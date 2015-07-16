​Трудный путь азербайджанской печати: 4 шага, начинающиеся с "Экинчи" - АНАЛИЗ

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Со дня возникновения национальной печати в Азербайджане проходит 140 лет. Хотелось бы сделать небольшой экскурс и посмотреть на путь, пройденный нашей печатью до сегодняшнего дня.

Возникновение и историю развития национальной печати можно разделить приблизительно на 4 этапа, то есть расценить как 4 шага на пути к демократии и свободе слова.

Первый период начался с III половины XIX века с "Экинчи". Это можно считать первым шагом. Данный период также можно назвать "этапом борьбы Азербайджана за становление современным государством и обществом". Издаваемые в то время в "Экинчи" статьи зачастую служили этой цели. Главная задача заключалась в проведении просветительской работы и борьбе с невежеством и несправедливостью.

На последующих этапах последователи "Экинчи" - издания "Фиюзат" и "Молла Насреддин" как бы поделили его груз между собой.

"Фиюзат" отдавал предпочтение просвещению для становления современной нацией и обществом.

Что же касается "Моллы Насреддина", издание с помощью сатиры высмеивало и критиковало недочеты в обществе. Участники данного этапа также сыграли незаменимую роль в становлении современной азербайджанской литературы и музыки.

Второй период - период Азербайджанской Демократической Республики. В течение 23 месяцев были заложены демократическая атмосфера, новые взгляды на свободу мысли, свободу печати, а также новый подход к происходящим событиям, так как до тех пор в Азербайджане не было построено государство. После становления государства и разрешения ряда проблем изменился и подход печати к событиям.

Очень жаль, что свобода печати длилась недолго. Связь азербайджанской печати с тогдашним современным миром также прекратилась. Появился большевизм, который вмешался в свободу мысли. Оккупация большевизма помешала развитию демократической печати в Азербайджане.

Третий период охватывает этап после оккупации большевиками Азербайджанской Демократической Республики. 70 лет 140-летней печати связаны с периодом коммунистической диктатуры.

Правда, в годы советизации азербайджанская печать пыталась выступать в качестве защитника свободы слова.

Однако этот период обладал своими особенностями. Все указки давались из единого центра - Москвы, и обязанность прессы заключалась в безоговорочном исполнении данных заданий.

Будучи органом Коммунистической партии, пресса должна была распространять и пропагандировать идеи ленинизма и в обязательном порядке защищать идеологическую политику СССР.

В те годы пресса в основном освещала события социальной и культурной жизни СССР, занималась похвалой Советского Союза.

В тот период азербайджанская печать в основном затрагивала проблемы, прибегая к скрытому подтексту, так как СМИ были руторами внедряемой СССР политики и идеологии. В то время думать и писать иначе запрещалось.

Пресса была вынуждена писать о колхозах, происходящих в мире социалистических революциях, полной и безоговорочной победе социализма, могуществе СССР, II Мировой войне, правдивости СССР в годы "холодной войны".

Четвертый период начинается со второй половины 80-х годов прошлого столетия.

Несмотря на то, что Азербайджан находился в составе СССР, издающиеся в республике ряд газет начинают пропагандировать существующую в 1918-1920 гг. и забытую в определенном смысле Азербайджанскую Демократическую Республику, свободу демократии, слова и печати.

В начале и ближе к концу XX века газеты выступают со статьями о территории и исторических землях Азербайджана.

Политику, примененную царской Россией в начале XX века, ближе к конце двадцатого века стала повторять Москва. Пресса писала, что данная политика направлена против Азербайджана.

Этот этап также является периодом азербайджанской государственности, строительства демократического государства.

Сегодня информационные средства в республике (письменные и электронные) делятся опытом с коллегами со всего мира, дают оценку пройденному ими процессу исторического формирования и применяют в своей деятельности.

С этой точки зрения, азербайджанская пресса является составной частью демократического мира. Это доказывает и пройденный ею путь.

Азербайджанская печать продолжает формироваться, борясь за демократию и выступая против колониализма и национальной ассимиляции.

В настоящее время пресса в Азербайджане не зависит от политической идеологии. Как во всем мире, так и в Азербайджане существует печать, отвечающая требованиям политической и социальной атмосферы в стране.

Также как и в демократических странах, наша 140-летняя печать считает основным приоритетом безопасность государства, защиту территориальной целостности, формирование демократического общества.

Азербайджанские СМИ ведут всестороннюю пропаганду против терроризма.

Безусловно, такие факторы, как нарушение территориальной целостности, политического баланса в регионе и пр. препятствуют развитию демократии и печати в Азербайджане.

Наряду с этим, азербайджанские СМИ, как и 140 лет назад, верны принципам справедливости и защиты правды.

В своей деятельности в данном направлении СМИ сотрудничают с коллегами в демократических обществах, строят связи.

Таким образом, азербайджанская печать отдает предпочтение свободе слова и мысли, и как во всех демократических странах, продолжает свою деятельность, основываясь на интересы государства и общества.