Трубки - источники болезней в кальянных Азербайджана - ИССЛЕДОВАНИЕ

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане курильщики кальяна уверены, что это намного безвреднее, чем курение сигарет. Исследования показывают, что на самом деле одно курение кальяна в течение дня равносильно курению 4-5 пачек сигарет в день.

Рост числа курильщиков кальяна в Азербайджане привел к увеличению числа заболеваний верхних дыхательных путей и легких.

Об этом в заявлении Report сообщил врач-терапевт, специалист по легочным заболеваниям Арастун Гасанов.

Врач отметил, что дым, поступающий в организм через трубку кальяна, повреждает слизистую оболочку и ткани ротовой полости, трахеи, легких. По его словам, несмотря на то, что наконечник и жидкость в кальяне меняются, а трубы остаются прежними: "Во время курения кальяна наряду с наконечниками вредные для организма микробы передаются в кровь посредством трубочек. Распространяющиеся с кровью вредные элементы сужают сосуды, вследствие чего снижается скорость кровообращения, снижается насыщение внутренних органов и тканей кислородом. А это оказывает отрицательное воздействие на функцию любого органа, в первую очередь нервной, сердечно-сосудистой системы, почек, печени, и приводит к их серьезным поражениям. Они активируют возбудителей туберкулеза, гепатита и других опасных заболеваний. Эти вещества также приводят к половым проблемам у женщин и мужчин".

Председатель Союза свободных потребителей Эйюб Гусейнов заявил Report, что курение кальяна считается бытовой наркоманией: "Курение кальяна нисколько не лучше курения сигарет. Иногда люди, пытающиеся бросить курить сигареты, в качестве альтернативы выбирают кальян. Это является самообманом. Во время курения кальяна повышается риск передачи инфекционных болезней от одного человека к другому. Курильщики кальяна отмечают, что наконечники трубок постоянно обновляются. Однако могут ли те, кто предлагают подобные услуги, дать гарантию, что болезнь не будет передаваться через трубку? Несмотря на замену наконечников, бактерии из дыхательных путей могут попасть в трубку, что может привести к распространению серьезных заболеваний".

Э.Гусейнов отметил, что в законе "О защите прав потребителей" потребителям предоставлено право предъявлять требования к лицам, оказывающим услуги, относительно использования, замены, усовершенствования многочисленной продукции и услуг: "В том числе, потребитель имеет полное право во время курения кальяна требовать замены не только наконечника, но и трубки, а лицо, оказывающее услуги, обязано выполнить требования потребителя. В противном случае клиент может пожаловаться".

Данный вопрос прокомментировал Report юрист Халид Агаев, который отметил, что в стране нет закона, регулирующего пользование и продажу кальяна в общественных и закрытых помещениях: "В Милли Меджлис был представлен законопроект, запрещающий курение кальяна в общественных местах в Азербайджане. Однако пока никаких изменений в связи с этим нет. На самом деле, необходимо проводить просветительские работы с населением. Курильщики кальяна думают, что могут защитить себя от болезней, меняя наконечники. Однако они не знают, что можно заразиться тяжелым заболеванием именно через трубки. Никто не может быть застрахован от вредных бактерий, накапливающихся в трубке кальяна. Нельзя полагаться и на наконечники, так как мы не знаем, в каких условиях и из чего они изготовлены. В ротовой полости и дыхании людей содержатся многочисленные бактерии. Представьте, в трубке накапливаются бактерии из ротовой полости и дыхательных путей 5-6 человек. Если не заменить трубку, то эти бактерии посредством влажного дыма попадают в организм здорового человека. И естественно, результаты бывают тяжелыми".

На запрос Report в министерстве здравоохранения ответили, что закон о вредности курения кальяна в первую очередь должен принять Милли Меджлис: "Только после этого министерство может проводить меры в рамках закона. Без решения парламента о вредности кальяна и запрете его в общественных местах министерство здравоохранения ничего не может предпринять".

Согласно расследованию Report, кальяны в Азербайджан завозится в основном из Ирана и Дубая, а табак и жидкости - из Ирана. Стоимость кальяна зависит от его размеров и колеблется в пределах 10-250 манатов. Из-за вредности кальяна его продажа запрещена во многих зарубежных странах. Так, за курение кальяна в общественных местах (кроме специально отведенных для этого мест) в таких странах, как Турция, Россия, Украина, Казахстан, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Австрия, Германия, Франция, Швеция, предусмотрены большие штрафы.