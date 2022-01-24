Три главных тренда в мировой экономике

Мировая экономика прошла серьезные испытания за последние два года: пандемия коронавируса, проблемы с производством и поставками товаров по всему миру, падение потребительского спроса, а затем ее рост и высокая инфляция.

Мировая экономика прошла серьезные испытания за последние два года: пандемия коронавируса, проблемы с производством и поставками товаров по всему миру, падение потребительского спроса, а затем ее рост и высокая инфляция.

Не все проблемы 2020-2021 годов удалось решить, но они заложили основу для формирования тенденций 2022 года.

Снижение темпов глобального восстановления

Мировая экономика продолжает восстанавливаться, однако в 2022 году темпы могут снизиться. Это связано как с распространением нового штамма коронавируса (омикрон), так и со сворачиванием программ бюджетно-финансовой поддержки в различных странах и растущей инфляцией.

По данным Всемирного банка, рост мировой экономики по итогам 2021 года составил 5,5% после сокращения на 3,4% в 2020 году. В дальнейшем нас ждет замедление темпов роста - до 4,1% в 2022-м и 3,2% в 2023 году.

Аналитики банка ждут, что темпы роста экономик вернутся к средним допандемийным показателям. При этом, в развитых странах они будут выше, чем раньше, а в развивающихся - ниже. В случае с Азербайджаном темпы роста превысят средний показатель последнего десятилетия - 3,1% для 2022-го и 2,7% для 2023 года.

В 2021 году экономика Азербайджана показала хорошие результаты. Рост по итогам года составил 5,6%, ненефтяная экономика выросла на 7,2%, а ненефтяная промышленность на 18,9%. Данные за 12 месяцев отсутствуют, но по цифрам января-ноября можно судить о значительном росте торговли, в том числе экспорта. Только ненефтяной экспорт достиг исторических 2,4 млрд долларов США.

Впрочем, не все секторы смогли оправиться - туризм пока не вернулся к допандемийным показателям. Несмотря на общий рост в промышленности, в некоторых отраслях производство и переработка еще находятся на низком уровне. На рынке логистики и транспорта также наблюдалось сокращение. Однако в 2022 году проблемы с глобальными цепочками сбыта если и не решатся полностью, то хотя бы будут минимизированы. Порты в США, Европе и азиатских странах, перегруженные на фоне приостановки деятельности из-за вспышек коронавируса, постепенно возвращаются к нормальному режиму работы.

Экспортоориентированные азиатские страны - Таиланд, Вьетнам, Малайзия и другие - смогли уже вакцинировать достаточно большое количество населения, что делает маловероятным очередные простои на заводах.

Цифровизация экономики и развитие технологий

Цифровая валюта - одна их самых обсуждаемых в прошлом году тем - в 2022-м выйдет на иной уровень. Национальный банк Китая запустил в этом году электронный кошелек для "цифрового юаня". Расширить ее охват использования помогут местные IT-гиганты, а недавнее совместное предприятие с глобальной межбанковской системой передачи информации и совершения платежей SWIFT дает основания полагать, что "цифровой юань" может стать транснациональной валютой.

Аналогичные исследования проводят в Канаде, Турции, Швеции, России и многих других странах. Некоторые государства, такие как Китай уже начали использовать цифровую валюту, а Россия в этом году начнет свои первые тесты.

К этому тренду подключился и Азербайджан. В середине прошлого года председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов отметил, что регулятор проводит исследования в связи с введением цифрового маната и регулярно обсуждает этот вопрос с Центральным банком Турции. Он подчеркнул, что цифровая валюта будет серьезной составляющей цифровой экономики.

Иными словами, в Азербайджане эта тенденция также нашла серьезный отклик. Точные сроки пока неизвестны, но вполне возможно, что уже в этом году мы услышим новые подробности исследований ЦБА.

Цифровая валюта - это лишь часть процесса по переходу в онлайн, который наблюдается во всем мире.

Пандемия COVID-19 показала насколько важны передовые технологии, вроде блокчейн для работы госструктур и частных компаний. Еще в 2020 году, когда коронавирус начал распространяться по миру, вызывая проблемы в работе государственных органов (больниц, школ и пр.), в одной стране - Эстонии - правительство смогло оперативно организовать бесперебойную работу ведомств. Онлайн-классы, цифровые учебные материалы и огромный спектр государственных услуг, доступ к которым есть в режиме онлайн - все это в Эстонии было еще до пандемии. Некоторые государственные услуги оказывались в прежнем режиме, потому что они уже были онлайн. Другие быстро адаптировались к новой ситуации, потому что в стране годами вкладывались средства в развитие цифровых технологий. Многие сервисы в стране работают на базе блокчейн-технологий.

