"Транснефть" говорит о снижении экспорта нефти из Казахстана по КТК, Минэнерго РК отрицает

Недавняя ситуация вокруг нефтепровода Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), когда в результате атаки беспилотниками был поврежден один из прокачивающих станций системы вновь сделала актуальной для Казахстана тему диверсификации экспортных маршрут

Недавняя ситуация вокруг экспортной системы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), когда в результате атаки беспилотниками была поврежден одна из нефтеперекачивающих станций (НПС), вновь сделала актуальной для Казахстана тему диверсификации экспортных маршрутов нефти.

Также возник вопрос, будут ли ограничения по экспорту казахстанской нефти, для которой КТК является ключевым маршрутом. Как оказалось, на вроде бы несложный вопрос, даются противоречивые, даже взаимоисключающие ответы.

Ограничений нет, ограничения - будут?

Вечером 18 февраля Минэнерго Казахстана заявило, что ограничений для казахстанской нефти в КТК нет.

Ограничений для казахстанской нефти в КТК нет, заявили вечером 18 февраля в Минэнерго Казахстана, передает казахстанское бюро Report.

В ведомстве напомнили, что магистральный нефтепровод КТК возобновил работу 17 февраля в 02:50 мск в транзитном режиме, без участия пострадавшей НПС "Кропоткинская".

Тем временем, компания "Транснефть", один из акционеров КТК, днем 18 февраля заявила, что устранение последствий атаки займет от полутора до двух месяцев, что "может привести к снижению объемов прокачки нефти из Казахстана примерно на 30%".

Вице-премьер РФ Александр Новак в тот же день сообщил президенту России Владимиру Путину, что восстановление НПС "Кропоткинская" потребует значительного времени из-за поврежденного энергетического оборудования, включая газотурбинную установку Siemens.

"Сейчас идет окончательное обследование этого объекта. Но в целом мы понимаем, Владимир Владимирович, что достаточно длительный период потребуется для восстановления этой работы, и объемы прокачки нефти будут уменьшены", - сказал он.

Если учесть, что через КТК проходит 80% всего экспорта казахстанской нефти (более 55 млн тонн в 2023 году), снижение на 30% даже на два месяца может привести к серьезным потерям. По расчетам казахстанского эксперта Олжаса Байдельдинова, потери бюджета Казахстана могут составить около 300 млрд тенге [$599,4 млн].

На запрос Report в Минэнерго Казахстана о заявлении "Транснефти" ответили: "Ограничений нет. Прием нефти идет в штатном режиме". В пресс-службе КТК же отметили: "Мы не можем опровергать сообщение акционера [Транснефть]".

Объем повреждений

По данным "Транснефти", в результате атаки семи дронами повреждены крыша НПС, закрытое распределительное устройство, газотурбинная установка, кабельные линии, резервуар с водой, уничтожены два трансформатора, фильтры и система пожаротушения.

Генеральный штаб вооруженных сил Украины подтвердил атаку на КТК.

Главное следственное управление Следственного комитета РФ в свою очередь постановило возбудить уголовное дело по данному факту.

По информации КТК, в настоящее время обсуждается вопрос проведения оперативного ремонта после атаки.

КТК объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, Казахстана, США и ряда стран Западной Европы. Основная производственная задача консорциума – прокачка нефти, добываемой на казахстанских месторождениях. Объемы транспортировки в 2024 году составили 63 млн тонн нефти, из которых более 55 млн тонн пришлось на казахстанскую нефть.Около 74% указанных объемов приходится на долю американских и других западных грузоотправителей. Вчасности, Chevron в 2024 году прокачала по КТК 26,8 млн тонн, что составляет около 20% общемировой добычи американской корпорации.