Террор в Санкт-Петербурге: Попытка желающих запутать Россию - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ В последние годы в России не совершались теракты, уносящие большое количество человеческих жизней. Пресса страны распространяла новости о проведении Федеральной службой безопасности и другими силовыми структурами антитеррористических операций и обезвреживании террористов.

В результате взрывов на двух станциях санкт-петербургского метро 3 апреля скончались 14 человек, пострадал 51.

Официальные лица России расценили данные взрывы как теракты.

Предполагается, что теракт был совершен юношей и девушкой примерно 20 лет, уроженцами Средней Азии. Их действия привлекли внимание полиции после просмотра записей с камер видеонаблюдения. В настоящий момент их личности устанавливаются.

Согласно другому предположению, на месте происшествия обнаружены части тела взорвавшего себя террориста-смертника. Правоохранительные органы России установили его личность по первичным оценкам. По информации, он состоял в связи со среднеазиатскими и сирийскими террористическими группами.

В российском метро и раньше происходили взрывы. Вспомним некоторые из тех терактов: в результате взрыва на станции метро "Третьяковская" в Москве 1 января 1998 года были ранены 3 человека. В 2001 году в результате взрыва на станции "Белорусская-кольцевая" в столице России пострадало 20 человек, включая двух детей.

Никто так и не взял ответственность за эти два теракта. Организовавшие данные теракты люди до сих пор не найдены.

В результате взрывов на станциях метро "Лубянка" и "Парк Культуры" 29 марта 2010 года погиб 41 человек, 85 были ранены. Было установлено, что теракт на станции "Парк Культуры" был совершен 17-летней жительницей Хасавюртовского района Дагестана Джанет Абдурахмановой.

23 апреля 1997 года в результате взрыва на железнодорожном вокзале Армавира три человека погибли, 12 были ранены. В том же году жертвами теракта на железнодорожном вокзале в Пятигорске стали два человека, 22 человека получили ранения. Была распространена информация, что заказчиком данного теракта стал один из лидеров чеченской военной группировки Салман Радуев. В том же году в результате теракта в скоростном поезде Москва-Санкт-Петербург погибло 28 человек, 13 получили ранения.

В 2002 году чеченские боевики захватили театральный центр в Москве, взяв в заложники сотни зрителей. В результате этого кровавого события погибло 130 человек.

В 2004 году чеченские боевики захватили в Беслане школу, и в результате перестрелки с российскими военными погибло более 300 человек.

В 2011 году в результате атаки боевиков, связанных с Доку Умаровым, в московском аэропорту Домодедово погибло 37 человек.

В 2015 году в результате взрыва в самолете, летевшего с египетского курорта Шарм-эль-Шейх в Санкт-Петербург, с жизнями расстались 224 человека.

31 марта того же года на железной дороге города Кизляр Дагестана произошел взрыв, унесший жизни 12 человек, 23 были ранены.

Было заявлено, что в результате антитеррористических операций Федеральной службы безопасности России в различных регионах страны были задержаны сторонники экстремисткой организации "Хизбут-Тахрир", у них были обнаружены оружие, боеприпасы, антигосударственная идеологическая литература.

Как видно, Россия, заявляющая о борьбе с терроризмом в Сирии, не признающая РПК террористической и предоставляющая представителю РПК в Сирии PYD место на территории страны, тоже не застрахована от террора.

Но кто и с какой целью совершил это кровавое деяние на территории федерации?

Руководство России в большинстве перечисленных выше происшествий подозревало в едином порядке выходцев с Кавказа. В тех терактах в основном искали "чеченский след". Но в последние годы в подобных преступных происшествиях имена жителей Чечни упоминаются мало. Имена чеченцев чаще встречаются в новостях о деятельности террористических группировок в Сирии и Ираке. Значит, опять в первую очередь подозревают уроженцев Средней Азии. Более того, стало известно имя одного из них. Подозреваемым является уроженец Кыргызской Республики, ныне гражданин России Акбаржон Джалилов 1995 г.р.

Официальный представитель государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики (ГКНБ) Рахат Сулайманов подтвердил российскому агентству ТАСС, что подозреваемый в осуществлении теракта родился в Кыргызской Республике, однако некоторое время назад он получил российское гражданство.

Так, российские структуры безопасности традиционно подозревают группировки, действующие под исламскими именами (последние 20 лет в любых совершенных взрывах в первую очередь подозревают группировки, действующие под исламскими именами).

Для этого у них не так много оснований. Какое-то время Федеральная служба безопасности заявляет о задержании сторонников запрещенной в стране организации "Хизбут-Тахрир".

Теракт может совершить и лицо кавказского происхождения. До кровавого события в Санкт-Петербурге в Чеченской Республике было совершено нападение на базу Национальной гвардии России. По распространившейся информации, в результате перестрелки 24 марта были обезврежены 6 террористов, погибло 6 военных и ранено трое.

Также возможно, что теракт совершен группами, выступающими против правительства России. Но в реальности вероятность подтверждения этого не столь высока.

По другому предположению, террор в Санкт-Петербурге является предупреждением президенту страны Владимиру Путину со стороны сил, чьи интересы столкнулись с интересами Москвы. В ряде протестных выступлений, столкновений и вмешательств в выборы в США и Европе упоминается имя Кремля. Нужно принять во внимание, что Путин в тот день проводил в Петербурге медиафорум. А 3 апреля встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко. С этой точки зрения можно выдвинуть версию, что лидеру России послали месседж о вопросах безопасности.

Другая версия связана с Украиной. 31 марта полковник службы безопасности Украины Александр Хараберюш погиб в результате взрыва автомобиля. Он фактически руководил антитеррористическим отрядом в Донецкой области Украины. Кроме того, нужно помнить, что в 2014 году в результате крушения в Украине "Боинга-777", принадлежащего Малайзии, погибло 295 человек. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что самолет был сбил зенитно-ракетным комплексом "Бук" группами, оказывающими сопротивление военнослужащим Украины.

Поэтому можно предположить, что совершившие террор лица воспользовались напряженностью в российско-украинских отношениях.

В целом, не исключено, что теракт в Санкт-Петербурге был направлен в основном на создание запутанности в России, демонстрацию неуважения действующему правительству.

Наконец, как отмечено выше, в день теракта президент России Владимир Путин был в Санкт-Петербурге. 151 год назад, 4 апреля 1866 года российский революционер Дмитрий Каракозов покушался на царя России Александра II из огнестрельного оружия, говоря нынешними терминами, попытался совершить теракт. Однако из-за удара, нанесенного ему в ногу крестьянином Осипом Комиссаровым, теракт был безуспешным. 2 апреля 1879 года революционер-народник выстрелил в гуляющего по Зимнему дворцу без охраны Александра II. Пуля не попала в цель, и царь остался невредимым и после этой попытки.

Так, неудачное покушение в XIX веке было направлено против первого лица России. Другими словами, основным источником всех негативных событий в стране считался царь. Поэтому одной из основных целей было его уничтожение. Исходя из этого, вполне вероятно, что основной целью теракта было самое высокопоставленное лицо в правительстве России.