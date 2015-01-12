Теракт в Париже не дал ожидаемого эффекта - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В вооруженном нападении, совершенном 7 января в Париже на редакцию еженедельного сатирического журнала "Charlie Hebdo", вновь упомянули действующие под именем ислама группировки и мусульман.

Многие комментаторы и пользователи социальной сети сравнили это с терактом, совершенным в США 11 сентября 2001 года и предположили, что инцидент в Париже вызовет новую волну ненависти против мусульманского мира.

Кстати, после событий 11 сентября приступили к военной кампании против стоящего у власти в Афганистане движения "Талибан". Это действующее под именем ислама движение отстранили от власти. Тогда ни одна страна и ни одна организация не защитили "Талибан". Напротив, многие поддержали акцию.

В некоторых странах мира велась пропаганда против мусульман. В качестве примера можно привести случай сожжения Корана американским священником Тэрри Джонсом.

Правда, после событий 11 сентября мусульманский мир заявил об отсутствии связи между террором и исламом и отметил о противоречии подобных действий исламу. Однако, в определенном смысле, пропаганда сделала свою работу.

Ни до и не после теракта во Франции (сожжение мечети в Швеции, антиисламские акции в Германии) события 11 сентября не повторились. Другими словами, зачинщикам или организаторам этих терактов не удалось вызвать у граждан европейских стран и мира такого же чувства ненависти, как после сентябрьских событий.

Напротив, в Германии прошла многотысячная акция против религиозной и расовой дискриминации. В Париже официальные представители 50 стран, в том числе премьер-министр Турции, заместитель премьер-министра Азербайджана и глава Палестинской автономии приняли участие в "Марше мира" с участием 3,7 млн. человек.

Эта акция в очередной раз показала, что, независимо от религии, люди выступают против терроризма.

Было бы кстати привести в качестве примера слова президента Франции Франсуа Олланда о том, что данный теракт никак не связан с исламом.

Можно считать, что проводимая в мире пропаганда "борьбы с исламистскими террористами" уже не дает того эффекта, который наблюдался в течение сотен лет. Культурные общества мира уже осознают это.

Как в социальных сетях, так и в обществе проводятся обсуждения данных вопросов. Люди задаются вопросами "Почему международная общественность умолчала при событиях в Карабахе, Ходжалы и 20 Января?", "Почему не воспринимаются всерьез преступления, совершенные в Нигерии террористической организацией "Boko Haram"?", "Почему не принимают жестких мер против совершаемых в Ираке терактов?" и пр.

Если подобные вопросы еще существуют, это означает, что "скрываемая под маской ислама борьба с террором" теряет свою эффективность и влияние.