Сегодня исследования в этой области широко проводятся по всему миру, в том числе и в Азербайджане. По данным International Data Corporation, инвестиции в сервисы и услуги, работающие на базе технологии блокчейн, ежегодно увеличиваются в геометрической прогрессии. Если в 2017 году на эти цели по всему миру вкладывалось менее 1 млрд долларов США, то уже в 2021 году инвестиции должны составить (окончательных данных пока нет) 6,6 млрд долларов США, а к 2024 году достигнуть 19 млрд долларов США.

Правда, цифровые технологии не всегда означают благо. В связи с карантинными мерами компании и государственные органы по всему миру переводили своих работников на удаленную работу. С одной стороны, это способствовало появлению новых сервисов и технологий, но с другой привело к тому, что люди стали работать больше.

Опрос рекрутинговой компании Robert Half показал, что около 70% человек, которые работают дистанционно, стали работать и на выходных, 45% стали работать больше 8 часов в будние дни. По данным The Guardian, в Европе рабочие часы увеличились в среднем на 2 часа.

Дело не в том, что увеличился объем работы - находясь дома, люди стали меньше торопиться. Раньше экономисты считали, что развитие цифровых технологий и автоматизация процессов позволит сократить время работы сотрудников, однако новые исследования показывают, что из-за пандемии коронавируса процесс пошел в обратном направлении.

Борьба с ростом цен

Еще один тренд в мировой экономике, который начался на фоне пандемии коронавируса и вышел на новый виток во второй половине 2021 года - это высокая инфляция.

В США годовая инфляция достигла максимума последних 40 лет - 7%, в Еврозоне - 5% (рекорд 31 года). Инфляция в Турции на максимальном за 19 лет показателе в 36,08%, в Италии - 1,9% (рекорд 10 лет), в Великобритании - 5,4% (рекорд 30 лет), в Германии - 5,3% (рекорд 30 лет), в Чехии - 6,6% (рекорд 13 лет), в России - 8,4% (рекорд 7 лет), в Казахстане - 8,4% (рекорд 6 лет), в Украине - 10% (рекорд 5 лет), промышленные инфляция в Украине достигла 62,2% (рекорд 26 лет).

Индекс продовольственных цен FAO достиг в 2021 году максимального за последние 10 лет уровня - 133,7 пункта.

По данным Всемирного банка, в прошлом году инфляция во многих странах мира достигла 10-летнего максимума. 80% стран с формирующимися рынками столкнулись с резким всплеском уровня инфляции за последние несколько месяцев, а треть стран - с двузначными показателями инфляции. При этом, рост цен может сохраниться и в 2023 году.

Многие страны в рамках борьбы с ростом цен начали сворачивать стимулирующие программы и меры финансовой поддержки.

В Азербайджане по итогам 2021 года инфляция составила 6,7% - самый высокий показатель с 2017 года, когда было зафиксировано 12,9% (данные Государственного комитета по статистике).

Чтобы не допустить дальнейшего роста цен (речь преимущественно о продовольственных товарах), Кабинет министров Азербайджана принял 6 базовых принципов: упор на местное производство продовольственных товаров, субсидирование производства, либерализация цен на продовольственные товары, предотвращение искусственного завышения цен, обеспечение маржи для бизнеса и субсидирование с учетом результатов.

За последние годы правительство предприняло серьезные шаги для удовлетворения потребностей страны в основных сельскохозяйственных и продовольственных товарах. Например, спрос на говядину на 90% обеспечивается за счет внутренних ресурсов, баранину и яйца - на 100%, молочную продукцию и куриное мясо - на более чем 80%, рыбную продукцию - на 81,7%, картофель - на 90,6%, овощи - на 110,4%, помидоры - на 131%, фрукты и ягоды - на 116,3%, грецкие орехи и фундук - на 138%, пищевую соль - на 111,4%, газированную и минеральную воду - на 90-95%, сыры - на 88,1%, фруктовые соки - на 130,5% и т.д.

Некоторые сложности есть с пшеницей. Ежегодно в стране потребляется около трех миллионов тонн пшеницы, однако объемы производства составляют 2 миллиона. За счет пригодных для посева земель на освобожденных от оккупации территориях можно будет производить дополнительно около 200 тыс. тонн пшеницы, но это все равно не покрывает весь спрос.

В качестве еще одной меры по обеспечению продовольственной безопасности можно отметить документы, подписанные 14 января в рамках визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Киев.

Как сообщал недавно в интервью AzTV министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко, обе страны уже создали профильную рабочую группу. Углубление сотрудничества в сфере сельского хозяйства и вытекающие из подписанных документов вопросы планируется обсудить во время его визита в Баку в этом году.

Азад Гасанли, аналитик