отметил, что в первую очередь необходимо определить, кому это выгодно: "Мусульманам? Нет. Они будут большими изгоями как в Европе, так и во всём мире. США или Европе? Нет. Зачем им война у себя? Всё это выгодно тем, кто наживается на политизации ислама, кто строит свой бизнес и своё государство на религии".

По его словам, это выгодно также тем, кого критиковал журнал и его сотрудники, то есть религиозным фанатикам, нефтяным шейхам и тем на Западе, "кто делит с ними барыши".

В свою очередь турецкий богослов Садыг Эраслан отметил, что согласно канонам ислама, человек не может покушаться на жизнь другого человека.

"Эти события не связаны с исламом", - отметил он, пояснив, что против ислама присутствует несправедливость.

"Президент Франции Франсуа Олланд сам, в своем выступлении, сказал, что нельзя увязывать этот случай с исламом. Эта религия не является религией убийства, это религия примирения, мира. Ислам не призывает к убийству таким образом невинных людей", - сказал С.Эраслан.

Он выразил мнение, что те, кто знает ислам, не изменят своего отношение к мусульманам, но тот, кто выступает против них могут воспользоваться этим как орудием.

"Не надо негативные действия какого-либо мусульманина переводить на всех мусульман", - резюмировал богослов.