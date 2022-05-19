Тофик Зульфугаров: ЕС и Азербайджан имеют большой потенциал для сотрудничества

"Потенциал сотрудничества между Европейским союзом (ЕС) и Азербайджаном огромен и не используется в полной мере. Есть некоторые проблемы, которые еще не нашли своего решения. Это, в первую очередь, проблемы в сфере экономики".

Об этом Report сообщил бывший министр иностранных дел, политолог Тофик Зульфугаров.

По его словам, главная сложность заключается в том, что Азербайджан не является членом Всемирной торговой организации: "Поэтому возникают некоторые проблемы, не решен вопрос экспорта из Евросоюза".

Переговоры между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению близятся к завершению. Бывший глава МИД сказал, что нет никаких препятствий для завершения работы над документом.

По словам T.Зульфугарова, официальный Баку требует применения особых правил в отношениях Азербайджан-Европейский союз: “Правительство Азербайджана хочет защитить отечественных производителей. Это делается для усиления конкурентоспособности на внутреннем рынке. Если требования будут приняты, экспорт из Европы в Азербайджан может увеличиться. В таком случае европейские товары создадут конкуренцию на азербайджанском рынке для отечественных производителей. Речь идет о защите внутреннего рынка Азербайджана. Но страны Евросоюза, конечно, заинтересованы в приобретении такого большого рынка".