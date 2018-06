The Guardian заметает следы

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ После того, как журнал Region Plus выявил подлог в британской газете The Guardian, издание удалило со своего сайта ряд антиазербайджанских реплик, приписанных израильскому фоторепортеру Томеру Ифраху.

Фоторепортаж Т.Ифраха The Guardian перепечатала из другого издания - The Calvert Journal, где автор передал всю красоту увиденного в Азербайджане. Однако, как признался сам автор, The Guardian приписало к его словам целые абзацы негативного содержания. После разоблачения со стороны Region Plus и возражений Т.Ифраха, издание решило "откорректировать" публикацию.

Для сравнения предлагаем вашему вниманию материал The Guardian в первоначальной версии (слева) и в уже исправленном виде (справа).

До разоблачения После разоблачения

Между тем, в спешке The Guardian поменяло не все свои огрехи. Как в первоначальной версии, так и уже в исправленном виде, автору фоторепортажа остались приписанными слова, которых он не говорил. Казалось бы, тут речь идет лишь о замене некоторых слов на другие синонимы. Но, если фразу "What I saw was at times different to my expectations" ("то, что я видел, временами отличалось от моих ожиданий") еще можно считать близкой по смыслу фразе "what I saw in Azerbaijan confounded my expectation" ("то, что я увидел в Азербайджане, разрушило мои ожидания", то, как можно считать взаимозаменяемыми фразы "İt’s the simplicity and the harmonic way in which they live" ((люди ведут простую и гармоничную жизнь"), как выразился автор, и "People live in poverty" ("люди живут в бедности"), как оформила эту мысль The Guardian? Большего подлога, чем приписать человеку то, что он не говорил, придумать невозможно.

Словом, если Томер Ифрах построил свой фоторепортаж на контрастах с тем, чтобы показать гармоничное сосуществование в Азербайджане древних традиций и современных ценностей, то The Guardian воспользовался этим контрастом, чтобы показать некий социальный дисбаланс, мнимую пропасть между людьми в Азербайджане.

Впрочем, подобное пристрастное отношение не удивительно для издания, которое посвятило Азербайджану более 40 критических материалов за один неполный месяц накануне и во время проведения первых Евроигр.

И, в заключение… Возвращаясь к подлогу с фоторепортажем Т.Ифраха, в Кодексе профессиональной этики (The Guardian Editorial Code) главный акцент делается на доверии читателей. Издание также признает положения Комиссии по жалобам на прессу (Press Complaints Commission Code of Practice) важными принципами этического поведения журналистов. Отдельными пунктами в Кодексе значатся правила копирования и цитирования текста, который, как особо отмечается, не может быть изменен так, чтобы это влияло на смысл или контекст сказанного. Получается, в The Guardian не дорожат как своим Кодексом профессиональной этики, так и доверием своих читателей?