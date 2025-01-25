Трамп начал выполнять обещания: США запустили «сделку» по выходу из ВОЗ

Дональд Трамп после возвращения в Белый дом подписал большой пакет указов по различным направлениям. Одним из них стало решение о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Дональд Трамп после возвращения в Белый дом подписал большой пакет указов по различным направлениям. Одним из них стало решение о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Данное решение никого не удивило, тем более, что Трамп сразу после победы на выборах в ноябре прошлого года, анонсировал выход из ВОЗ.

Среди причин этого решения указаны «неадекватные действия в ответ на пандемию, вызванную действиями Китая, а также неспособность ВОЗ оставаться независимой от политического давления стран-участниц».

Своим решением Трамп, любящий различные сделки, фактически завершил сделку, которую он начал еще в 2020 году, но не успел завершить. Напомним, что в 2020 году, когда Трамп был 45-ым президентом, он начал процесс выхода США из ВОЗ, обвинив организацию в зависимости от Китая и неэффективности в борьбе с COVID-19. Однако этот процесс не был завершен. Администрация Джо Байдена, сменившая Трампа, восстановила сотрудничество с ВОЗ уже в первый день пребывания Байдена на посту в 2021 году, отменив указ предшественника. В конце 2024 года стало известно, что Трамп, ставший 47-ым президентом США, запланировал выйти из ВОЗ 20 января, как символический ответ на действия Байдена.

Как отмечают американские издания, последние годы ВОЗ потеряла доверие у значительной части американцев. Более 20 губернаторов штатов отказались поддержать так называемое «пандемическое соглашение» ВОЗ, которое предусматривало создание единой системы реагирования на эпидемии, включая карантины и вакцинацию. Республиканцы расценили это как попытку ограничить национальный суверенитет США в пользу элит глобалистов.

Стоит отметить, что США остаются главным донором ВОЗ, обеспечив около 16% ее финансирования в 2022–2023 годах. Эксперты предупреждают, что выход США из организации может вызвать «катастрофические» последствия для мирового здравоохранения. Некоторые аналитики отмечают, что заменить США в роли основного донора организации невозможно, и это приведет к «очень трудным годам» для организации, которая потеряет способность эффективно справляться с чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения.

Бытует мнение, что выход США из ВОЗ является частью антиглобалистской стратегии Трампа в отношении ООН. Республиканцы активно обсуждают возможность прекращения финансирования ООН и пересмотра участия США в ее структурах. В то же время, сокращение участия США в делах ООН может усилить конкурентов Вашингтона, таких как Китай, который до недавнего времени был вторым по величине донором ВОЗ после США.

Решение Трампа о выходе из ВОЗ, не могло не вызвать обеспокоенность среди мировых правительств, международных организаций и специалистов в области здравоохранения.

ВОЗ со своей стороны выразила сожаление по поводу этого решения Трампа и выразила надежду на его пересмотр. «Мы надеемся, что Соединенные Штаты пересмотрят свое решение и готовы к диалогу, чтобы сохранить партнерство, способствующее улучшению глобального здравоохранения», — заявили в штаб-квартире ВОЗ в Женеве.

Европейский Союз также выразил обеспокоенность, подчеркнув важность международного сотрудничества для борьбы с глобальными угрозами здоровью.

ВОЗ уже заявило, что вынуждена будет пойти на сокращение расходов и пересмотрит приоритетность программ после решения президента США о выходе из организации.

Бюджет ВОЗ на 2024–2025 годы составляет $6,8 млрд, где доля США составляла уже около 18%.

Без американских денег ВОЗ придется включить режим экономии. Организация планирует значительно сократить расходы на поездки и прекратить набор персонала с целью экономии средств.

ВОЗ также уже готовилась к бюджетным и внутренним изменениям в организации, однако из-за сложившейся ситуации их оказалось недостаточно. Отныне в ВОЗ собираются проводить все встречи в формате видеоконференции, ограничат замену ИТ-оборудования и приостановят ремонтов офисов, если это не связано с безопасностью.

Частичным выходом из ситуации может стать увеличение финансирования организации со стороны других крупных доноров. Но и здесь есть свои сложности.

Экономический и политический кризис в ряде ключевых государств снижает вероятность того, что ЕС или другие страны смогут восполнить образовавшийся финансовый дефицит.

Выход США из ВОЗ нарушит сотрудничество между организацией и американскими агентствами, такими как CDC и FDA, которые играют ключевую роль в предоставлении технической и научной поддержки. Под угрозой окажется также работа 72 исследовательских центров в США, которые сотрудничают с ВОЗ и могут потерять контракты и финансирование.

С научной точки зрения, изоляция США от глобальной сети ВОЗ может существенно замедлить доступ к важной информации о новых эпидемиях и угрозах для здоровья. Эксперты выражают опасения по поводу потенциального негативного воздействия на глобальную безопасность в области здравоохранения. Текущая вспышка птичьего гриппа (H5N1) подчеркивает важность международного сотрудничества в предотвращении катастроф в области здравоохранения.

Кроме того, не исключено, что решение о выходе из ВОЗ может столкнуться и с внутренними трудностями. Хотя республиканцы контролируют Конгресс, их поддержка не является единогласной для реализации такого спорного шага. В добавок ко всему, международное и внутреннее давление могут побудить администрацию пересмотреть это решение. Хотя надежд на такой вариант не так много.

Поэтому ВОЗ придется приспосабливаться к новым условиям и надеяться, что через 4 года в Белом доме будет президент, который будет не так категоричным по отношению к организации, как Трамп.