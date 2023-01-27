Террористическая атака на посольство Азербайджана и факты, которые ЕС предпочитает не видеть

Террор - самое опасное преступление. Некоторые режимы не гнушаются организацией терактов или же стоят за подобными преступлениями. Отсутствие осуждения со стороны международного сообщества приводит к еще большему распространению террора. Даже Европейский

Террор - самое опасное преступление. Некоторые режимы не гнушаются организацией терактов или же стоят за подобными преступлениями. Отсутствие осуждения со стороны международного сообщества приводит к еще большему распространению террора. Даже Европейский союз (ЕС) опасается порой громко говорить об этом, предпочитая не озвучивать страны, стоящие за терактами. Однако это не мешает ему направлять миссию на Южный Кавказ, в приграничный с Азербайджаном регион Армении. Или, к примеру, Россия, отправившая Рубена Варданяна в Карабахский экономический район Азербайджана, а затем лишившая его гражданства (якобы по просьбе самого Варданяна), чтобы снять с себя ответственность за его преступления.

Москва и Брюссель вместо того, чтобы сосредоточиться на вопросе определения границ между Азербайджаном и Арменией, предпринимают неуместные усилия по предотвращению несуществующего вооруженного конфликта, осуществляют мониторинг, посылают бессмысленные миротворческие миссии.

Какое же государство угрожает стабильности и безопасности на Ближнем Востоке, Южном Кавказе?

Можно однозначно сказать, что это Иран. Существуют многочисленные факты, подтверждающие подрывную деятельность тегеранского режима на Ближнем Востоке. Иран совершает явные преступления в Палестине, Ливане, Йемене, Ираке и Сирии. Еще одним подтверждением тому являются действия Корпуса стражей иранской революции (SEPAH) за рубежом.

Какой подрывной деятельностью занимается Иран на Южном Кавказе?

Тегеранский режим вносит смуту среди граждан Грузии, исповедующих ислам, и угрожает безопасности страны. Гражданам азербайджанского происхождения навязывается “доктрина исламской революции в Иране” политико-идеологического лидера иранского режима Хомейни. Они пытаются использовать этих людей против Азербайджана, и тем самым испортить азербайджано-грузинские отношения.

Иран также препятствует нормализации отношений Баку-Ереван. Тегеранский режим пытался затянуть 44-дневную войну, передавая Армении доставленное из России вооружение. Иран препятствовал процессу нормализации, открыв Генеральное консульство в городе Кафан, а также выдвигая бессмысленные претензии по поводу открытия Зангезурского коридора.

Последние 3 месяца в Иране проходят акции протеста. Власти страны применяют насилие в отношении участников мирного шествия. Военно-полицейские силы иранского режима и SEPAH убили до 600 участников акции. США внесли SEPAH в список террористических организаций. Однако Европейский союз, отправивший гражданскую мониторинговую миссию в Армению, не может признать SEPAH террористической организацией, поскольку для этого "недостаточно фактов".

Не исключено, что за нападением на посольство Азербайджана в Тегеране 27 января стоит именно это вооруженное формирование.