Традиционная агрессия российской пропаганды–шантаж в ответ на справедливые требования Азербайджана

Обнародование первичного отчета о катастрофе пассажирского самолета AZAL и меры по пресечению незаконной деятельности "Русского дома" в Азербайджане вызвали истерию на политическом пространстве России и столь ожидаемых и привычных ответов российской стор

Обнародование первичного отчета о катастрофе пассажирского самолета AZAL и меры по пресечению незаконной деятельности "Русского дома" в Азербайджане вызвали истерию на политическом пространстве России и столь ожидаемых и привычных ответов российской стороны на весомые аргументы официального Баку.

Как это и бывало и прежде, при определенных проблемах во взаимоотношениях с любой постсоветской республикой, российская сторона традиционно прибегла к шантажу, угрожая в первую очередь оказать давление на диаспору.

В данном случае, в роли глашатаев выступили депутаты Государственной думы от правящей партии "Единая Россия", которые призвали применить в отношении Азербайджана проверенные годами "меры". Так, депутат Николай Валуев выступил с требованиями закрыть азербайджанские диаспорские организации в России, ограничить бизнес, выдворить незаконно проживающих на территории страны азербайджанцев, а законно проживающих - поставить на военный учет и отправить на фронт и т.д. Причем этот "яркий" представитель "великорусского шовинизма" назвал выходцев из Центральной Азии и Кавказа жаргонным оскорбительным "шобла-вобла".

Если в Российской Федерации, позиционирующей себя государством 100 народов, депутат Госдумы осыпает оскорбительными словами представителей одних национальностей, это должно стать серьезным сигналом для представителей всех остальных, проживающих здесь.

И совершенно очевидно, что пакет предложений по мерам против Азербайджана, озвученный Валуевым - это не продукт мышления человека, посвятившего свою жизнь боксу и соответственно, неоднократно получавшего удары по голове на протяжении спортивной карьеры. Корни данных высказываний следует искать в указаниях, исходящих из Кремля.

Иначе как объяснить, что предложения Валуева нашли продолжение в высказываниях других двух депутатов Госдумы?

В частности, депутат от "Единой России" Евгений Попов предложил рассмотреть деятельность двух азербайджанских компаний в России, если деятельность "Россотрудничества" в Азербайджане будет приостановлена.

А депутат Андрей Пинчук, получивший кстати мандат за "успехи" в сепаратистской деятельности в Донецкой области Украины, назвал эти компании, призвав чуть ли не конфисковать имущество компании "Крокус" и торгового комплекса "Садовод".

Однако Пинчук, который в будущем может разделить судьбу армянского сепаратиста Араика Арутюняна, не учел, что "Садовод" принадлежит другу и однокласснику президента РФ Владимира Путина Ильхаму Рагимову. Впрочем, возможно, Пинчук настолько погружен в террористически-сепаратистскую деятельность в Донецке, что не осведомлен о столь важной детали.

Но возможно центробежные тенденции в России настолько усилились, что даже провластные пропагандисты осмеливаются бросать вызов руководителю страны.

Но пропагандистам в России не стоит забывать, что и Азербайджану есть что предъявить Москве за прошлые годы.

Тут и однозначная поддержка Россией оккупации территорий Азербайджана со стороны Армении, участие российских военных в составе 366-го полка в Ходжалинском геноциде, передача Еревану оружия на миллиард долларов в 90-х годах прошлого века. Кстати, раскрывший и предавший огласке эту операцию с оружием генерал Лев Рохлин был убит. Режимы Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна долгие годы находились у власти в Армении благодаря прямой поддержке Кремля.

Во время Второй Карабахской войны Россия повторила свои действия 1990-х годов. Армянская сторона была вооружена Россией, ей были предоставлены системы "Искандер", "Панцирь", "Поле 3М" и другие для использования против Азербайджана.

Во время 44 дней Отечественной войны азербайджанская пресса неоднократно публиковала материалы об этих фактах, на этот вопрос реагировал и глава государства.

Помимо военной помощи, Россия оказывала Армении необходимую поддержку и в информационной сфере. С эфиров основных телеканалов РФ соловьевы, скабеевы и другие пропагандисты обрушили на Азербайджан бесчисленные оскорбления и угрозы.

Эти самые пропагандисты даже освобождение оккупированных территорий Азербайджана силой наших вооруженных сил, ценой крови наших солдат представляют как добрую волю Кремля. Видимо, в результате этой "доброй воли" Россия всячески пыталась помешать полному освобождению территорий. Последняя надежда Москвы на сохранение контроля над ситуацией в Карабахском регионе была связана с введенными в регион миротворцами. В Кремле думали, что смогут использовать Карабах так же, как незаконно созданные на территории Украины ЛНР и ДНР.

На этом фоне только наивные люди могут считать случайным внезапное появление в Карабахе российского миллиардера Рубена Варданяна. Учитывая, что олигархи типа Варданяна в России действуют под прямой курацией спецслужб, его появление естественно воспринимается как "карабахский проект" Кремля.

Кроме того, в то же время в Карабахе появилась российская диаспора. Даже нашелся ее председатель. Однако после короткого расследования азербайджанских журналистов выяснилось, что этот председатель до своего последнего назначения был сотрудником Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Что касается шантажа с мигрантами, всем известно, как Россия обращается с людьми этой категории. Из-за больших потерь российской армии в Украине мигрантов шантажируют, запугивают, вынуждая отправится на чужую войну и гибнуть ради оккупации территорий Украины.

Касательно же экономических факторов, которые пропагандисты хотят использовать против Азербайджана, следует отметить, что в 2024 году товарооборот между Азербайджаном и Россией составил 4,8 миллиарда долларов США, что составляет всего 10% от общего товарооборота Азербайджана. При этом 75% товарооборота между двумя странами составляет экспорт России в Азербайджан. Эти цифры объясняют, кто понесет больший ущерб при применении каких-либо торговых санкций.

Азербайджан, проводя независимую внешнюю политику, готов сотрудничать на взаимовыгодной основе со всеми странами, но не приемлет неуважительного отношения к себе. Ни на одном историческом этапе в Азербайджане не было оскорбительного отношения к российскому руководству и народу. Однако сегодня риторика прокремлевских пропагандистов дает серьезные основания еще раз задуматься о том, что происходит в правящих кругах России.