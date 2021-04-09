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Террористы, ставшие "заложниками" - очередное армянское шоу

Террористы, ставшие "заложниками" - очередное армянское шоу Власти и общественность Армении напрочь утратили чувство реальности. Манипулируя терминами "заложник", "пленник", "террорист" и "преступник", армянское руководство пытается отвлечь внимание от насущных проблем. Как известно, родственники пропавших без вес
Аналитика
9 апреля 2021 г. 17:27
Террористы, ставшие заложниками - очередное армянское шоу

Власти и общественность Армении напрочь утратили чувство реальности. Манипулируя терминами "заложник", "пленник", "террорист" и "преступник", армянское руководство пытается отвлечь внимание от насущных проблем. Как известно, родственники пропавших без вести, погибших, пленных и заложников в Карабахе уже долгое время пикетируют здания правительства Армении, Министерства обороны и других государственных структур. Родители призывников протестуют против отправки их чад на военную службу в Карабах, а те, кто уже там служат, мечтают вернуться.

Вместо выполнения условий трехстороннего заявления, подписанного под эгидой России, Армения всяческими ухищрениями увиливает от этого. Так, 8-й пункт соглашения предусматривает обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами, а также телами погибших. Азербайджан выполняет свои обязательства, чего не скажешь об армянской стороне. Так, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге, состоявшемся 8 апреля, заявил: “Передача военнопленных противоположной стороне решена, этот вопрос уже исчерпан. В соответствии с обязательствами официальный Баку передал Армении всех военнопленных. Мы доказали, насколько ответственны в этом вопросе. Азербайджанская сторона передала Армении более 70 военнопленных". Как известно, военнопленными считаются военные, взятые в плен в ходе боевых действий. А лица, задержанные в результате антитеррористической операции, именуются не иначе как террористами.

Джейхун Байрамов
Джейхун Байрамов

Отчего-то армянское общество не задается вопросом о том, что потерял армянский солдат на азербайджанской земле и почему он погибает, пропадает без вести и попадает в заложники. Так вот до тех пор, пока армянское общество не отыщет очевидные ответы на эти вопросы, оно так и будет ведомым и продолжит источать угрозу региональной безопасности.

Власти Армении, с пеной у рта требовавшие “возвращения пленных и заложников”, не выполняют 4-й и 7-й пункты заявления. Так, в 4-м пункте заявления говорится: "Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил...”.

Несмотря на то, что миротворческий контингент Российской Федерации укрепил свое положение в регионе, армянские вооруженные силы не спешат покидать азербайджанские земли. В отличие от армянской стороны Азербайджан предпринимает реальные шаги для возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев в свои дома. Ведется процесс разминирования освобожденных от оккупации территорий. Но и тут Армения чинит препоны, отказываясь предоставлять карту заминированных территорий, в результате чего гибнут мирные жители Азербайджана. Армяне упорствуют, несмотря на неоднократные требования и обращения.

Так, по словам главы Международного фонда Евразия пресс, с 10 ноября являющегося консультативным членом экономико-социального Совета ООН по делам погибших и раненых, с момента окончания конфликта на минах подорвались 20 граждан Азербайджана, более 85 человек, в том числе 8 мирных жителей, получили тяжелые ранения.

Нежелание Армении предоставлять карту заминированных территорий лишний раз доказывает деструктивность позиции этой страны и ее потворствование террористам.

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Версия на английском языке Terrorists called "prisoners" – New show by Armenia - COMMENT
Версия на азербайджанском языке "Əsir"ə çevrilən terrorçular - Ermənistanın yeni şousu - ŞƏRH

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